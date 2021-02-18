Синоптик предупредила Киев о "кусачем" морозе

Киев очень скоро заморозит, поделилась эксперт.
Синоптик Наталия Диденко предупредила, что в ночь на пятницу, 19 февраля, в Киеве градусы будут серьезно кусаться.
В ночное время температура в столице может снизиться до 22 градусов мороза, а на окраинах, возможно, будет еще холоднее, поделилась эксперт в своем канале в Telegram.
По сведения эксперта, погода в Киеве днем 19 числа тоже будет достаточно морозной – ожидается около -10.
"В Киеве в пятницу будет преобладать сухая погода... завтра и ночное чистое небо позволит градусам кусаться и щипаться серьезно – ночью в столице -18...-22 мороза...", – добавила Диденко.
Укргидрометцентр тоже составил прогноз для столицы на завтра. На сайте Гидрометцентра говорится, что ближайшей ночью ожидается -20…-22, а днем – 8-10 градусов мороза.
- Ранее в Укргидрометцентре поделились, что в Киеве 20 февраля морозы начнут отступать, а 21 числа температура воздуха серьезно повысится.
- Синоптики отметили, что ночью 20 февраля прогнозируется до -12 градусов, а в ночное время 21 числа – до 2 мороза.
- Днем 20 февраля максимальная температура может составить +1, а в дневное время 21 числа – до +3.
Автор: Екатерина Присяжнюк