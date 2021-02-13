Синоптики рассказали о погоде на День влюбленных

Синоптики дали прогноз на День влюбленных / 1zoom.ru

В День влюбленных, 14 февраля, половину областей нашей страны засыплет снегом, в остальных ожидается облачная с прояснениями погода без осадков.

По информации Укргидрометцентра, на всей территории нашей страны будет холодно и ветрено.

Снег ожидается в Ужгородской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Тернопольской, Львовской, Ровенской и Волынской областях.

Теплее всего будет в:

Симферополе – ночью -5...-7°С, днем -1...-3°С;

Ужгороде – ночью -6...-8°С, днем -1...-3°С;

Черновцах, Ивано-Франковске и Львове – ночью -6...-8°С, днем -2...-4°С.

Холоднее всего в:

Харькове – ночью -11...-13°С, днем -8...-10°С;

Сумах – ночью -12...-14°С, днем -9...-11°С;

Луганске – ночью -11...-13°С, днем -7...-9°С.

В Киеве 14 февраля будет облачно с прояснениями, температура днем -7...-5°С, ночью -12...-14°С. Осадков не предвидится.