Масленица 2020 – что приготовить и что делать в Масленичную неделю

Какие Масленица традиции приносит с собой, что приготовить на Масленицу и чего делать нельзя – в материале Главреда.
Масленица 2020 начинается с блинов и заканчивается в Прощенное воскресенье 2020 – примирениями и очищением души.
Масленица в 2020 году продлится с 24 февраля по 1 марта. Это время, когда нужно успеть наесться блинов впрок (прочем, готовят на Масленицу, кроме блинов, и иные вкусные и сытные блюда: драники, сырники, вареники с творогом и иными начинками, различные пироги) и хорошенько повеселиться.
Масленица 2020 – главные традиции
Масленица – праздник веселья и гостей. Ведь походы в гости и, в свою очередь, их прием у себя – главное времяпрепровождение на Масленичной неделе.
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Масленица по дням – когда куда ходить:
- понедельник – в церковь, по дороге нищим отдают первый испеченный блин на помин души мертвых родных;
- вторник – ходят на гуляния присматривать себе пару;
- среда – зять навещает тещу, та кормит его блинами до отвала;
- четверг – встречаются с друзьями, чтоб хорошенько повеселиться;
- пятница – теперь теща отъедается у зятя;
- суббота – золовки ходят на угощение к невесткам (женам их братьев);
- воскресенье – проводы: снова ходят в церковь – просить прощения у Бога, а затем просят и друг у друга – это Прощеное воскресенье 2020.
Заодно в последний день Масленицы сжигают чучело – символ зимы. Пеплом от него засыпают поля – чтоб земля лучше родила.
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Масленица 2020 – что можно делать и что нельзя
На Масленицу нужно веселиться – но и про работу не забывать. В доме наводят порядок, в последний день Масленичной недели перемывают всю посуду – чтобы в Великий пост войти в чистоте. В том числе в чистоте духовной – так что не стоит забывать ходить в церковь и проявляться щедрость души на этой неделе.
Что касается уборки – то приметы на Масленицу гласят: чем больше ненужного выбросишь на Масленичной неделе – тем больше нужных вещей подарит тебе судьба.
Масленица – что нельзя делать ни в коем случае:
- есть мясо – на Масленичной неделе мясные продукты уже под запретом, так что мясные начинки, по канону, в блинах не используют;
- отказываться от первого блина – по поверью, он наделяет здоровьем, так что съесть стоит даже тем, кто сидит на диете;
- жадничать с угощением – особенно это касается тещ (иначе разлад в отношениях с зятем будет), но не отказывают в угощении даже незваным гостям и нищим;
- злоупотреблять алкоголем;
- ссориться – этот запрет категоричен, так как его нарушение грозит бедами не только самому человеку, но и всей его семье.
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Масленица 2020 – что приготовить и рецепты блинов с видео
Главное блюдо – блины. И чем больше напечешь – тем больше денег в дом привлечешь, верят в народе.
А что еще готовят на Масленицу, кроме блинов? Всевозможные блюда из творога (сырники, вареники, ватрушки) и рыбы (уху, рыбные котлеты, рыбу жареную и запеченную, расстегаи с рыбой и пр.).
Картофельные блины с зеленью
Понадобится:
- картофель – 400 г,
- мука – 120 г,
- молоко – 30 г,
- яйца – 1 шт.,
- чеснок – 2 зубка,
- сахар – 1 ч. л.,
- зеленый лук – 30 г,
- укроп – 30 г,
- растительное масло – 4 ст. л.,
- специи – по вкусу.
Как приготовить:
Запеченные блины – рецепт по шагам с видео
Это рецепт блинов на литр молока. В итоге получаются идеальные блины на молоке.
Сразу скажем, что это блины простые. А как приготовить на Масленицу блины на молоке с дырочками – читайте в нашем материале Масленица 2020 – когда начинается и заканчивается, что делать.
Понадобится:
- молоко – 1 л,
- мука – 500 г,
- яйца – 4 шт. + 2 желтка,
- сахар – 3 ст. л.,
- масло – 60 г,
- щепотка соли,
- газированная вода – 100 мл.
Как приготовить:
Вареники на Масленицу
Понадобится:
- мука – 5 стаканов,
- кефир – 500 мл,
- яйцо – 1 шт.,
- соль, сахар и сода.
Для начинки:
- творог – 250 г,
- укроп и соль.
Для сладкой начинки:
- творог – 250 г,
- яблоки и сахар.
Как приготовить: