Ударят морозы до -24: чего ждать от погоды на этой неделе

Синоптик рассказал, где ударят морозы в -24 градуса / Фото Reuters

Погода в Украине в течение новой недели будет очень морозной. В некоторых областях ожидается снижение температуры воздуха в ночные часы до -24 градусов. При этом сильные снегопады хоть и утихнут, но снег все равно пройдет в ряде регионов.

Погода на 15 февраля

Как прогнозирует Укргидрометцентр, в понедельник небольшой снег ожидается в течение суток в западных областях, на остальной территории Украины - без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем и ночью на Западе - от 5 до 7 градусов мороза, в северных, центральных и восточных регионах днем от 5 до 9 градусов ниже нуля, ночью -10...-13. На Юге столбики термометров покажут -1...-3 днем и -6...-8 ночью.

Погода в Украине 15 февраля / meteo.gov.ua

Погода на 16 февраля

Со вторника в Украине ожидается похолодание. Практически по всей территории Украины температура воздуха ночью снизится максимально до -22...-24 градусов. Холоднее всего будет в Сумах и Чернигове. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах -4...-12 градусов.

Осадки 16 февраля не ожидаются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 16 февраля / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 17 февраля

В среду в Украину вернутся осадки. Снег и мокрый снег ожидается в западных регионах, на остальной территории - без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью - от 12 до 15 мороза, днем - от 1 до 7 градусов мороза. Холоднее всего будет на Севере страны - там столбики термометров ночью опустятся до - 20 градусов.

Погода в Украине 17 февраля / meteo.gov.ua

Погода в Украине 18 февраля

В четверг осадки переместятся с Запада на Восток. В Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях днем пройдет снег. Ночью температура воздуха составит -8...-10 градусов, днем - от 3 до 6 мороза.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается мокрый снег, температура воздуха днем 2-4 градуса тепла, ночью - от 5 до 9 мороза.

На остальной территории - без существенных осадков. Днем от 0 до -3 градусов, ночью - от 8 до 10 градусов мороза.

Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 18 февраля / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 19 февраля

В последний день рабочей недели в Украине осадков не будет, лишь в восточных областях ночью ожидается снег.

Ветер юго-восточный и северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по Украине минимально снизится ночью до -24 на Севере, 21 градус мороза ожидается на Западе, от -16 до -18 - в Центре. На Востоке столбики термометров покажут около 10 градусов мороза, на Юге - от 12 до 14 градусов ниже нуля.

Днем температура воздуха будет колебаться от 2 до 10 градусов мороза в зависимости от региона.

Прогноз погоды на 19 февраля / meteo.gov.ua

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