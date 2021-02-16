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Украину заморозит до -25 градусов и вернется снег

16 февраля 2021, 13:40

Осадки в среду ожидаются в западных областях. Около полудня снег доберется до Житомирской, Винницкой и Киевской областей.

Синоптик обещает завтра в Украине до -25 градусов
Синоптик обещает завтра в Украине до -25 градусов / УНИАН

Погода в Украине завтра, 17 февраля 2021, снова будет со снегом. Как сообщила синоптик Наталья Диденко, осадки в среду ожидаются в западных областях. Около полудня снег доберется до Житомирской, Винницкой и Киевской областей.

На остальной территории осадки маловероятны. Слабый или умеренный ветер будет дуть с юго-запада.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на февраль 2021: когда заболит головаНочная температура воздуха будет на уровне 12-18 градусов мороза, местами даже до 20-25 градусов мороза. Днем термометры покажут в среднем от 7 до 14 градусов мороза. Теплее будет в южных регионах, на юго-востоке и на западе Украины: тут днем от 1 до 5 градусов мороза.

Погода в Киеве 17 февраля 2021 тоже будет со снегом и морозом. Термометры покажут от 12-14 градусов мороза ночью – до 7-9 градусов мороза днем. На дорогах гололедица.

Погода в Украине: новости

  • Украинцев предупредили о новом ударе морозов, но обнадежили скорым потеплением. Укргидрометцентре предупредили о морозах до -26 градусов.
  • Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.
  • Синоптики озвучили прогноз погоды на весну. Весенний сезон будет теплым с умеренными осадками.

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