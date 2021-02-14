Морозы усилятся, давление повысится: синоптик рассказала, какой будет погода на Сретение

Снегопады в Украине утихнут, но усилятся морозы, говорит прогноз погоды / Фото Reuters

Погода в Украине на Сретение, 15 февраля, будет определяться антициклоном. Осадки утихнут – лишь периодически возможен небольшой снег. При этом вырастет атмосферное давление.

Ветер завтра ожидается северо-западный, северный, в западных областях вероятны штормовые порывы. Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается в пределах -7…-14 градусов, днем ​​– от 5 до 10 градусов мороза.

На севере и северо-востоке ночью будет холоднее - местами -15…-22 градуса, днем – от ​​-7 до -13 градусов.

В южной части и на юго-западе ночью -3…-8 градусов, днем ​​- от 3 мороза до 2 тепла.

facebook.com/tala.didenko

Погода в Киеве на Сретение существенных осадков не предполагает, максимум местами возможен небольшой снег. На дорогах и тротуарах гололедица. Ночью в столице будет -10…-13 градусов, днем ​​в понедельник столбики термометров опустятся до -7… -10 градусов.

Синоптик предупредила, что погода в Украине в ближайшую неделю будет очень холодной. Ослабление морозов ожидается со следующих выходных.

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