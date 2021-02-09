Снегопады атакуют Украину с новой силой: синоптики предупредили о новом коллапсе

Украину ждет опасная погода, а к снегопадам добавятся еще и дожди.
Погода в Украине в среду, 10 февраля, станет совсем сложной в большинстве областей страны. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют мокрый снег, снег с дождем, сильный штормовой ветер.
На востоке в ночные часы местами будет идти снег и мокрый снег, днем ожидается снег с дождем и мокрый снег.
На юге без существенных осадков, небольшое прояснение возможно только в Одессе.
В северных областях будет идти сильный снег ночью и днем. На западе будет засыпать снегом, в Черновцах – снег с дождем.
В центральной части страны пройдет снег с дождем, мокрый снег, ожидается сильный ветер.
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В Киеве 10 февраля будет идти сильный снег ночью, и продолжит идти днем.
Погода в городах Украины 10 февраля
- Ужгород – + 2...+4
- Львов-0...-2
- Ивано-Франковск – 0...+2
- Тернополь – -2...-4
- Черновцы – +1...+3
- Хмельницкий – -1...-3
- Луцк – -3...-5
- Ровно – -3...-5
- Житомир – -5...-7
- Винница – +1...+3
- Одесса – + 8...+10
- Николаев – + 8...+10
- Херсон – + 8...+10
- Симферополь – + 11...+13
- Кропивницкий – +2...+4
- Черкассы – + 2...+4
- Чернигов – -5...-7
- Сумы – -5...-7
- Полтава – 0...+2
- Днепр - +3...+5
- Запорожье – + 7...+9
- Донецк – +3...+5
- Луганск – + 2...+4
- Харьков – + 2...+4
- Киев – -3...-5
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее украинцев уж предупредили о возвращении лютых морозов и снегопадов.
- Синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня спрогнозировала возвращение суровых морозов до -25 градусов.
- Синоптики изменили прогноз погоды на февраль 2021.
- Спасатели также рассказали, что дороги Украины завалит снегом до 40 см.
Автор: Мария Тупик