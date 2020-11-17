УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

Международный день студента – поздравления и открытки прикольные и мега-крутые

17 ноября 2020, 00:19

Поздравление с Днем студента в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и гифки – подобрал Главред на праздник 17 ноября.

С Днем студента - картинки, короткие в прозе и смешные пожелания в стихах
С Днем студента - картинки, короткие в прозе и смешные пожелания в стихах

С Днем студента картинки и прикольные поздравления в Украине дарят дважды в год – и второй раз как раз на праздник 17 ноября. Это Международный день студента 2020.

В этот день поздравить сына с Днем студента или друга, или одногруппника можно как своими словами в прозе или отправив короткие смс – так и устроить праздничные посиделки, во время которых смешные пожелания студентам заменят тосты.

Поздравление с Днем студента в прозе своими словами, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и гифки – подобрал Главред на праздник 17 ноября.

Привітання з Днем студента українською мовою

Поздравления с Днем студента в прозе, стихах и смс

С Днем студента! Желаю все жизненные экзамены сдавать на "отлично" и легко разделываться с любыми препятствиями. Учиться, как вундеркинд, и любить, как Казанова!

с днем студента картинки анимационные скачать бесплатно

***

Поздравить с Днем студента вас спешу,

Всего счастливого вам пожелать хочу!

Ведь жизнь студенческая полнится весельем,

Так пусть же будет полная она хорошим настроеньем!

***

Поздравляю с Международным днём студента. Желаю бесконечного потока амбиций, стремлений, идей, мечтаний и достижений в твоей весёлой, увлекательной и интересной жизни.

***

С Днем студента, с днем веселым!

Развлекайся и ликуй!

Быть студентом — это клево,

Нынче смейся и танцуй!

Пожелаю, чтоб учиться

Было легче, веселей.

Чтоб мечты сумели сбыться —

Так загадывай смелей!

***

С Днем студента! Пусть каждый день будет насыщенным и познавательным, ярким и радостным, счастливым и удивительным. Желаю лёгкого пути к профессии и добрых дорог к успеху в жизни.

День студента - Бесплатные анимированные картинки, анимационные картинки, анимации, gif, гифки, анимашки, блестяшки

***

Я с днем студента поздравляю,

Чего студенту пожелать?

Прекрасно жить, проблем не зная

И сессии легко сдавать!

***

Поздравляю с днем студента! Желаю, чтобы расписание лекций не мешало плотному графику студенческих вечеринок, чтобы на парах сладко спалось, а зачетка не была предметом позора.

***

В этой жизни есть моменты,

Не забыть о них никак,

Поздравляю с днем студента

Всех, кто знаниям не враг,

Всех, кто где-то там учился,

Дни за партой проводил,

В общежитиях теснился

И на сессии ходил!

***

Поздравляю тебя с профессиональным праздником – Днем студента. Желаю всегда грамотно и рационально распределять свои силы. Чтобы потом не получилось, что диплом у тебя красного цвета, а лицо – синего.

***

С Днем студента! Желаю удачи, энергии, вдохновения, ярких впечатлений, легких экзаменов, интересных событий. Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю жизнь. Пусть сегодняшний праздник будет супервеселым и бесшабашным!

Открытки с Днем студента и картинки

с днем студента картинки
смешные пожелания студентам - картинки студенты учеба
прикольные картинки студентам
красивые открытки с днем студента
праздник поздравления день студента открытки
Сейчас вы просматриваете новость «Международный день студента – поздравления и открытки прикольные и мега-крутые». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Открытки с Днем доброты и поздравления своими словами и в стихах – самые добрыеОткрытки с Днем доброты и поздравления своими словами и в стихах – самые добрые Поздравления с Днем радио, телевидения и связи в прозе, стихах и картинкахПоздравления с Днем радио, телевидения и связи в прозе, стихах и картинках Международный день студента – поздравления и открытки прикольные и мега-крутыеМеждународный день студента – поздравления и открытки прикольные и мега-крутые
Следующий материал

Последние новости

00:50
В ООН заявили о новой угрозе из-за пандемии коронавируса
00:44
Миротворцы из РФ привезли в Нагорный Карабах Грады – СМИ Видео
00:23
​В Раде поддержали выделение 2 млрд из COVID-фонда: куда пойдут средства​ Видео
00:19
Международный день студента – поздравления и открытки прикольные и мега-крутые
16 ноября, понедельник
23:59
В Харькове украинский режиссер умер после избиения
Реклама
23:53
Что категорически нельзя есть перед сном: врачи назвали продукты Видео
23:40
В Китае выявили коронавирус в импортном мясе Видео
23:11
Ученый призвал закупить для Украины российскую вакцину от Covid-19
23:06
В Минздраве рассказали, когда ждать спада заболеваемости коронавирусом Видео
22:39
В Канаде изобрели шлем для защиты от коронавируса
22:32
Киев заметет снегом и ударит мороз: синоптики озвучили прогноз погоды Видео
22:17
Гороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везуха Видео
22:03
​Комаровский назвал самые опасные места для заражения COVID-19 Видео
21:57
Коронавирус в Украине 16 ноября: за сутки - почти 10 тысяч зараженных Видео
21:54
В Харькове в школе обнаружили боевой яд
21:40
Супер топ-модель по-украински 2020 выпуск 5 - кто ушел 16 ноября
21:30
Супруги зверски изнасиловали парня с сайта знакомств
21:28
Врач назвала основные осложнения после коронавируса
21:22
Вакцина Moderna будет дорогой и только для США – СМИ
20:58
В Германии не исключают введения новых санкций против Беларуси - СМИ Видео
Реклама
20:57
Больницы столкнулись с жуткой проблемой при лечении COVID-пациентов
20:38
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
20:29
Экс-генпрокурор Шокин оспорил закрытие дела против Байдена Видео
20:15
Выяснилось, кто одержал победу на выборах мэра Одессы
20:04
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы Видео
20:01
Новый кризис и бунт против Зеленского: чем грозит голосование за закон о референдуме
19:57
​В Украину идет опасный грипп: какие штаммы будут курсировать в этом сезоне​ Видео
19:51
В Кабмине припугнули пенсионеров массовыми проверками Видео
19:47
Украинец признан самым сильным человеком планеты Фото Видео
19:44
Симптомы диабета: когда нужно срочно записаться к врачу Видео
19:27
"Прикрываются народом": эксперт объяснил "зуд" с принятием закона о референдуме
19:24
В ЦИК озвучили победителя выборов мэра в Украинке
19:00
Ученые предупредили о вспышке еще одной болезни после COVID-19
18:56
​В Азербайджане назвали количество жертв среди гражданских в Карабахе Видео
18:55
Супер топ модель по-украински 2020: смотреть 5 выпуск 16 ноября Видео
18:51
У вакцины Pfizer от Covid-19 обнаружили побочный эффект
18:39
Второй День студента 2020: почему и как поздравлять студентов в ноябре
18:37
Выборы в Херсоне: нардеп Колыхаев победил экс-мэра Сальдо Видео
18:27
В Слуге народа озвучили сроки принятия Госбюджета-2021
18:16
Синоптик рассказал, когда ударят лютые морозы в Украине​ Видео
Реклама
18:08
Министр образования заговорил о начале обучения в школах с 5 лет
18:04
Мисс Марвел - появились подробности съемок сериала про мусульманскую героиню
18:00
В ВОЗ ошарашили прогнозом по пандемии, несмотря на вакцину
17:59
"Тяжелое время": коронавирус снова атаковал семью Тимошенко Видео
17:56
С олда по лайку: дед Сталлоне сцепился с дедом Шварцем в Mortal Kombat Видео
17:38
"За вранье еще и награждают": в Сети потроллили похвалившегося "геройством" Арестовича Видео
17:37
В Минздраве рассказали, сколько будет стоить массовое тестирование на COVID-19 Видео
17:30
Комаровский поведал, нужно ли заставлять ребенка есть во время ОРВИ
17:27
Рак крови: три симптома, которые похожи на другие болезни Видео
17:25
Супер Топ-модель по-украински: у кого самая большая грудь, а у кого - узкие бедра
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять