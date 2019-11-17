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17 ноября – какой сегодня праздник: что делать на Ерему и День сельского хозяйства

17 ноября 2019, 00:25

Приметы и традиции 17 ноября предостерегают, как не лишится своего счастья и благополучия, и что делать, чтобы избежать сглаза и прочей напасти.

17 ноября – праздник студентов 2019 и Еремин день: что нельзя делать, приметы
17 ноября – праздник студентов 2019 и Еремин день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

17 ноября 2019 – сегодня праздник студентов и колхозников.

Мы празднуем сегодня День работников сельского хозяйства 2019 в Украине. Отмечает День сельского хозяйства 2019 в это воскресенье и Казахстан.

Мир отмечает Международный день студентов. Подробнее в наших материалах Международный день студента: смешные пожелания студентам и картинки и Привітання з Днем студента українською в прозі й вірші про студентство.

В России нынче День участковых уполномоченных полиции. В Киргизии – День кино, а в Армении – День военно-медицинского работника.

Весьма интересный праздник устроили себе итальянцы: там сегодня День защиты черных котов.

По народному календарю, 17 ноября – день Еремы.

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17 ноября: праздник церковный

17 ноября православный люд чтит память двух мучеников – пресвитера Ермея и епископа Никандра Мирского.

Поста нет.

17 ноября: приметы

Приметы 17 ноября на погоду:

  • погода в этот день определяла прогноз погоды до конца месяца;
  • выпавший в этот день снег тает быстро;
  • много мышей – к студеной зиме.

17 ноября: что нельзя делать, а что нужно

В народе бытовала поговорка: "Ерема — сиди дома". То есть в этот день за порог носа не казали. Считалось, что если отправиться в этот день в гости или просто на прогулку – непременно в неприятности вляпаешься.

17 ноября нельзя:

  • делиться с посторонними людьми огнем: давать прикурить, одалживать спички и пр.;
  • давать в долг утварь из дому или продукты (ту же соль) – даже родне: можно счастье с вещами отдать;
  • оставлять открытыми форточку и двери – а то нечисть в дом проберется;
  • звать кого-то в гости;
  • вести дела с незнакомыми людьми.

В общем, люди и сами никуда не ходят – и других к себе не зовут. Вместо этого завершают подготовку вещей/запасов к зиме и набираются сил перед новой трудовой неделей.

17 ноября: именины

День ангела сегодня справляют Евгения, Александр, Ерема, Иван и Илья, Николай, Порфирий, Симон и Степан.

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17 ноября: кто родился

17 ноября родились такие знаменитости:

  • 9 — римский император Веспасиан.
  • 1755 — король Франции Людовик XVIII.
  • 1906 — японский промышленник и инженер, основатель знаменитой компании Соитиро Хонда.
  • 1942 — американский режиссер, сценарист и продюсер Мартин Скорсезе (Таксист, Казино, Банды Нью-Йорка, Авиатор и Волк с Уолл-стрит).
  • 1944 — американский киноактер Дэнни де Вито (Роман с камнем, Сбрось маму с поезда, Бэтмен возвращается, Джуманджи: Новый уровень и др.).
  • 1965 — украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка (Несколько любовных историй, Принцесса на бобах, Ржевский против Наполеона и др.).
  • 1966 — французская киноактриса и режиссер Софи Марсо (Бум, Дочь д’Артаньяна, Бельфегор — призрак Лувра, Любовь с препятствиями и др.).
  • 1978 — канадская актриса Рэйчел МакАдамс (Дрянные девчонки, Дневник памяти, Шерлок Холмс, Настоящий детектив, Доктор Стрэндж и др.).

 

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