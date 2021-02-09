Синоптик спрогнозировала Украине "весну" в феврале

Погода в Украине изменится из-за теплых воздушных масс, поделилась эксперт.
Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института Национальной академии наук Вазира Мартазинова сообщила, какой будет погода в Украине в феврале 2021 года.
Эксперт в эфире телеканала Украина 24 поделилась, что во второй половине месяца прогнозируется кратковременная "весна".
Синоптик добавила, что после холода и снегопадов на короткий промежуток времени должны появиться теплые воздушные массы.
"…Февраль очень разный: первая половина очень холодная и снежная, а во второй половине появится кратковременная "весна"…", – добавила Мартазинова.
- Напомним, в начале февраля Украину засыпало снегом и ударили сильные морозы – местами было около -20 градусов.
- Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида предупреждал, что для зимы 2020-2021 годов будет характерным резкое изменение погодных условий.
Автор: Екатерина Присяжнюк