В Укргидрометцентре рассказали, когда и где ждать 30-градусных морозов

В Украине прогнозируют резкое снижение температуры / Фото pixabay.com

В ближайшее время в Украине ожидается серьезное снижение температуры воздуха, заявил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Николай Кульбида.

С 15 по 18 февраля прогнозируется похолодание. Столбики термометров опустятся до -25°...-30° в северных регионах страны, уточнил он в комментарии Радио Свобода.

Синоптик напомнил, что климат Украины так или иначе меняется. За последние 25 лет средняя температура зимнего периода выросла более чем на 2°. Однако, несмотря на это, ожидаемые морозы не выходят за пределы нормы.

По его словам, продолжительность зимнего периода существенно сократилась, а климатические изменения приводят к резким изменениям атмосферных процессов и не только в сторону увеличения среднесуточной температуры. В то же время внезапное похолодание также может объясняться глобальными изменениями климата.

"Весна приходит где-то на две недели раньше своих средних многолетних сроков. Уменьшилось и количество дней с низкими температурами - в 3-4 раза, а количество летних дней с высокими температурами, наоборот, выросла в 2-3 раза", - добавил Кульбида.

Прогноз погоды на 12 февраля / meteo.gov.ua

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