В Украине бушует непогода: синоптик предупредил о новых снегопадах и гололеде

10 февраля в ряде регионов продолжает идти снег. На въездах в Киев ограничили о движение крупногабаритного транспорта.
Ряд регионов Украины продолжают атаковать снегопады. По состоянию утро среды, 10 января, снег идет в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Винницкой областях. В Закарпатской области сегодня утром небольшой дождь. Спасатели и синоптики предупредили, что 10 февраля в Украине сохранятся сложные погодные условия.
Тем временем в ГосЧС сообщают, что несмотря на снегопад, проезд на дорогах общего пользования обеспечен. К расчистке дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более почти две тысячи человек и 1,2 тыс. едениц техники.
В столице Украины, где снег идет уже больше двух суток, с 3:00 10 февраля ограничили о движение крупногабаритного транспорта в пределах Киевской и Черниговской областей. На въездах в Киев ГосЧС развернула 8 пунктов обогрева. К слову, с начала непогоды спасатели освободили из снежных заносов 420 транспортных средств (из них 15 карет СМП и 10 автобусов).
Погода на сегодня
В западных, северных и центральных областях 10 февраля ожидается снег, местами значительный снег, в Кировоградской и Днепропетровской областях днем - с дождем.
В южных, восточных областях и в Крыму днем небольшой, местами умеренный дождь. В центральных областях местами гололед, на дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица. В центральных, восточных и южных областях ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-востоке на юго-западный, 7-12 м/с, на юго-востоке порывы 15-18 м / с.
Температура воздуха днем будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза, в центральных, восточных, Закарпатской областях и на высокогорье Карпат – от 0 до 5 градусов тепла, в южных областях – от 6 до 11 тепла, на юге Одесской области и в Крыму – от 10 до 15 градусов выше нуля.
Читайте такжеСиноптик спрогнозировала Украине "весну" в феврале
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- С 7 февраля в Украину пришел снежный циклон, который сначала накрыл западные области, а потом распространился по всей территории страны.
- В большинстве регионов - сложные погодные условия с выпадением значительного снега, метелей, ледяным дождем при минусовой температуре воздуха, снежными заносами.
- Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что уже на этой неделе осадки ослабнут и прекратятся – зато серьезно усилятся морозы.
- Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида предупреждал, что для зимы 2020-2021 годов будет характерным резкое изменение погодных условий.