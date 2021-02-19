От "плюсов" до мороза: Киев синоптик предупредил о погодных качелях

Киеву в ближайшее время грозят резкие изменения погоды / УНИАН

Погода в Киеве завтра – в субботу, 20 февраля, резко изменится, дневная температура воздуха существенно поднимется, но все еще останется минусовой.

В воскресенье, 21 февраля, днем из столицы уйдут морозы – ожидается до +3 градусов, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики предупредили, что 22 числа в Киев вернутся дневные "минусы".

Прогноз погоды на завтра для Киева:

Ночью -13…-15, снег;

Днем 0…-2, мокрый снег.

Киев предупредили о погодных качелях / meteo.gov.ua

Прогноз для Киева на 21 февраля:

Ночью -2…-4, без существенных осадков;

Днем +1…+3, без существенных осадков.

Столицу предупредили о погодных качелях / meteo.gov.ua

Прогноз для столицы на 22 февраля:

Ночью -3…-5, без существенных осадков;

Днем -1…-3, без существенных осадков.

Синоптики предупредили Киев о погодных качелях / meteo.gov.ua