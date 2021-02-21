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Когда в Украину придет настоящая теплая весна: синоптики уточнили прогноз

21 февраля 2021, 09:16
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Март начнется снегом, дождями и морозами, во второй декаде вроде бы придет весна, но затем снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом.

Погода
Синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая теплая весна / pixabay

Погода в марте 2021 будет не всегда приятной - тепло в Украину придет, но не сразу. Как говорят синоптики, с 3 по 6 марта ожидаются сильные морозы до -15 градусов в ночное время. Но это будут последние отголоски зимы. После этого небольшие минусы будут наблюдаться только на востоке страны.

На востоке Украины погода будет холодной дольше всего. Заморозки в ночное время не будут отступать до второй половины марта. Но уже с 9 числа днем будет держаться плюсовая температура, сообщает Gismeteo.

В центральных регионах ночные заморозки задержатся, но плюсовые температуры ожидаются уже с 8 марта.

В южные регионы нашей страны весна придет в гости в первую очередь. Последние заморозки ожидаются 9 марта, после чего даже ночью не менее +2 градусов.

А уже с 9 марта всю Украину начнет обволакивать тепло. Месяц будет богатым на осадки и солнце.

Что прогнозирует народный синоптик

Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что март начнется снегом, дождями и морозами, во второй декаде вроде бы придет весна, но затем снова похолодает, пойдут дожди с мокрым снегом, сообщает "Сегодня".

Он заверил, что только ближе к апрелю "запахнет весной" по-настоящему, а тепло придет лишь в 20-х числах апреля, но будет недолгим. Первая половина мая будет теплой и с дождями, во второй половине две недели жары и сухо, к концу месяца прохладнее, дожди.

Погода в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Украинцев предупредили о новом ударе морозов, но обнадежили скорым потеплением.
  • Синоптики озвучили прогноз погоды на весну. Весенний сезон будет теплым с умеренными осадками.
  • Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.

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