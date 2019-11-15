Международный день студента: смешные пожелания студентам и картинки

Открытки с Днем студента бесплатно и поздравления студенту в его праздник 17 ноября подготовил Главред.
17 ноября – праздник ученой молодежи. Из года в год в этот день звучат поздравления с Днем студента – только на этот раз с Международным дней студента: поздравления в прозе, стихах, смс и прикольные картинки-открытки с Днем студента.
Картинки с Днем студента и Татьяны люди рассылали друг другу 25 января. Теперь настала пора для поздравлений с Днем студента международного уровня.
Смешные пожелания студентам и серьезные поздравления с Днём студентов подготовил Главред.
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День студента: поздравления в прозе
Поздравляю с Днём студента, с праздником юных мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и веселого студенчества. Желаю, чтобы каждый день был полон новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей, забавных историй и личных побед.
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С Международным днем студента! Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю жизнь. Пусть годы студента будут запоминающимися и счастливыми, пусть верные знания и неутомимый энтузиазм приведут к любимой и престижной профессии.
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Поздравление преподавателя с Днем студента:
Мой дорогой преподаватель, хочу поздравить Вас с Днем студента, ведь наша образованность и тяга к новым знаниям — Ваша заслуга. Да и Вы сами когда-то жили веселой студенческой жизнью. Желаю Вам крепкого здоровья и радостных воспоминаний юных лет, взаимопонимания со студентами и положительной репутации среди преподавателей, всегда отличного настроения и счастья для сердца.
Поздравления с Днем студента прикольные: смешные пожелания студентам в стихах
Жизнь студента интересна
Это каждому известно.
Сессия два раза в год,
В остальном — сплошной джекпот.
Клубы, модные тусовки
И общаги обстановка.
С днем студента, господа,
Пусть всем вам везет всегда!
***
Пары пусть летят быстрее
У студентов в этот праздник!
Сердце пусть надежда греет
И воображенье дразнит!
Пусть сегодня груз учебы
Станет легким, как пушинка
Чтоб научные чащобы
Проходились без ошибки!
Чтоб все весело бежали
После окончанья пар
На танц-полы, дискотеки,
Ну а может быть и в бар!
***
Поздравления студенту-первокурснику:
Поздравляем — вы студенты!
Вам день знаний очень важен.
Знайте — с этого момента
Грызть науку вам отважно!
Жизнь вам дарит поворот,
Открывает для вас дали,
О которых вы не знали.
Пожелаем вам успехов,
Чтоб вы смело и со смехом
Влились в дружную семью
И нашли стезю свою.
***
Пожелания студентам-медикам:
Скоро будешь ты солидным,
Будешь ты людей лечить,
А пока тебе желаю,
Сессию не завалить!
Пусть экзамены проходят,
Очень быстро и легко,
Пусть зачеты автоматом,
Пусть все будет хорошо!
С днем рождения, успеха,
Пусть везет тебе всегда,
Не встречаются помехи,
Будь счастливым ты всегда!
Короткие смс-поздравления с Днем студента прикольные
Поздравляю с Днем Студента!
Стань великим президентом,
Впереди ждут 100 дорог,
100 девчонок... Одинок
Ты не будешь. Это точно.
Счастья, радости бессрочной!
***
С Днем студента, дорогие
Поздравляю от души!
И желаю много счастья,
Планов в жизни и любви.
Чтоб предметы на отлично
Вы сдавали без проблем.
И удачи в жизни личной,
И хороших перемен!
***
Поздравления с Днем студента короткие:
С днем Студента! Желаю все жизненные экзамены сдавать на "отлично" и легко разделываться с любыми препятствиями. Учиться, как вундеркинд, и любить, как Казанова!
***
Поздравления с днем бывших студентов:
Студентов бывших не бывает, —
Известно всем уже давно,
Прекрасный дух свободы дерзкой
Познать вам было суждено.
Я с Днем студента поздравляю,
Желаю не терять огня,
Пускай всегда вас окрыляет
Науки славная стезя.