На Украину обрушится новая порция холода

Синоптики предупредили украинцев о сильных морозах.
Погода в Украине практически на всей территории нашей страны будет сухая с существенными минусами.
По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, без осадков будет только в северных и западных регионах. На остальной территории – или будет идти снег, или дождь.
Снег стоит ждать в Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Луганской областях. Снег с дождем обещают в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.
Что касается температуры, то во всех регионах она будет "минусовой", кроме Крыма и Закарпатья. Холоднее всего на Киевщине – здесь днем термометры покажут -10...-12. В Закарпатской области и на Крымском полуострове будет +3...+5.
Синоптики предупредили, что вскоре в Украине будет потепление, и советуют приобрести себе резиновые сапоги, чтобы после снегопадов быть готовыми к оттепели.
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"В Киеве завтра какие-то серьезные осадки маловероятны. На дорогах скользко. Ночью и днем 18 февраля температура воздуха будет примерно одинаковой – -10...-12 градусов мороза. На вечер похолодает до -16...-18 градусов", сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в городах Украины в четверг, 18 февраля
- Ужгород – +3...+5
- Львов – -2...-4
- Ивано-Франковск – -2...-4
- Тернополь – -4...-6
- Черновцы – -1...-3
- Хмельницкий – -4...-6
- Луцк – -8...-10
- Ровно – -8...-10
- Житомир – -8...-10
- Винница – -3...-5
- Одесса – -2...-4
- Николаев – -2...-4
- Херсон – -2...-4
- Симферополь – +3...+5
- Кропивницкий – -2...-4
- Черкассы – -4...-6
- Чернигов – -8...-10
- Сумы – -8...-10
- Полтава – -4...-6
- Днепр – -3...-5
- Запорожье – -2...-4
- Донецк – -2...-4
- Луганск – -2...-4
- Харьков – -4...-6
- Киев – -10...-12
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.
- Погода в Украине резко изменится в конце следующей недели – в субботу, 20 февраля, днем ожидается до -13 градусов, а уже в воскресенье максимальная дневная температура прогнозируется +3.
- Весна 2021 уже не за горами, но синоптики уже составили прогноз. Если верить ранним тенденциям, то нас ожидает теплая весна с умеренными осадками.