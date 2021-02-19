Синоптики призвали киевлян готовиться к наводнению

В Киеве резко потеплеет / goodfon

На этих выходных в Киев после месяца снегопадов и морозов наконец придет потепление.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко столица готовится к возможному наводнению после снегопадов, а объекты возле Днепра могут оказаться в зоне подтопления.

"Возможны проблемы возле объектов вблизи Днепра, но их не так много. Департаменту муниципальной безопасности и главам районов поручено подготовить все подразделения на случай наводнения", – заявил Кличко.

По словам Кличко, местные власти должны определить объекты, которые могут пострадать.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в Киеве 20-21 февраля осадков не ожидается. Уже днем, в субботу, столбики термометров поднимутся до 0-2 градусов мороза. В дальнейшем потепление усилится.

"Сразу хочу сказать, что это потепление не означает плавный переход в подснежники, сирень и цветущие абрикосы. Ведь зима еще продолжается, к астрономической и климатической весны еще приседать и приседать", — написала синоптик Наталка Диденко.

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20 февраля температура воздуха поднимется в западных областях, а в воскресенье – по всей Украине.

Кроме того, синоптики сообщили, что в последних числах февраля и начале марта погода резко изменится. Ожидается значительное потепление, температура воздуха в некоторых регионах 24-26 февраля поднимется до +17...+19 градусов.

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