Международный день студента – поздравления и открытки прикольные и мега-крутые

С Днем студента - картинки, короткие в прозе и смешные пожелания в стихах

С Днем студента картинки и прикольные поздравления в Украине дарят дважды в год – и второй раз как раз на праздник 17 ноября. Это Международный день студента 2020.

В этот день поздравить сына с Днем студента или друга, или одногруппника можно как своими словами в прозе или отправив короткие смс – так и устроить праздничные посиделки, во время которых смешные пожелания студентам заменят тосты.

Поздравление с Днем студента в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и гифки – подобрал Главред на праздник 17 ноября.

Привітання з Днем студента українською мовою

Поздравления с Днем студента в прозе, стихах и смс

С Днем студента! Желаю все жизненные экзамены сдавать на "отлично" и легко разделываться с любыми препятствиями. Учиться, как вундеркинд, и любить, как Казанова!

***

Поздравить с Днем студента вас спешу,

Всего счастливого вам пожелать хочу!

Ведь жизнь студенческая полнится весельем,

Так пусть же будет полная она хорошим настроеньем!

***

Поздравляю с Международным днём студента. Желаю бесконечного потока амбиций, стремлений, идей, мечтаний и достижений в твоей весёлой, увлекательной и интересной жизни.

***

С Днем студента, с днем веселым!

Развлекайся и ликуй!

Быть студентом — это клево,

Нынче смейся и танцуй!

Пожелаю, чтоб учиться

Было легче, веселей.

Чтоб мечты сумели сбыться —

Так загадывай смелей!

***

С Днем студента! Пусть каждый день будет насыщенным и познавательным, ярким и радостным, счастливым и удивительным. Желаю лёгкого пути к профессии и добрых дорог к успеху в жизни.

***

Я с днем студента поздравляю,

Чего студенту пожелать?

Прекрасно жить, проблем не зная

И сессии легко сдавать!

***

Поздравляю с днем студента! Желаю, чтобы расписание лекций не мешало плотному графику студенческих вечеринок, чтобы на парах сладко спалось, а зачетка не была предметом позора.

***

В этой жизни есть моменты,

Не забыть о них никак,

Поздравляю с днем студента

Всех, кто знаниям не враг,

Всех, кто где-то там учился,

Дни за партой проводил,

В общежитиях теснился

И на сессии ходил!

***

Поздравляю тебя с профессиональным праздником – Днем студента. Желаю всегда грамотно и рационально распределять свои силы. Чтобы потом не получилось, что диплом у тебя красного цвета, а лицо – синего.

***

С Днем студента! Желаю удачи, энергии, вдохновения, ярких впечатлений, легких экзаменов, интересных событий. Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю жизнь. Пусть сегодняшний праздник будет супервеселым и бесшабашным!

Открытки с Днем студента и картинки