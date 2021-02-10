В Украине бушует непогода: синоптик предупредил о новых снегопадах и гололеде

Погода в Украине 10 февраля снова будет сложной / Фото Reuters

Ряд регионов Украины продолжают атаковать снегопады. По состоянию утро среды, 10 января, снег идет в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Винницкой областях. В Закарпатской области сегодня утром небольшой дождь. Спасатели и синоптики предупредили, что 10 февраля в Украине сохранятся сложные погодные условия.

Тем временем в ГосЧС сообщают, что несмотря на снегопад, проезд на дорогах общего пользования обеспечен. К расчистке дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более почти две тысячи человек и 1,2 тыс. едениц техники.

В столице Украины, где снег идет уже больше двух суток, с 3:00 10 февраля ограничили о движение крупногабаритного транспорта в пределах Киевской и Черниговской областей. На въездах в Киев ГосЧС развернула 8 пунктов обогрева. К слову, с начала непогоды спасатели освободили из снежных заносов 420 транспортных средств (из них 15 карет СМП и 10 автобусов).

Погода на сегодня

В западных, северных и центральных областях 10 февраля ожидается снег, местами значительный снег, в Кировоградской и Днепропетровской областях днем - ​​с дождем.

В южных, восточных областях и в Крыму днем ​​небольшой, местами умеренный дождь. В центральных областях местами гололед, на дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица. В центральных, восточных и южных областях ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-востоке на юго-западный, 7-12 м/с, на юго-востоке порывы 15-18 м / с.

Температура воздуха днем будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза, в центральных, восточных, Закарпатской областях и на высокогорье Карпат – от 0 до 5 градусов тепла, в южных областях – от 6 до 11 тепла, на юге Одесской области и в Крыму – от 10 до 15 градусов выше нуля.

Прогноз погоды в Украине на 10 февраля / meteo.gov.ua

Читайте такжеСиноптик спрогнозировала Украине "весну" в феврале

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: