От 20 мороза до 10 градусов тепла: погода в Украине удивит контрастами

Сегодня днем существенные осадки не ожидаются. При этом синоптик предупредил о снеголавинной опасности в Закарпатской и Львовской областях.
Погода в Украине в субботу, 20 февраля, будет очень контрастной - температура воздуха будет колебаться от 20 градусов мороза до 10 градусов тепла. Днем по Украине - без существенных осадков, но синоптик предупредил об угрозе лавин в высокогорье Закарпатской области и в горах на Львовщине.
В пресс-службе ГосЧС сообщили, что в связи с осложнением погодных условий - выпадением значительного снега, снега с дождем, налипанием мокрого снега, гололедом и гололедицей на дорогах - образовалась опасность возникновения чрезвычайных событий в западных, северных, центральных и южных областях Украины.
Спасатели продолжают помогать гражданам, которые стали заложниками неблагоприятных погодных условий. За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Кировоградской области 11 раз выезжали для оказания помощи водителям, чьи машины оказались в снежной ловушке на дорогах. Помощь понадобилась водителям семи грузовиков и трех легковых авто в Благовещенском, Кропивницком, Долинском, Петровском, Новоархангельском, Компанеевском районах и в г. Кропивницкий.
Погода на сегодня
В большинстве западных регионов страны температура воздуха в субботу составит от -5 до -10 градусов ночью, днем - от -1 до +3 , в Закарпатье - до 5 градусов тепла.
В центральной части страны ночью будет холодно - 13-15 градусов мороза, местами - до -18, днем – от 0 до -2, на юге днем - от -1 до +3, ночью - от -11 до -13 градусов.
На остальной территории Украины столбики термометров опустятся до 12-17 градусов мороза, днем - от 3 мороза до 2 тепла, на севере Левобережья ночью около 20 градусов мороза, днем - от -2 до -7.
Погода в Киеве и области ожидается без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью в столице 12-14 градусов мороза, днем – от – 1 до -3; по области ночью 12-17 градусов мороза, днем - от 3 мороза до 2 тепла.
20-21 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
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