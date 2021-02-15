Синоптики озвучили прогноз погоды на весну

Весенний сезон будет теплым с умеренными осадками.
Весна 2021 уже не за горами, но синоптики пока очень аккуратны с прогнозами. Если верить ранним тенденциям, то нас ожидает теплый сезон с умеренными осадками.
Более прохладную погоду сулят Западной Европе, сюда могут заходить холодные воздушные массы. И даже проникать в Центральную Европу, передает Obozrevatel.
Чем ближе к востоку, тем теплее будет погода весной 2021. При этом температура воздуха даже может подняться выше нормы. Хотя не исключены и временные похолодания, но они будут реже, чем обычно.
Что касается осадков, то они будут умеренными. Тенденции к засухе не наблюдается. В районе Британских островов и Скандинавии количество осадков будет даже выше нормы.
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Напомним:
- Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня спрогнозировала, что весна в Украине в этом году будет поздней.
- Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.