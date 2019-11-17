Привітання з Днем студента українською в прозі й вірші про студентство

День студента 2019 Україна відзначає двічі. Це й 25 січня – Тетянин день (можна сказати, що це більш національна версія свята), і 17 листопада (в цьому місяці святкується Міжнародний день студента).

Тобто свят у українського студентства два.

Чому День студента святкується 17 листопада? На згадку про розстріл чеських студентів фашистами цього ж дня у 1939 році. Ще сотні молодих людей тоді заарештували. Їм довелося виживати в концтаборі Заксенхаузен. Когось розстріляли без суду і слідства. Всі чеські вузи закрили до кінця війни.

Привітання з Міжнародним днем студента – на свято 17 листопада – в прозі, віршах, смс та картинки підготував Главред.

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Привітання з Днем студента українською в прозі

З Днем студента! Бажаю вам, винахідливо відповідати на каверзні питання викладачів, з розумом пропускати заняття і весело відзначити сьогоднішнє свято.

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Офіційне привітання з Днем студента:

Тих, хто був колись студентом, і тих, хто є таким зараз, вітаємо з цим чудовим днем. Нехай колишні студенти пригадають відчайдушні роки навчання, повні авантюризму і надій і відзначать цей день так само весело, як раніше. А нинішнім студентам бажаємо успіхів, нових відкриттів і досягнень. Ви – наше майбутнє. Переймайте краще у старшого покоління та вносить у життя своє, нове.

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Читайте такжеМеждународный день студента: смешные пожелания студентам и картинкиПривітання з Днем студента своїми словами:

У Міжнародний день студентів хочемо привітати всіх, хто вирішив отримати вищу освіту і опанувати будь-яку важливу для суспільства професію! Студентство – це веселий час, коли здача складних заліків, іспитів, безсонні ночі майже стираються із пам'яті, тому що бурхливі посиденьки, святкування зданої сесії, море нових знайомств, друзів майже повністю замінюють їх. Бажаємо вам, дорогі студенти, здобути освіту, освоїти улюблену професію та реалізувати свої високі цілі і бажання!

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Привітання з Днем студента від викладачів:

Бути студентом – це дуже відповідально. У студента завжди багато справ. Саме студент знає, як встигнути на пари через пів години після закінчення вечірки, як отримати залік у викладача, якого бачиш вперше, як написати курсову роботу за два тижні, а дипломну – за одну. Я бажаю, щоб студентські роки були найяскравішими, веселими, незабутніми, а навчання давалося легко і було цікавим і захоплюючим.

Привітання з Днем студента у віршах

З днем студента, кращий друг!

Май найкращих ти подруг!

Мерседес собі купити,

І по клубах потусити.

Цілий світ тобі відкритий —

Може станеш знаменитий!

Все залежить лише від тебе,

Головне — вчитися треба!

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Хай іспити самі здаються,

А заліковки від щастя сміються!

Радуйся і живи моментом,

Вітаємо з днем студента!

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Привітання з Днем студента дівчині:

В день студента я вітаю,

Всього кращого бажаю.

Щоб кохалось і любилось,

В ночі спалось, не тужилось.

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Побажання студентам у навчанні:

Хай на парах гарно спиться,

А удома не сидиться!

Щоб конспекти не писались,

А екзамени здавались!

Щоб на парах не питали,

А відмінно завше клали!

В бібліотеку не ходити,

Над книжками не сидіти,

І шпаргалки не писати,

"Автомат" по всьому мати!

Жити щиро і на повну,

Щоб студентом бути кровно!