В Украину придет резкое потепление до +19

После сильных морозов в Украину придет долгожданное тепло.
После сильных морозов погода в Украине в последних числах февраля и начале марта резко изменится. Ожидается значительное потепление, температура воздуха в некоторых регионах 24-26 февраля поднимется до +17...+19 градусов.
В соответствии с прогнозом синоптиков и данные радара погоды ventusky, 24 февраля на большей части Украины столбики термометров поднимутся до отметки +1...+5 градусов, в южных и западных областях предвидится +7...+10 градусов, в Одессе и области - до 12 градусов тепла.
Теплее всего будет в Черновцах, где воздух днем прогреется до +13 градусов. В Киеве и области в этот день ожидают всего 2-3 градуса тепла.
25 февраля теплее всего будет в Черновицкой и Одесской областях, где потеплеет до +19 градусов. В Ивано-Франковской области ожидается +13 градусов, в Херсонской и Николаевской - до +15.
Достаточно тепло будет в Крыму, где столбики термометров зафиксируют температуру 10-15 тепла. В Киеве и области температура воздуха все еще будет невысокой и достигнет +4... +5 градусов.
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26 февраля самой жаркой частью Украины станет Крым, где будет 11-19 градусов тепла. В Одесской и Запорожской области будет немного прохладней - до +17 градусов выше нуля. В Киеве и области воздух прогреется до +9 градусов.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Украинцев предупредили о новом ударе морозов, но обнадежили скорым потеплением. В Укргидрометцентре предупредили о морозах до -26 градусов.
- Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.
- Синоптики озвучили прогноз погоды на весну. Весенний сезон будет теплым с умеренными осадками.