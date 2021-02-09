Снегопады атакуют Украину с новой силой: синоптики предупредили о новом коллапсе

Погода в Украине ухудшится / pixabay

Погода в Украине в среду, 10 февраля, станет совсем сложной в большинстве областей страны. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют мокрый снег, снег с дождем, сильный штормовой ветер.

На востоке в ночные часы местами будет идти снег и мокрый снег, днем ожидается снег с дождем и мокрый снег.

На юге без существенных осадков, небольшое прояснение возможно только в Одессе.

В северных областях будет идти сильный снег ночью и днем. На западе будет засыпать снегом, в Черновцах – снег с дождем.

В центральной части страны пройдет снег с дождем, мокрый снег, ожидается сильный ветер.

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В Киеве 10 февраля будет идти сильный снег ночью, и продолжит идти днем.

Погода в городах Украины 10 февраля

Ужгород – + 2...+4

Львов-0...-2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – -2...-4

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – -3...-5

Ровно – -3...-5

Житомир – -5...-7

Винница – +1...+3

Одесса – + 8...+10

Николаев – + 8...+10

Херсон – + 8...+10

Симферополь – + 11...+13

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – + 2...+4

Чернигов – -5...-7

Сумы – -5...-7

Полтава – 0...+2

Днепр - +3...+5

Запорожье – + 7...+9

Донецк – +3...+5

Луганск – + 2...+4

Харьков – + 2...+4

Киев – -3...-5

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: