Непогода в Украине: где ограничено движение транспорта

Погода в Киеве сегодня будет без существенных осадков / Фото Reuters

Погода в Украине сегодня, 17 февраля, будет оставаться сложной. В Ивано-Франковской области продолжают действовать ограничения движения автомобильного транспорта.

Как сообщили в Укравтодоре, утром в среду в западных областях продолжает идти небольшой снег, на остальной территории - без осадков. Температура воздуха колеблется от -10 до -17 градусов, в центре и на северо-востоке столбики термометров опустились до -24 градусов.

Состояние покрытия на автомобильных дорогах государственного значения в большинстве регионов страны местами заснеженное. Проводятся работы по расчистке проезжей части от снега и обработке покрытия дорог противогололедными материалами.

В Волынской и Ровенской области сняты ограничения для движения на всех территориальных автодорогах для тяжеловесных транспортных средств.

При этом продолжают действовать ограничения в движении в Ивано-Франковской области. В частности, ограничено движение грузового автомобильного транспорта на а/д Р-24 Татаров - Каменец-Подольский, км 164 + 500 - 177 + 894 (участок г. Городенка - с. Устечко).

Погода на сегодня

В среду, 17 февраля, в западных, Житомирской, Винницкой областях умеренный и мокрый снег, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в западных и южных областях днем ​​от 0 до -5 градусов, на остальной территории – от -6 до -11.

В Киевской области сегодня без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, умеренный. Температура от 6 до 9 градусов мороза.

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