Синоптик спрогнозировала Украине "весну" в феврале

Во второй половине февраля в Украине ожидается весенняя погода, сказала Вазира Мартазинова / УНИАН

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института Национальной академии наук Вазира Мартазинова сообщила, какой будет погода в Украине в феврале 2021 года.

Эксперт в эфире телеканала Украина 24 поделилась, что во второй половине месяца прогнозируется кратковременная "весна".

Синоптик добавила, что после холода и снегопадов на короткий промежуток времени должны появиться теплые воздушные массы.

"…Февраль очень разный: первая половина очень холодная и снежная, а во второй половине появится кратковременная "весна"…", – добавила Мартазинова.