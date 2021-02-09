Украина "воюет" со снежной стихией: в семи областях по дорогам не проехать / УНИАН

Украину засыпало снегом. В Киевской, Житомирской, Ровенской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Волынской областях ограничили движение крупногабаритного транспорта из-за снегопадов.

"Из-за сложных погодных условий в отдельных областях введены ограничения для движения грузового транспорта", - сообщили в Укравтодоре.

В частности, ограничения действуют в:

Волынской области

Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль – Владимир-Волынский – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин – /М-06/км 102 + 282 – км 124 + 593 (на участке м. В. Волынский – с. Павловка),

Т-03-05 Нововолынск – Иванычи – Павловка – Локачи, км 24 +900 – км 42 + 815 (на участке с. Павловка – пгт. Локачи),

Т-03-03 Луцк – Радомышль – Демидовка – Дубно, км 2 + 500 – км 21 + 888.

Кроме того, для обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники, ограничено движение для всех видов транспорта на а/д Т-18-02/М-07/ – Маюничи – Большая Осница – Красноволя – Колки – /Р-14/ – Копылье – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ км 107 + 000 – 130 + 000 (на участке с. Торчин – с. Шклинь).

Житомирской области

М-06 Киев – Чоп, км 68 + 340 – км 258 + 513,

М-07 Киев – Ковель – Ягодин, км 79 + 717 км 245 + 948.

Ровенской области

М-06 Киев – Чоп, км 258 + 513 – км 432 + 877.

Киевской области

М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, км 18 730 – км 60 + 722,

М-03 Киев – Харьков – Довжанский, км 18 +000 – км 126 + 700,

М-05 Киев – Одесса, км 11 + 660 – км 143 + 009,

М-06 Киев – Чоп, км 14 + 080 – км 68 + 340,

М-07 Киев – Ковель – Ягодин, км 19 + 100 – км 79 + 717,

Н-01 Киев – Знаменка, км 14 + 740 – км 123 + 687,

Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 0 +153 – км 81 + 003.

Полтавской области

М-03 Киев – Харьков – Довжанский, км 126 + 528 – км 336 + 657, км 340 + 698 – км 395 + 873,

Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 168 + 695 – км 246 + 144, км 260 + 710 – км 276 + 376.

Черкасской области

М-05 Киев – Одесса, км 143 + 009 – км 237 + 089,

Н-01 Киев – Знаменка, км 123 + 687 – км 242 + 004,

Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 81 + 003 – км 168 + 695.

Черниговской области

М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, км 60 + 722 – км 224 + 326,

Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, км 35 + 661 – км 178 + 677.

Сообщается, что из-за введенных ограничений в местах отстоя вдоль дорог находится более 3030 грузовых транспортных средств.

В случае дальнейшего блокирования въезда/выезда в г. Киев, работы по их деблокированию могут занять несколько суток.

Также отмечается, что за сутки на "Горячую линию" Укравтодора поступило 13 жалоб от водителей относительно плохой расчистки дорог. В госагентстве заявили, что приняли меры для устранения недостатков.

Что говорят синоптики

По сообщению Укргидрометцентра, 9 февраля в большинстве областей снег, в Харьковской и северных областях ожидается значительный снег, метель при температуре воздуха днем ​​0+5°С; в центре значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед при температуре воздуха днем ​​0+5°С (I уровень опасности – желтый).

На Закарпатье и юге – мокрый снег и дождь при температуре воздуха днем ​​+6+11°С. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Кто сидит из-за непогоды без света

Из-за снегопадов и сильного ветра без электричества остались 273 населенных пункта в 12 областях, сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

По данным спасателей, в ночь с 8 на 9 февраля в Украине наблюдались сильные порывы ветра, возникло налипание мокрого снега. В результате сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Без света остались 273 населенных пункта в 12 областях, а именно: Одесская - 85, Херсонская - 54, Черновицкая - 40, Николаевская - 34, Запорожская - 12, Полтавская - 12, Киевская - 10, Кировоградская - 10, Донецкая - 7, Закарпатская - 5, Житомирская - 3 и Днепропетровская - 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как работают аэропорты

Аэропорты в Виннице и Черновцах остановили работу из-за сильного снегопада с 18:00 8 февраля. Онлайн-табло этих аэропортов не содержит данные о вылетах/прилетах. Однако предприятия работают, расчищая взлетно-посадочные полосы.

По данным пресс-службы МВД, остальные аэропорты работают в штатном режиме, но с возможными задержками рейсов.

Так, например аэропорт "Киев" информирует о том, что ограничений для приема самолетов нет, все рейсы выполняются по расписанию.

Международный аэропорт "Борисполь" также работает в штатном режиме, продолжая принимать и отправлять рейсы 24/7.

"Аэродромная служба обеспечивает необходимый коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перронах. Однако учитывайте, что изменения в расписании рейсов возможны из-за осложненных метеоусловий в аэропортах прибытия и вылета", - говорится в сообщении компании.

Работа ж/д транспорта

Движение железнодорожного транспорта обеспечено в обычном режиме. "Укрзализныця" не отменила ни одного рейса, несмотря на непогоду.

Все поезда будут отправляться по графику, в том числе, следующих через Волынскую область, где сейчас ограничено движение всего автотранспорта на некоторых автомобильных дорогах.

Несмотря на прогнозы синоптиков, "Укрзализныця" призывает пассажиров для путешествий на этой неделе выбирать именно железную дорогу. Это наиболее стабильный и надежный вид транспорта при таком снегопаде.

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