Украинцев предупредили о новом ударе морозов, но обнадежили скорым потеплением

В Украине прогнозируют серьезное снижение температуры / meteovesti.ru

В ночь на 16 февраля в Украине ожидается -12 -18 градусов, на северо-востоке до -22 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в своем Facebook, днем во вторник в большинстве областей прогнозируется -7 -14 градусов. На дорогах гололедица, ветер северо-западный, в западных областях - юго-западный, небольшой, максимум умеренный.

Она уточнила, что на Западе, в южной части и на юго-востоке максимально предполагается -4 -9 градусов. На Закарпатье днем ​​ожидается теплая погода, от 2 мороза до 2 тепла.

По ее прогнозу, в Киеве во вторник осадков не будет. На дорогах гололедица. Ближайшей ночью -16-18 градусов, в окрестностях до -20 градусов, днем ​​-8-10 градусов.

Диденко добавила, что 17-18 февраля в Украине местами прогнозируется снег, затем ожидается похолодание, а ближе к выходным морозы начнут ощутимо ослабевать.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В ближайшие сутки арктический воздух и поле повышеного давления будут определять холодную погоду в Украине, сообщил Укргидрометцентр. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Температура ночью 15-20 градусов мороза, на севере Левобережья 21-26 градусов мороза, днем 8-13 градусов мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 9-14 градусов, днем 3-8 градусов мороза, на Закарпатье 0-3 градуса мороза.

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В Киеве во вторник без существенных осадков. Температура ночью 16-18 градусов мороза, днем 10-12 градусов мороза.

Прогноз погоды на 16 февраля / meteo.gov.ua

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