Международный день студента – поздравления и открытки прикольные и мега-крутые

Поздравление с Днем студента в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и гифки – подобрал Главред на праздник 17 ноября.
С Днем студента картинки и прикольные поздравления в Украине дарят дважды в год – и второй раз как раз на праздник 17 ноября. Это Международный день студента 2020.
В этот день поздравить сына с Днем студента или друга, или одногруппника можно как своими словами в прозе или отправив короткие смс – так и устроить праздничные посиделки, во время которых смешные пожелания студентам заменят тосты.
Поздравление с Днем студента в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и гифки – подобрал Главред на праздник 17 ноября.
Привітання з Днем студента українською мовою
Поздравления с Днем студента в прозе, стихах и смс
С Днем студента! Желаю все жизненные экзамены сдавать на "отлично" и легко разделываться с любыми препятствиями. Учиться, как вундеркинд, и любить, как Казанова!
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Поздравить с Днем студента вас спешу,
Всего счастливого вам пожелать хочу!
Ведь жизнь студенческая полнится весельем,
Так пусть же будет полная она хорошим настроеньем!
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Поздравляю с Международным днём студента. Желаю бесконечного потока амбиций, стремлений, идей, мечтаний и достижений в твоей весёлой, увлекательной и интересной жизни.
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С Днем студента, с днем веселым!
Развлекайся и ликуй!
Быть студентом — это клево,
Нынче смейся и танцуй!
Пожелаю, чтоб учиться
Было легче, веселей.
Чтоб мечты сумели сбыться —
Так загадывай смелей!
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С Днем студента! Пусть каждый день будет насыщенным и познавательным, ярким и радостным, счастливым и удивительным. Желаю лёгкого пути к профессии и добрых дорог к успеху в жизни.
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Я с днем студента поздравляю,
Чего студенту пожелать?
Прекрасно жить, проблем не зная
И сессии легко сдавать!
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Поздравляю с днем студента! Желаю, чтобы расписание лекций не мешало плотному графику студенческих вечеринок, чтобы на парах сладко спалось, а зачетка не была предметом позора.
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В этой жизни есть моменты,
Не забыть о них никак,
Поздравляю с днем студента
Всех, кто знаниям не враг,
Всех, кто где-то там учился,
Дни за партой проводил,
В общежитиях теснился
И на сессии ходил!
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Поздравляю тебя с профессиональным праздником – Днем студента. Желаю всегда грамотно и рационально распределять свои силы. Чтобы потом не получилось, что диплом у тебя красного цвета, а лицо – синего.
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С Днем студента! Желаю удачи, энергии, вдохновения, ярких впечатлений, легких экзаменов, интересных событий. Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю жизнь. Пусть сегодняшний праздник будет супервеселым и бесшабашным!