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Масленица 2020 – что приготовить и что делать в Масленичную неделю

23 февраля 2020, 04:49

Какие Масленица традиции приносит с собой, что приготовить на Масленицу и чего делать нельзя – в материале Главреда.

Масленица 2020 – что категорически нельзя делать на Масленичную неделю, а что полезно
Масленица 2020 – что категорически нельзя делать на Масленичную неделю, а что полезно / 1zoom.ru

Масленица 2020 начинается с блинов и заканчивается в Прощенное воскресенье 2020 – примирениями и очищением души.

Масленица в 2020 году продлится с 24 февраля по 1 марта. Это время, когда нужно успеть наесться блинов впрок (прочем, готовят на Масленицу, кроме блинов, и иные вкусные и сытные блюда: драники, сырники, вареники с творогом и иными начинками, различные пироги) и хорошенько повеселиться.

Масленица 2020 – главные традиции

Масленица – праздник веселья и гостей. Ведь походы в гости и, в свою очередь, их прием у себя – главное времяпрепровождение на Масленичной неделе.

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Масленица по дням – когда куда ходить:

  • понедельник – в церковь, по дороге нищим отдают первый испеченный блин на помин души мертвых родных;
  • вторник – ходят на гуляния присматривать себе пару;
  • среда – зять навещает тещу, та кормит его блинами до отвала;
  • четверг – встречаются с друзьями, чтоб хорошенько повеселиться;
  • пятница – теперь теща отъедается у зятя;
  • суббота – золовки ходят на угощение к невесткам (женам их братьев);
  • воскресенье – проводы: снова ходят в церковь – просить прощения у Бога, а затем просят и друг у друга – это Прощеное воскресенье 2020.

Заодно в последний день Масленицы сжигают чучело – символ зимы. Пеплом от него засыпают поля – чтоб земля лучше родила.

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Масленица 2020 – что можно делать и что нельзя

На Масленицу нужно веселиться – но и про работу не забывать. В доме наводят порядок, в последний день Масленичной недели перемывают всю посуду – чтобы в Великий пост войти в чистоте. В том числе в чистоте духовной – так что не стоит забывать ходить в церковь и проявляться щедрость души на этой неделе.

Что касается уборки – то приметы на Масленицу гласят: чем больше ненужного выбросишь на Масленичной неделе – тем больше нужных вещей подарит тебе судьба.

Масленица – что нельзя делать ни в коем случае:

  • есть мясо – на Масленичной неделе мясные продукты уже под запретом, так что мясные начинки, по канону, в блинах не используют;
  • отказываться от первого блина – по поверью, он наделяет здоровьем, так что съесть стоит даже тем, кто сидит на диете;
  • жадничать с угощением – особенно это касается тещ (иначе разлад в отношениях с зятем будет), но не отказывают в угощении даже незваным гостям и нищим;
  • злоупотреблять алкоголем;
  • ссориться – этот запрет категоричен, так как его нарушение грозит бедами не только самому человеку, но и  всей его семье.

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Масленица 2020 – что приготовить и рецепты блинов с видео

Главное блюдо – блины. И чем больше напечешь – тем больше денег в дом привлечешь, верят в народе.

А что еще готовят на Масленицу, кроме блинов? Всевозможные блюда из творога (сырники, вареники, ватрушки) и рыбы (уху, рыбные котлеты, рыбу жареную и запеченную, расстегаи с рыбой и пр.).

Картофельные блины с зеленью

Понадобится:

  • картофель – 400 г,
  • мука – 120 г,
  • молоко – 30 г,
  • яйца – 1 шт.,
  • чеснок – 2 зубка,
  • сахар – 1 ч. л.,
  • зеленый лук – 30 г,
  • укроп – 30 г,
  • растительное масло – 4 ст. л.,
  • специи – по вкусу.

Как приготовить:

Запеченные блины – рецепт по шагам с видео

Это рецепт блинов на литр молока. В итоге получаются идеальные блины на молоке. 

Сразу скажем, что это блины простые. А как приготовить на Масленицу блины на молоке с дырочками – читайте в нашем материале Масленица 2020 – когда начинается и заканчивается, что делать.

Понадобится:

  • молоко – 1 л,
  • мука – 500 г,
  • яйца – 4 шт. + 2 желтка,
  • сахар – 3 ст. л.,
  • масло – 60 г,
  • щепотка соли,
  • газированная вода – 100 мл.

Как приготовить:

Вареники на Масленицу

Понадобится:

  • мука – 5 стаканов,
  • кефир – 500 мл,
  • яйцо – 1 шт.,
  • соль, сахар и сода.

Для начинки:

  • творог – 250 г,
  • укроп и соль.

Для сладкой начинки:

  • творог – 250 г,
  • яблоки и сахар.

Как приготовить:

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Сейчас вы просматриваете новость «Масленица 2020 – что приготовить и что делать в Масленичную неделю». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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