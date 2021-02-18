Синоптик предупредила Киев о "кусачем" морозе

В Киеве ночью 19 февраля ожидается "кусачий" мороз, предупредила эксперт / УНИАН

Синоптик Наталия Диденко предупредила, что в ночь на пятницу, 19 февраля, в Киеве градусы будут серьезно кусаться.

В ночное время температура в столице может снизиться до 22 градусов мороза, а на окраинах, возможно, будет еще холоднее, поделилась эксперт в своем канале в Telegram.

По сведения эксперта, погода в Киеве днем 19 числа тоже будет достаточно морозной – ожидается около -10.

"В Киеве в пятницу будет преобладать сухая погода... завтра и ночное чистое небо позволит градусам кусаться и щипаться серьезно – ночью в столице -18...-22 мороза...", – добавила Диденко.

Укргидрометцентр тоже составил прогноз для столицы на завтра. На сайте Гидрометцентра говорится, что ближайшей ночью ожидается -20…-22, а днем – 8-10 градусов мороза.

В Киеве скоро ожидается до -22 градусов / meteo.gov.ua