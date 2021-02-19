От "плюсов" до мороза: Киев синоптик предупредил о погодных качелях

Киев покинут морозы, но очень скоро вернутся, отметили синоптики.
Погода в Киеве завтра – в субботу, 20 февраля, резко изменится, дневная температура воздуха существенно поднимется, но все еще останется минусовой.
В воскресенье, 21 февраля, днем из столицы уйдут морозы – ожидается до +3 градусов, сообщили в Украинском гидрометцентре.
Синоптики предупредили, что 22 числа в Киев вернутся дневные "минусы".
Прогноз погоды на завтра для Киева:
- Ночью -13…-15, снег;
- Днем 0…-2, мокрый снег.
Прогноз для Киева на 21 февраля:
- Ночью -2…-4, без существенных осадков;
- Днем +1…+3, без существенных осадков.
Прогноз для столицы на 22 февраля:
- Ночью -3…-5, без существенных осадков;
- Днем -1…-3, без существенных осадков.
- Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что ночью 19 февраля в Киеве будет -20…-22, а днем температура составит 10…12 градусов мороза.
- Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института Национальной академии наук Вазира Мартазинова прогнозировала, что в нашей стране во второй половине февраля благодаря теплым воздушным массам ожидается короткая "весна".
Автор: Екатерина Присяжнюк