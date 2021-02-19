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В Украине лютые морозы отступят перед резким вторжением теплого воздуха – синоптик

19 февраля 2021, 12:37
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Синоптики рассказали, где в Украине температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла.

сосульки, оттепель
В Украине прогнозируют оттепель / УНИАН

На выходных в Украине ожидается существенное потепление. 20-го февраля, в западных областях и в южной части Украины дневная температура воздуха поднимется до + 1 + 5 градусов, на Закарпатье до +7 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в Facebook, на остальной территории в течение дня предполагается 0-5 градусов мороза, в северных и северо-восточных областях местами до -8 градусов.

Снег прогнозируется в ночь на субботу на западе Украины и местами на юго-западе, на остальной территории - без осадков. Днем в субботу и воскресенье в Украине - без осадков.

По данным синоптика, в Киеве ближайшей ночью прогнозируется -13 -15 градусов, в субботу днем ​​столбики термометров поднимутся до 0 градусов. В дальнейшем потепление усилится.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра:

В ближайшие двое суток теплый воздух атлантического происхождения обусловит в Украине ослабление морозов и повышение температуры воздуха до оттепели, рассказали в Укргидрометцентре.

В субботу, 20 февраля, в западных областях возможен небольшой (в Карпатах умеренный) снегопад, иногда с дождем, на остальной территории Украины без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью в западной части 5-10 градусов мороза, на остальной территории 12-17 градусов мороза. Днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (на Закарпатье до 5 градусов тепла).

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21 февраля на востоке и северо-востоке страны ожидается небольшой снег, на остальной территории без осадков. Температура ночью 1-6 градуса мороза, днем до 5 градусов тепла, на Закарпатье – до 10 градусов тепла.

В Киеве в субботу без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 12-14 градусов мороза, днем 1-3 градуса мороза. В воскресенье в столице без осадков. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем 1-3 градуса тепла.

Прогноз погоды на 20 февраля / meteo.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине после сильных морозов на выходных резко потеплеет и придет оттепель.

С 20 февраля морозы начнут ослабевать, а 21-22 февраля, температура воздуха продолжит подниматься, прогнозируют синоптики.

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