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Второй День студента 2020: почему и как поздравлять студентов в ноябре

14 ноября 2020, 05:25

День студента в 2020 году отмечается дважды – и международный праздник Украина отметит в этом месяце.

День студента в ноябре - когда отмечает Международный день студента Украина
День студента в ноябре - когда отмечает Международный день студента Украина / sylnaukraina.com.ua

День студента в 2020 году Украина, Россия и еще несколько стран празднуют дважды. Причем второй праздник носит статус международного, то есть отмечается более массово.

Международный день студента 17 ноября Украина отмечает наряду с такими странами, как США, Дания, Швеция и, конечно, Чехия – откуда, собственно, праздник родом.

История праздника связана с оккупацией Чехии нацистами. 16 ноября 1939 года в Праге преподаватели и студенты вузов вышли на демонстрацию в честь годовщины образования Чехословацкого государства. Эту демонстрацию не только разогнали, но еще и застрелили при этом студента медицинского факультета Яна Оплетала. Во время похорон Оплетала стихийно вспыхнули акции протеста.

Читайте такжеКакого числа отмечаются католическая и православная Пасха и Песах в 2021 годуРано утром 17 ноября фашисты провели массовые аресты, в результате которых более 1200 студентов были отправлены в концлагерь. Еще 9 студентов и активистов студенческого движения казнили.

Именно в память о погибших студентах и в знак борьбы против нацизма 17 ноября и выбрали датой Международного дня студентов.

А вот в России более популярен свой национальный студенческий день – это Татьянин день, который в 2021 году отпразднуют в понедельник (это всегда 25 января).

А как поздравлять с Днем студента – читайте в нашем материале День студента 2020 – поздравления и привітання з Днем студента круті.

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