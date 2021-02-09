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Снегопады атакуют Украину с новой силой: синоптики предупредили о новом коллапсе

9 февраля 2021, 22:32
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Украину ждет опасная погода, а к снегопадам добавятся еще и дожди.

Погода
Погода в Украине ухудшится / pixabay

Погода в Украине в среду, 10 февраля, станет совсем сложной в большинстве областей страны. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют мокрый снег, снег с дождем, сильный штормовой ветер.

На востоке в ночные часы местами будет идти снег и мокрый снег, днем ожидается снег с дождем и мокрый снег.

На юге без существенных осадков, небольшое прояснение возможно только в Одессе.

В северных областях будет идти сильный снег ночью и днем. На западе будет засыпать снегом, в Черновцах – снег с дождем.

В центральной части страны пройдет снег с дождем, мокрый снег, ожидается сильный ветер.

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В Киеве 10 февраля будет идти сильный снег ночью, и продолжит идти днем.

Погода в городах Украины 10 февраля

  • Ужгород – + 2...+4
  • Львов-0...-2
  • Ивано-Франковск – 0...+2
  • Тернополь – -2...-4
  • Черновцы – +1...+3
  • Хмельницкий – -1...-3
  • Луцк – -3...-5
  • Ровно – -3...-5
  • Житомир – -5...-7
  • Винница – +1...+3
  • Одесса – + 8...+10
  • Николаев – + 8...+10
  • Херсон – + 8...+10
  • Симферополь – + 11...+13
  • Кропивницкий – +2...+4
  • Черкассы – + 2...+4
  • Чернигов – -5...-7
  • Сумы – -5...-7
  • Полтава – 0...+2
  • Днепр - +3...+5
  • Запорожье – + 7...+9
  • Донецк – +3...+5
  • Луганск – + 2...+4
  • Харьков – + 2...+4
  • Киев – -3...-5

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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