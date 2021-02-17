На Украину обрушится новая порция холода

Погода в Украине на 18 февраля/ pixabay

Погода в Украине практически на всей территории нашей страны будет сухая с существенными минусами.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, без осадков будет только в северных и западных регионах. На остальной территории – или будет идти снег, или дождь.

Снег стоит ждать в Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Луганской областях. Снег с дождем обещают в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.

Что касается температуры, то во всех регионах она будет "минусовой", кроме Крыма и Закарпатья. Холоднее всего на Киевщине – здесь днем ​​термометры покажут -10...-12. В Закарпатской области и на Крымском полуострове будет +3...+5.

Синоптики предупредили, что вскоре в Украине будет потепление, и советуют приобрести себе резиновые сапоги, чтобы после снегопадов быть готовыми к оттепели.

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"В Киеве завтра какие-то серьезные осадки маловероятны. На дорогах скользко. Ночью и днем ​​18 февраля температура воздуха будет примерно одинаковой – -10...-12 градусов мороза. На вечер похолодает до -16...-18 градусов", сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Погода в городах Украины в четверг, 18 февраля

Ужгород – +3...+5

Львов – -2...-4

Ивано-Франковск – -2...-4

Тернополь – -4...-6

Черновцы – -1...-3

Хмельницкий – -4...-6

Луцк – -8...-10

Ровно – -8...-10

Житомир – -8...-10

Винница – -3...-5

Одесса – -2...-4

Николаев – -2...-4

Херсон – -2...-4

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -2...-4

Черкассы – -4...-6

Чернигов – -8...-10

Сумы – -8...-10

Полтава – -4...-6

Днепр – -3...-5

Запорожье – -2...-4

Донецк – -2...-4

Луганск – -2...-4

Харьков – -4...-6

Киев – -10...-12

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: