Синоптики озвучили прогноз погоды на весну

Температура воздуха даже может подняться выше нормы, говорит прогноз погоды / 1zoom.ru

Весна 2021 уже не за горами, но синоптики пока очень аккуратны с прогнозами. Если верить ранним тенденциям, то нас ожидает теплый сезон с умеренными осадками.

Более прохладную погоду сулят Западной Европе, сюда могут заходить холодные воздушные массы. И даже проникать в Центральную Европу, передает Obozrevatel.

Чем ближе к востоку, тем теплее будет погода весной 2021. При этом температура воздуха даже может подняться выше нормы. Хотя не исключены и временные похолодания, но они будут реже, чем обычно.

Что касается осадков, то они будут умеренными. Тенденции к засухе не наблюдается. В районе Британских островов и Скандинавии количество осадков будет даже выше нормы.

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Напомним: