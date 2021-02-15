Ударят морозы до -24: чего ждать от погоды на этой неделе

Неделя будет очень холодной. Местами ожидается снег и мокрый снег. Впрочем, в некоторые дни из-за туч выглянет и солнце.
Погода в Украине в течение новой недели будет очень морозной. В некоторых областях ожидается снижение температуры воздуха в ночные часы до -24 градусов. При этом сильные снегопады хоть и утихнут, но снег все равно пройдет в ряде регионов.
Погода на 15 февраля
Как прогнозирует Укргидрометцентр, в понедельник небольшой снег ожидается в течение суток в западных областях, на остальной территории Украины - без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха днем и ночью на Западе - от 5 до 7 градусов мороза, в северных, центральных и восточных регионах днем от 5 до 9 градусов ниже нуля, ночью -10...-13. На Юге столбики термометров покажут -1...-3 днем и -6...-8 ночью.
Погода на 16 февраля
Со вторника в Украине ожидается похолодание. Практически по всей территории Украины температура воздуха ночью снизится максимально до -22...-24 градусов. Холоднее всего будет в Сумах и Чернигове. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах -4...-12 градусов.
Осадки 16 февраля не ожидаются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Прогноз погоды на 17 февраля
В среду в Украину вернутся осадки. Снег и мокрый снег ожидается в западных регионах, на остальной территории - без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью - от 12 до 15 мороза, днем - от 1 до 7 градусов мороза. Холоднее всего будет на Севере страны - там столбики термометров ночью опустятся до - 20 градусов.
Погода в Украине 18 февраля
В четверг осадки переместятся с Запада на Восток. В Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях днем пройдет снег. Ночью температура воздуха составит -8...-10 градусов, днем - от 3 до 6 мороза.
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается мокрый снег, температура воздуха днем 2-4 градуса тепла, ночью - от 5 до 9 мороза.
На остальной территории - без существенных осадков. Днем от 0 до -3 градусов, ночью - от 8 до 10 градусов мороза.
Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с.
Прогноз погоды на 19 февраля
В последний день рабочей недели в Украине осадков не будет, лишь в восточных областях ночью ожидается снег.
Ветер юго-восточный и северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по Украине минимально снизится ночью до -24 на Севере, 21 градус мороза ожидается на Западе, от -16 до -18 - в Центре. На Востоке столбики термометров покажут около 10 градусов мороза, на Юге - от 12 до 14 градусов ниже нуля.
Днем температура воздуха будет колебаться от 2 до 10 градусов мороза в зависимости от региона.
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