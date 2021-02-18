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Украину накрыла "битва циклонов": стало известно, чем удивит погода на следующей неделе

18 февраля 2021, 09:17
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Метеоролог Вера Балабух объяснила, почему в Украине так резко менялась погода в последние месяцы, и спрогнозировала, какие погодные сюрпризы нас ждут дальше.

Погода
Температура воздуха повысится, но возможны осадки в виде мокрого снега, говорит прогноз погоды / pixabay

Погода в Украине в последние месяцы определялась так называемой битвой циклонов – из-за того, что сильно прогрелась Атлантика, контраст между полярными и тропическими широтами стал мощнее.

Как рассказала Obozrevatel завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, метеоролог Вера Балабух, циклоны, которые перемещались над Украиной, усилились.

"В прошлом году очень сильно прогрелась Атлантика, особенно в тропических широтах. И этот контраст между полярными и тропическими широтами стал чрезвычайно мощным, из-за чего очень усилились циклоны. Над Средиземноморьем, Балканами, Черноморским регионом образовалась зона низкого давления, где все время возникали циклоны, которые перемещались над территорией Украины. Именно они приносят к нам основное количество влаги", – рассказала Балабух.

При перемещении циклонов Украина все время попадала то в теплый, то в холодный сектор.

"Погода как бы чередовалась – то холод, то аномальное тепло, то дождь, то ледяной дождь. Затем все это переходило в снег, за ним снова в дождь, который сбивал снег... Шутили, что февраль с мартом работают сутки/трое, а Украина будто бы разделилась на две части – одна аномально теплая, а вторая – холодная", – отметила метеоролог.

Как правило, это завершающий циклон, вслед за которым придут холодные воздушные массы и образуется антициклон – область высокого давления. Она будет царить в Украине большую часть этой недели, затем ей на смену придет циклон с теплом и осадками.

"Следующая неделя будет значительно теплее, днем дойдет до плюса. Но при перемещении циклонов будут выпадать очередные осадки, преимущественно в виде мокрого снега", - рассказала Балабух.

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Когда в Украину придет потепление

  • Синоптик прогнозирует, что после сильных морозов погода в Украине в последних числах февраля и начале марта резко изменится. Ожидается значительное потепление, температура воздуха в некоторых регионах 24-26 февраля поднимется до +17...+19 градусов.
  • Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.
  • Погода в Украине резко изменится в конце следующей недели – в субботу, 20 февраля, днем ожидается до -13 градусов, а уже в воскресенье максимальная дневная температура прогнозируется +3.
  • Весна 2021 уже не за горами, синоптики уже составили прогноз. Если верить ранним тенденциям, то нас ожидает теплая весна с умеренными осадками.

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