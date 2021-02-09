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Не скучно ни вдвоем, ни одному: как провести 14 февраля в Киеве

9 февраля 2021, 04:05

Куда пойти на 14 февраля в Киеве, как лучше всего провести и отметить этот день - узнал Главред.

Куда пойти на 14 февраля 2021 в Киеве - в праздник влюбленных
Куда пойти на 14 февраля 2021 в Киеве - в праздник влюбленных / 1zoom.ru

День святого Валентина (День всех влюбленных) отмечается 14 февраля. И в 2021 году праздник выпал на воскресенье, так что можно спокойно посвятить день своей второй половинке, компании друзей – или, по меньшей мере, себе любимому.

Как интересно, романтично и просто приятно провести праздник 14 февраля в Киеве – выяснил Главред.

Stereo. Иммерсивный спектакль для двоих

Инновационный иммерсионный спектакль продемонстрирует интимный опыт разных пар и авторское осмысление подобного опыта.

  • Когда: 14 февраля с 12:30 до 14:00
  • Где: стадионы Спартак, Старт, Единство и НСК Олимпийский.
  • Цена: от 1499 гривен в зависимости от стадиона.

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Osocor Winter Village

Уникальная зимняя локация по мотивам Гарри Поттера подарит магическую атмосферу, прикольные фотозоны и праздничный досуг: ледовый каток, веселые мастер-классы и яркие шоу.

  • Когда: 3-28 февраля, в 11:00
  • Где: Osocor Residence, улица Виноградная, 2
  • Цена: 350-500 гривен.

Выставка-архив фотографа Александра Ранчукова

14 февраля – последний день, когда можно вживую насладиться документальной фотовыставкой, на который представлен сам характер Киева – его улицы и архитектура, история и кадры из жизни людей.

  • Когда: 2-14 февраля, с 12:00 до 20:00.
  • Где: Малая галерея Художественного Арсенала, улица Лаврская, 9
  • Цена: вход свободный.

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Выставка Реинкарнации любви

С помощью работ художника Николая Сологуба выставка покажет саму любовь – как ее лицезрели творцы из разных эпох.

  • Когда: 5-26 февраля, с 11:00 до 21:00
  • Где: MANDARIN MAISON, улица Бассейная, 6
  • Цена: вход свободный.

Стендап и вино. St.Valentine ‘s concert

Полтора часа смеха от комиков Леры Мандзюк и Макса Вышинского: их веселый опыт о любви и поиске половинки – не только продлят жизнь, но и укрепят отношения с любимым.

  • Когда: 14 февраля.
  • Где: Campus community, ул. Саксаганского, 1.
  • Цена: от 300 гривен.

новости Киева праздник День святого Валентина День всех влюбленных
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