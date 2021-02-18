УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Украинцев предупредили о резкой оттепели и назвали даты весеннего потепления

18 февраля 2021, 11:34
Прослушать новость
Остановить

После 20 февраля начнется активная адвекция тепла, придет теплый воздух из Атлантики.

оттепель_погода_потепление зима
В Украину идет резкое потепление / cz.wallpapers-fenix.eu

В Украине после сильных морозов на выходных резко потеплеет и придет оттепель, рассказали в Укргидрометцентре.

С 20 февраля морозы начнут ослабевать, а 21-22 февраля, температура воздуха продолжит подниматься, прогнозируют синоптики.

22 февраля ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 4-10° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 13° тепла.

В Киеве 21-22 февраля температура ночью 0-2° мороза, днем 21 февраля 1-3° тепла, 22 февраля 6-8° тепла.

В свою очередь синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня подчеркнула, что зима в этом году не спешит отступать, однако теплой весне все-таки быть.

По ее словам, после 20 февраля начнется активная адвекция тепла, то есть приход тепла из Атлантики, из Западной Европы на территорию Украины.

"Будет происходить постепенное ослабление мороза и повышение температуры до 0°, а затем и положительных значений", - сказала она Сегодня.

Уже к 25 февраля температура по всей стране не будет опускаться ниже +3°. А на Закарпатье и на юге и того выше - не менее +10°.

Прогноз погоды на 19 февраля / meteo.gov.ua

Читайте такжеУкраину в ближайшие дни накроют сильные морозы - синоптик

Прогноз погоды в Украине:

  • Погода в Украине в последние месяцы определялась так называемой битвой циклонов – из-за того, что сильно прогрелась Атлантика, контраст между полярными и тропическими широтами стал мощнее.
  • Как рассказала завотделом Украинского гидрометеорологического института, метеоролог Вера Балабух, циклоны, которые перемещались над Украиной, усилились.
  • При перемещении циклонов Украина все время попадала то в теплый, то в холодный сектор.
синоптик прогноз погоды Укргидрометцентр Погода в Украине Наталья Голеня погода в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «Украинцев предупредили о резкой оттепели и назвали даты весеннего потепления». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Украине начинается неделя трескучих морозов: синоптики назвали самый опасный деньВ Украине начинается неделя трескучих морозов: синоптики назвали самый опасный день Синоптик назвала дату резкого потепления в УкраинеСиноптик назвала дату резкого потепления в Украине В Украину придет резкое потепление до +19В Украину придет резкое потепление до +19 Морозы усилятся, давление повысится: синоптик рассказала, какой будет погода на СретениеМорозы усилятся, давление повысится: синоптик рассказала, какой будет погода на Сретение Синоптики изменили прогноз погоды и назвали новую дату потепленияСиноптики изменили прогноз погоды и назвали новую дату потепления
Следующий материал

Последние новости

11:51
Снег до начала апреля: синоптик дал неожиданный прогноз погоды на весну
11:51
Зачем нужен коллаген: ученые дали ответ Видео
11:50
Ученые изменили норму артериального давления для женщин Видео
11:47
Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным и сказал, буде ли что-то просить Видео
11:34
Украинцев предупредили о резкой оттепели и назвали даты весеннего потепления Видео
Реклама
11:33
Чай из крапивы: в чем польза Видео
11:26
В Киеве возле метро нашли труп
11:13
В США раскрыли планы России против Украины в случае запуска Северного потока-2 Видео
11:12
Гороскоп на 18 февраля для всех: вредные решения, опасные поездки и шанс Видео
10:57
В Украине подскочит тариф на передачу электроэнергии Видео
10:46
В России молодежь, которая делала надписи на заборах, приписали к "украинским радикалам"
10:44
Кофе и холестерин: риски, преимущества и другие факты Видео
10:33
Власть "забила" на вакцинацию, так как не смогла заработать на вакцине мнение
10:28
Евробляхеры заблокировали Раду и выдвинули жесткое условие нардепам Видео
10:27
Андрей Мягков - биография, фильмография и личная жизнь Видео
09:47
На Банковой признались, подумывают ли об отставке Кабмина Видео
09:45
Заробитчане, едущие в Европу, рискуют вернуться без копейки в кармане - эксперт
09:42
У Зеленского назвали главную причину санкций против "каналов Медведчука" Видео
09:35
Андрей Мягков умер: названа возможная причина смерти
09:17
Украину накрыла "битва циклонов": стало известно, чем удивит погода на следующей неделе Видео
Реклама
09:14
Появились неожиданные детали отравления школьниц из Боярки после смертельного челленджа Видео
08:48
Ткаченко сказал, почему у Киркорова не отнимают звание народного артиста Украины
08:46
Карантин в Украине ослаблен: сегодня пройдет первый футбольный матч с болельщиками Видео
08:34
Путинская РФ трансформируется в дикую территорию типа КНДР и Беларуси мнение
08:01
Криклий объяснил, как сэкономить на билете на поезд до 40% Видео
07:37
Громкое решение Рады взбудоражило Януковича: как отреагировал экс-президент-беглец Видео
07:01
Смертельный челлендж в Боярке: директора лицея отстранили от работы Видео
06:55
Глобалисты приступили к разрушению США в пользу Китая мнение
06:33
Под Киевом выросли цены на проезд в маршрутках: где и на сколько Видео
06:24
Изумительные сумки-ведра в стиле 30-х входят в моду на весну-лето 2021 Фото
06:05
"Задевает за живое": Маск рассказал об опыте игры в Cyberpunk 2077
05:33
У Кравчука назвали условие, при котором Украина добьется успеха в борьбе с Россией за Донбасс Видео
05:33
Когда начинается Великий пост 2021 и как его соблюдать Видео
05:00
Рыбы: совместимость, сильные стороны и ключевые недостатки Видео
04:59
Как обуздать высокое давление - ответ врачей Видео
04:31
Эксперт спрогнозировал, чем обернется для Украины провал вакцинации от COVID-19 Видео
04:23
Сразу плюс 5 лет и титул неряха: грубые ошибки при использовании помады Видео
04:12
Microsoft рассказала о грядущих обновлениях для консолей Xbox Series X|S
03:40
Рак почек: скопление вен на этом органе может быть ранним признаком Видео
03:02
Ученые создали супермаску от коронавируса Видео
Реклама
02:54
Эксперт объяснил, почему в Украине дорожают цены на продукты Видео
02:47
Украинская ведущая нашла склад с костями в пещере африканского шамана
02:17
В центре Житомира поймали психа, который бросался на людей с ножом Фото
01:43
"Девушка с собачкой из Уханя" сплясала в снегу в откровенном купальнике Видео
00:59
Врач назвала неожиданную опасность чеснока Видео
00:55
Китайской вакцине от коронавируса доверяет мизерное число украинцев - опрос Видео
00:36
Степанов объяснил, при каких условиях карантин в Украине отменят Видео
00:23
В Украину придет резкое потепление до +19 Видео
17 февраля, среда
23:54
Ювентус проиграл Порту, а Боруссия Д одолела Севилью - Лига Чемпионов Фото Видео
23:45
Ностальгический заряд энергии: вспоминаем самые крутые игры для Сеги
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять