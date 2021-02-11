Арктический холод и днем, и ночью: синоптик предупредила о новой напасти

Синоптик: Украину скует арктический холод / УНИАН

Погода в Украине завтра, 12 февраля 2021, будет ветреной и по-прежнему снежной. При этом с завтрашнего дня начинает снижаться температура воздуха, предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, "арктический холод" начнет затекать в Украину с запада: в западных областях ожидается 12-14 градусов мороза, на Закарпатье – до 8 градусов ниже нуля.

На востоке Украины еще будет тепло – до 6 градусов тепла в дневное время. Аналогичная температура в Запорожской области и в Крыму.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на февраль 2021: когда заболит головаНа севере и в большинстве центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях ожидается около 4-10 градусов мороза, местами – до 12 градусов ниже нуля. В Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях будет от 0 до 3 градусов мороза.

Погода в Киеве завтра, 12 февраля 2021, будет со снегом и сильным ветром. Холодно будет и ночью, и днем – на уровне 9-12 градусов мороза.

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