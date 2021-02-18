Украинцев предупредили о резкой оттепели и назвали даты весеннего потепления

В Украину идет резкое потепление / cz.wallpapers-fenix.eu

В Украине после сильных морозов на выходных резко потеплеет и придет оттепель, рассказали в Укргидрометцентре.

С 20 февраля морозы начнут ослабевать, а 21-22 февраля, температура воздуха продолжит подниматься, прогнозируют синоптики.

22 февраля ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 4-10° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 13° тепла.

В Киеве 21-22 февраля температура ночью 0-2° мороза, днем 21 февраля 1-3° тепла, 22 февраля 6-8° тепла.

В свою очередь синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня подчеркнула, что зима в этом году не спешит отступать, однако теплой весне все-таки быть.

По ее словам, после 20 февраля начнется активная адвекция тепла, то есть приход тепла из Атлантики, из Западной Европы на территорию Украины.

"Будет происходить постепенное ослабление мороза и повышение температуры до 0°, а затем и положительных значений", - сказала она Сегодня.

Уже к 25 февраля температура по всей стране не будет опускаться ниже +3°. А на Закарпатье и на юге и того выше - не менее +10°.

Прогноз погоды на 19 февраля / meteo.gov.ua

Читайте такжеУкраину в ближайшие дни накроют сильные морозы - синоптик

Прогноз погоды в Украине: