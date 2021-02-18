В Украину придет резкое потепление до +19

Погода удивит украинцев / pixabay

После сильных морозов погода в Украине в последних числах февраля и начале марта резко изменится. Ожидается значительное потепление, температура воздуха в некоторых регионах 24-26 февраля поднимется до +17...+19 градусов.

В соответствии с прогнозом синоптиков и данные радара погоды ventusky, 24 февраля на большей части Украины столбики термометров поднимутся до отметки +1...+5 градусов, в южных и западных областях предвидится +7...+10 градусов, в Одессе и области - до 12 градусов тепла.

Теплее всего будет в Черновцах, где воздух днем прогреется до +13 градусов. В Киеве и области в этот день ожидают всего 2-3 градуса тепла.

25 февраля теплее всего будет в Черновицкой и Одесской областях, где потеплеет до +19 градусов. В Ивано-Франковской области ожидается +13 градусов, в Херсонской и Николаевской - до +15.

Достаточно тепло будет в Крыму, где столбики термометров зафиксируют температуру 10-15 тепла. В Киеве и области температура воздуха все еще будет невысокой и достигнет +4... +5 градусов.

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26 февраля самой жаркой частью Украины станет Крым, где будет 11-19 градусов тепла. В Одесской и Запорожской области будет немного прохладней - до +17 градусов выше нуля. В Киеве и области воздух прогреется до +9 градусов.

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