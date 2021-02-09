Не скучно ни вдвоем, ни одному: как провести 14 февраля в Киеве

Куда пойти на 14 февраля 2021 в Киеве - в праздник влюбленных / 1zoom.ru

День святого Валентина (День всех влюбленных) отмечается 14 февраля. И в 2021 году праздник выпал на воскресенье, так что можно спокойно посвятить день своей второй половинке, компании друзей – или, по меньшей мере, себе любимому.

Как интересно, романтично и просто приятно провести праздник 14 февраля в Киеве – выяснил Главред.

Stereo. Иммерсивный спектакль для двоих

Инновационный иммерсионный спектакль продемонстрирует интимный опыт разных пар и авторское осмысление подобного опыта.

Когда : 14 февраля с 12:30 до 14:00

: 14 февраля с 12:30 до 14:00 Где : стадионы Спартак, Старт, Единство и НСК Олимпийский.

: стадионы Спартак, Старт, Единство и НСК Олимпийский. Цена: от 1499 гривен в зависимости от стадиона.

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Osocor Winter Village

Уникальная зимняя локация по мотивам Гарри Поттера подарит магическую атмосферу, прикольные фотозоны и праздничный досуг: ледовый каток, веселые мастер-классы и яркие шоу.

Когда : 3-28 февраля, в 11:00

: 3-28 февраля, в 11:00 Где : Osocor Residence, улица Виноградная, 2

: Osocor Residence, улица Виноградная, 2 Цена: 350-500 гривен.

Выставка-архив фотографа Александра Ранчукова

14 февраля – последний день, когда можно вживую насладиться документальной фотовыставкой, на который представлен сам характер Киева – его улицы и архитектура, история и кадры из жизни людей.

Когда : 2-14 февраля, с 12:00 до 20:00.

: 2-14 февраля, с 12:00 до 20:00. Где : Малая галерея Художественного Арсенала, улица Лаврская, 9

: Малая галерея Художественного Арсенала, улица Лаврская, 9 Цена: вход свободный.

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Выставка Реинкарнации любви

С помощью работ художника Николая Сологуба выставка покажет саму любовь – как ее лицезрели творцы из разных эпох.

Когда : 5-26 февраля, с 11:00 до 21:00

: 5-26 февраля, с 11:00 до 21:00 Где : MANDARIN MAISON, улица Бассейная, 6

: MANDARIN MAISON, улица Бассейная, 6 Цена: вход свободный.

Стендап и вино. St.Valentine ‘s concert

Полтора часа смеха от комиков Леры Мандзюк и Макса Вышинского: их веселый опыт о любви и поиске половинки – не только продлят жизнь, но и укрепят отношения с любимым.