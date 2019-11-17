17 ноября – какой сегодня праздник: что делать на Ерему и День сельского хозяйства

Приметы и традиции 17 ноября предостерегают, как не лишится своего счастья и благополучия, и что делать, чтобы избежать сглаза и прочей напасти.
17 ноября 2019 – сегодня праздник студентов и колхозников.
Мы празднуем сегодня День работников сельского хозяйства 2019 в Украине. Отмечает День сельского хозяйства 2019 в это воскресенье и Казахстан.
Мир отмечает Международный день студентов. Подробнее в наших материалах Международный день студента: смешные пожелания студентам и картинки и Привітання з Днем студента українською в прозі й вірші про студентство.
В России нынче День участковых уполномоченных полиции. В Киргизии – День кино, а в Армении – День военно-медицинского работника.
Весьма интересный праздник устроили себе итальянцы: там сегодня День защиты черных котов.
По народному календарю, 17 ноября – день Еремы.
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17 ноября: праздник церковный
17 ноября православный люд чтит память двух мучеников – пресвитера Ермея и епископа Никандра Мирского.
Поста нет.
17 ноября: приметы
Приметы 17 ноября на погоду:
- погода в этот день определяла прогноз погоды до конца месяца;
- выпавший в этот день снег тает быстро;
- много мышей – к студеной зиме.
17 ноября: что нельзя делать, а что нужно
В народе бытовала поговорка: "Ерема — сиди дома". То есть в этот день за порог носа не казали. Считалось, что если отправиться в этот день в гости или просто на прогулку – непременно в неприятности вляпаешься.
17 ноября нельзя:
- делиться с посторонними людьми огнем: давать прикурить, одалживать спички и пр.;
- давать в долг утварь из дому или продукты (ту же соль) – даже родне: можно счастье с вещами отдать;
- оставлять открытыми форточку и двери – а то нечисть в дом проберется;
- звать кого-то в гости;
- вести дела с незнакомыми людьми.
В общем, люди и сами никуда не ходят – и других к себе не зовут. Вместо этого завершают подготовку вещей/запасов к зиме и набираются сил перед новой трудовой неделей.
17 ноября: именины
День ангела сегодня справляют Евгения, Александр, Ерема, Иван и Илья, Николай, Порфирий, Симон и Степан.
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17 ноября: кто родился
17 ноября родились такие знаменитости:
- 9 — римский император Веспасиан.
- 1755 — король Франции Людовик XVIII.
- 1906 — японский промышленник и инженер, основатель знаменитой компании Соитиро Хонда.
- 1942 — американский режиссер, сценарист и продюсер Мартин Скорсезе (Таксист, Казино, Банды Нью-Йорка, Авиатор и Волк с Уолл-стрит).
- 1944 — американский киноактер Дэнни де Вито (Роман с камнем, Сбрось маму с поезда, Бэтмен возвращается, Джуманджи: Новый уровень и др.).
- 1965 — украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка (Несколько любовных историй, Принцесса на бобах, Ржевский против Наполеона и др.).
- 1966 — французская киноактриса и режиссер Софи Марсо (Бум, Дочь д’Артаньяна, Бельфегор — призрак Лувра, Любовь с препятствиями и др.).
- 1978 — канадская актриса Рэйчел МакАдамс (Дрянные девчонки, Дневник памяти, Шерлок Холмс, Настоящий детектив, Доктор Стрэндж и др.).