В Укргидрометцентре рассказали, когда и где ждать 30-градусных морозов

Резкое похолодание может объясняться глобальными изменениями климата, подчеркнул Николай Кульбида.
В ближайшее время в Украине ожидается серьезное снижение температуры воздуха, заявил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Николай Кульбида.
С 15 по 18 февраля прогнозируется похолодание. Столбики термометров опустятся до -25°...-30° в северных регионах страны, уточнил он в комментарии Радио Свобода.
Синоптик напомнил, что климат Украины так или иначе меняется. За последние 25 лет средняя температура зимнего периода выросла более чем на 2°. Однако, несмотря на это, ожидаемые морозы не выходят за пределы нормы.
По его словам, продолжительность зимнего периода существенно сократилась, а климатические изменения приводят к резким изменениям атмосферных процессов и не только в сторону увеличения среднесуточной температуры. В то же время внезапное похолодание также может объясняться глобальными изменениями климата.
"Весна приходит где-то на две недели раньше своих средних многолетних сроков. Уменьшилось и количество дней с низкими температурами - в 3-4 раза, а количество летних дней с высокими температурами, наоборот, выросла в 2-3 раза", - добавил Кульбида.
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Когда ждать новых снегопадов и сильных морозов:
- Осадки в Украине почти прекратятся только с воскресенья-понедельника, 14-15 февраля. А уже с 13 февраля на всю территорию страны распространятся морозы. Об этом в комментарии Главреду рассказала ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.
- "С понедельника-вторника морозы в западных, северных и центральных областях в ночные часы будут достигать 20-26 градусов Цельсия. Дневная температура также будет 10-15 градусов мороза. На юге и востоке морозы будут немного меньше – 10-15, 13-18 градусов", - сказала синоптик.
- Также синоптик отметила, что в четверг и пятницу, 11-12 февраля, морозы и значительные снегопады будут в западных, северных (в частности, в Киеве) и некоторых центральных областях.