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Синоптики рассказали о погоде на День влюбленных

13 февраля 2021, 23:22
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Снег ожидается в Ужгородской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Тернопольской, Львовской, Ровенской и Волынской областях.

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Синоптики дали прогноз на День влюбленных / 1zoom.ru

В День влюбленных, 14 февраля, половину областей нашей страны засыплет снегом, в остальных ожидается облачная с прояснениями погода без осадков.

По информации Укргидрометцентра, на всей территории нашей страны будет холодно и ветрено.

Снег ожидается в Ужгородской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Тернопольской, Львовской, Ровенской и Волынской областях.

Теплее всего будет в:

  • Симферополе – ночью -5...-7°С, днем -1...-3°С;
  • Ужгороде – ночью -6...-8°С, днем -1...-3°С;
  • Черновцах, Ивано-Франковске и Львове – ночью -6...-8°С, днем -2...-4°С.

Холоднее всего в:

  • Харькове – ночью -11...-13°С, днем -8...-10°С;
  • Сумах – ночью -12...-14°С, днем -9...-11°С;
  • Луганске – ночью -11...-13°С, днем -7...-9°С.

В Киеве 14 февраля будет облачно с прояснениями, температура днем -7...-5°С, ночью -12...-14°С. Осадков не предвидится.

  • Ранее в Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Киева на 13 февраля. Синоптики отметили, что днем в столице ожидается до -11, а ночью – до 14 градусов мороза.
  • Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что во второй половине февраля 2021 прогнозируется кратковременная "весна".
  • День святого Валентина (День всех влюбленных) отмечается 14 февраля. И в 2021 году праздник выпал на воскресенье, так что можно спокойно посвятить день своей второй половинке, компании друзей – или, по меньшей мере, себе любимому.Как интересно, романтично и просто приятно провести праздник 14 февраля в Киеве – выяснил Главред.
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