Синоптик назвала дату потепления в Украине

Когда в Украине потеплеет / pixabay

Погода в Украине в феврале значительно показала свой характер. По прогнозу заместителя начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, на выходных температура воздуха упадет до -26 градусов.

"Циклон будет передвигаться с юго-запада на северо-восток. Его центр пройдет через центральные области, затем пойдет на Сумскую, а дальше на территорию России", – говорит метеоролог.

В западных и северных областях Украины будут значительные снегопады. В центральных, южных и восточных областях будет дождь с переходом в снег.

Температурный фон будет колебаться, а с воскресенья температура упадет ниже -20°C.

"Температура будет постепенно падать до -26°C. В западных и северных областях будут сильные снегопады, а в центральных и восточных областях – снег с дождем. По всей Украине будут сильные ветры – 15-20 м/с, и вместе со снегом будут сильные метели", - говорит Наталья Голеня, пишет Сегодня.

С 12-13 февраля морозы на севере и западе усилятся до -10...-15°C, на юге и востоке до -3 ..- 8°C. 13 февраля морозы распространятся на центральные, восточные и южные области.

В центральных областях и на северо-востоке из-за дождя со снегом будет гололед и налипание мокрого снега.

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С 14 по 17 февраля в западных, северных и центральных областях ночью упадет до -20... -26°C.

По словам синоптика Укргидрометцентра, морозы продержатся как минимум до 20 февраля.

"Это расчеты на сегодняшний день, что такая погода будет до 20-го. В западных, северных и центральных областях морозы могут и дольше продержаться", – отмечает Голеня.

Дело в том, что прогнозы еще будут корректироваться. Точные прогнозы могут быть максимум на пять дней, а дальше процесс может пойти иначе.

"Один процесс длится 4-5 суток, если например холодно, а потом все равно есть что-то измениться: морозы ослабевают или наоборот", – добавляет метеоролог.

По словам синоптика, потепление с 20 февраля принесет с собой незначительную оттепель.

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