Международный день студента: смешные пожелания студентам и картинки

17 ноября – праздник ученой молодежи. Из года в год в этот день звучат поздравления с Днем студента – только на этот раз с Международным дней студента: поздравления в прозе, стихах, смс и прикольные картинки-открытки с Днем студента.

Картинки с Днем студента и Татьяны люди рассылали друг другу 25 января. Теперь настала пора для поздравлений с Днем студента международного уровня.

Смешные пожелания студентам и серьезные поздравления с Днём студентов подготовил Главред.

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День студента: поздравления в прозе

Поздравляю с Днём студента, с праздником юных мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и веселого студенчества. Желаю, чтобы каждый день был полон новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей, забавных историй и личных побед.

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С Международным днем студента! Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю жизнь. Пусть годы студента будут запоминающимися и счастливыми, пусть верные знания и неутомимый энтузиазм приведут к любимой и престижной профессии.

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Поздравление преподавателя с Днем студента:

Мой дорогой преподаватель, хочу поздравить Вас с Днем студента, ведь наша образованность и тяга к новым знаниям — Ваша заслуга. Да и Вы сами когда-то жили веселой студенческой жизнью. Желаю Вам крепкого здоровья и радостных воспоминаний юных лет, взаимопонимания со студентами и положительной репутации среди преподавателей, всегда отличного настроения и счастья для сердца.

Поздравления с Днем студента прикольные: смешные пожелания студентам в стихах

Жизнь студента интересна

Это каждому известно.

Сессия два раза в год,

В остальном — сплошной джекпот.

Клубы, модные тусовки

И общаги обстановка.

С днем студента, господа,

Пусть всем вам везет всегда!

***

Пары пусть летят быстрее

У студентов в этот праздник!

Сердце пусть надежда греет

И воображенье дразнит!

Пусть сегодня груз учебы

Станет легким, как пушинка

Чтоб научные чащобы

Проходились без ошибки!

Чтоб все весело бежали

После окончанья пар

На танц-полы, дискотеки,

Ну а может быть и в бар!

***

Поздравления студенту-первокурснику:

Поздравляем — вы студенты!

Вам день знаний очень важен.

Знайте — с этого момента

Грызть науку вам отважно!

Жизнь вам дарит поворот,

Открывает для вас дали,

О которых вы не знали.

Пожелаем вам успехов,

Чтоб вы смело и со смехом

Влились в дружную семью

И нашли стезю свою.

***

Пожелания студентам-медикам:

Скоро будешь ты солидным,

Будешь ты людей лечить,

А пока тебе желаю,

Сессию не завалить!

Пусть экзамены проходят,

Очень быстро и легко,

Пусть зачеты автоматом,

Пусть все будет хорошо!

С днем рождения, успеха,

Пусть везет тебе всегда,

Не встречаются помехи,

Будь счастливым ты всегда!

Короткие смс-поздравления с Днем студента прикольные

Поздравляю с Днем Студента!

Стань великим президентом,

Впереди ждут 100 дорог,

100 девчонок... Одинок

Ты не будешь. Это точно.

Счастья, радости бессрочной!

***

С Днем студента, дорогие

Поздравляю от души!

И желаю много счастья,

Планов в жизни и любви.

Чтоб предметы на отлично

Вы сдавали без проблем.

И удачи в жизни личной,

И хороших перемен!

***

Поздравления с Днем студента короткие:

С днем Студента! Желаю все жизненные экзамены сдавать на "отлично" и легко разделываться с любыми препятствиями. Учиться, как вундеркинд, и любить, как Казанова!

***

Поздравления с днем бывших студентов:

Студентов бывших не бывает, —

Известно всем уже давно,

Прекрасный дух свободы дерзкой

Познать вам было суждено.

Я с Днем студента поздравляю,

Желаю не терять огня,

Пускай всегда вас окрыляет

Науки славная стезя.