Украинцев предупредили о новом ударе морозов, но обнадежили скорым потеплением

В Укргидрометцентре предупредили о морозах до -26 градусов.
В ночь на 16 февраля в Украине ожидается -12 -18 градусов, на северо-востоке до -22 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Как сообщила она в своем Facebook, днем во вторник в большинстве областей прогнозируется -7 -14 градусов. На дорогах гололедица, ветер северо-западный, в западных областях - юго-западный, небольшой, максимум умеренный.
Она уточнила, что на Западе, в южной части и на юго-востоке максимально предполагается -4 -9 градусов. На Закарпатье днем ожидается теплая погода, от 2 мороза до 2 тепла.
По ее прогнозу, в Киеве во вторник осадков не будет. На дорогах гололедица. Ближайшей ночью -16-18 градусов, в окрестностях до -20 градусов, днем -8-10 градусов.
Диденко добавила, что 17-18 февраля в Украине местами прогнозируется снег, затем ожидается похолодание, а ближе к выходным морозы начнут ощутимо ослабевать.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
В ближайшие сутки арктический воздух и поле повышеного давления будут определять холодную погоду в Украине, сообщил Укргидрометцентр. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Температура ночью 15-20 градусов мороза, на севере Левобережья 21-26 градусов мороза, днем 8-13 градусов мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 9-14 градусов, днем 3-8 градусов мороза, на Закарпатье 0-3 градуса мороза.
Читайте такжеСиноптик назвала дату резкого потепления в Украине
В Киеве во вторник без существенных осадков. Температура ночью 16-18 градусов мороза, днем 10-12 градусов мороза.
Погода в Украине:
- В День влюбленных, 14 февраля, половину областей засыпало снегом.
- Погода в Киеве резко изменится в конце недели – в субботу, 20 февраля, днем ожидается до -13 градусов, а уже в воскресенье максимальная дневная температура прогнозируется +3.
- Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.