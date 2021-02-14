Морозы усилятся, давление повысится: синоптик рассказала, какой будет погода на Сретение

Погода в Украине в ближайшую неделю будет очень холодной. Ослабление морозов ожидается со следующих выходных.
Погода в Украине на Сретение, 15 февраля, будет определяться антициклоном. Осадки утихнут – лишь периодически возможен небольшой снег. При этом вырастет атмосферное давление.
Ветер завтра ожидается северо-западный, северный, в западных областях вероятны штормовые порывы. Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха ближайшей ночью ожидается в пределах -7…-14 градусов, днем – от 5 до 10 градусов мороза.
На севере и северо-востоке ночью будет холоднее - местами -15…-22 градуса, днем – от -7 до -13 градусов.
В южной части и на юго-западе ночью -3…-8 градусов, днем - от 3 мороза до 2 тепла.
Погода в Киеве на Сретение существенных осадков не предполагает, максимум местами возможен небольшой снег. На дорогах и тротуарах гололедица. Ночью в столице будет -10…-13 градусов, днем в понедельник столбики термометров опустятся до -7… -10 градусов.
Синоптик предупредила, что погода в Украине в ближайшую неделю будет очень холодной. Ослабление морозов ожидается со следующих выходных.
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Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
- С 7 февраля в Украину пришел снежный циклон, который сначала накрыл западные области, а потом распространился по всей территории страны. В большинстве регионов - сложные погодные условия с выпадением значительного снега, метелями, ледяным дождем при минусовой температуре воздуха, снежными заносами.
- В День влюбленных, 14 февраля, половину областей засыплет снегом, в остальных ожидается облачная с прояснениями погода без осадков.
- Погода в Киеве резко изменится в конце следующей недели – в субботу, 20 февраля, днем ожидается до -13 градусов, а уже в воскресенье максимальная дневная температура прогнозируется +3.
- Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.