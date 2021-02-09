Не скучно ни вдвоем, ни одному: как провести 14 февраля в Киеве

Куда пойти на 14 февраля в Киеве, как лучше всего провести и отметить этот день - узнал Главред.
День святого Валентина (День всех влюбленных) отмечается 14 февраля. И в 2021 году праздник выпал на воскресенье, так что можно спокойно посвятить день своей второй половинке, компании друзей – или, по меньшей мере, себе любимому.
Как интересно, романтично и просто приятно провести праздник 14 февраля в Киеве – выяснил Главред.
Stereo. Иммерсивный спектакль для двоих
Инновационный иммерсионный спектакль продемонстрирует интимный опыт разных пар и авторское осмысление подобного опыта.
- Когда: 14 февраля с 12:30 до 14:00
- Где: стадионы Спартак, Старт, Единство и НСК Олимпийский.
- Цена: от 1499 гривен в зависимости от стадиона.
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Osocor Winter Village
Уникальная зимняя локация по мотивам Гарри Поттера подарит магическую атмосферу, прикольные фотозоны и праздничный досуг: ледовый каток, веселые мастер-классы и яркие шоу.
- Когда: 3-28 февраля, в 11:00
- Где: Osocor Residence, улица Виноградная, 2
- Цена: 350-500 гривен.
Выставка-архив фотографа Александра Ранчукова
14 февраля – последний день, когда можно вживую насладиться документальной фотовыставкой, на который представлен сам характер Киева – его улицы и архитектура, история и кадры из жизни людей.
- Когда: 2-14 февраля, с 12:00 до 20:00.
- Где: Малая галерея Художественного Арсенала, улица Лаврская, 9
- Цена: вход свободный.
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Выставка Реинкарнации любви
С помощью работ художника Николая Сологуба выставка покажет саму любовь – как ее лицезрели творцы из разных эпох.
- Когда: 5-26 февраля, с 11:00 до 21:00
- Где: MANDARIN MAISON, улица Бассейная, 6
- Цена: вход свободный.
Стендап и вино. St.Valentine ‘s concert
Полтора часа смеха от комиков Леры Мандзюк и Макса Вышинского: их веселый опыт о любви и поиске половинки – не только продлят жизнь, но и укрепят отношения с любимым.
- Когда: 14 февраля.
- Где: Campus community, ул. Саксаганского, 1.
- Цена: от 300 гривен.