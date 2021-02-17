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На Украину обрушится новая порция холода

17 февраля 2021, 20:09

Синоптики предупредили украинцев о сильных морозах.

Погода
Погода в Украине на 18 февраля/ pixabay

Погода в Украине практически на всей территории нашей страны будет сухая с существенными минусами.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, без осадков будет только в северных и западных регионах. На остальной территории – или будет идти снег, или дождь.

Снег стоит ждать в Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Луганской областях. Снег с дождем обещают в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.

Что касается температуры, то во всех регионах она будет "минусовой", кроме Крыма и Закарпатья. Холоднее всего на Киевщине – здесь днем ​​термометры покажут -10...-12. В Закарпатской области и на Крымском полуострове будет +3...+5.

Синоптики предупредили, что вскоре в Украине будет потепление, и советуют приобрести себе резиновые сапоги, чтобы после снегопадов быть готовыми к оттепели.

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"В Киеве завтра какие-то серьезные осадки маловероятны. На дорогах скользко. Ночью и днем ​​18 февраля температура воздуха будет примерно одинаковой – -10...-12 градусов мороза. На вечер похолодает до -16...-18 градусов", сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Погода в городах Украины в четверг, 18 февраля

  • Ужгород – +3...+5
  • Львов – -2...-4
  • Ивано-Франковск – -2...-4
  • Тернополь – -4...-6
  • Черновцы – -1...-3
  • Хмельницкий – -4...-6
  • Луцк – -8...-10
  • Ровно – -8...-10
  • Житомир – -8...-10
  • Винница – -3...-5
  • Одесса – -2...-4
  • Николаев – -2...-4
  • Херсон – -2...-4
  • Симферополь – +3...+5
  • Кропивницкий – -2...-4
  • Черкассы – -4...-6
  • Чернигов – -8...-10
  • Сумы – -8...-10
  • Полтава – -4...-6
  • Днепр – -3...-5
  • Запорожье – -2...-4
  • Донецк – -2...-4
  • Луганск – -2...-4
  • Харьков – -4...-6
  • Киев – -10...-12

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.
  • Погода в Украине резко изменится в конце следующей недели – в субботу, 20 февраля, днем ожидается до -13 градусов, а уже в воскресенье максимальная дневная температура прогнозируется +3.
  • Весна 2021 уже не за горами, но синоптики уже составили прогноз. Если верить ранним тенденциям, то нас ожидает теплая весна с умеренными осадками.

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