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День Федора и Шавуот 2020: какой сегодня праздник 29 мая

29 мая 2020, 00:19

29 мая отмечается много праздников. А приметы и традиции Федорова дня подскажут, что нельзя делать сегодня.

29 мая - праздник Шавуот и Федоров день - что нельзя делать, приметы
29 мая - праздник Шавуот и Федоров день - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

29 мая 2020 – сегодня праздник хорошей еды и здоровых желудков.

В мире проходит Всемирный день здорового пищеварения. А ООН проводит Международный день миротворцев ООН.

Россия и Беларусь отмечают День военного автомобилиста. Кроме того, в РФ празднуются День сварщика и День ветеранов таможенной службы. В Туркменистане гуляют в честь Дня работников органов внутренних дел.

По народному календарю, 29 мая – Федор Житник.

29 мая – праздник церковный

У православных 29 мая почитается память преподобного Феодора Освященного. Он прославился своей святой жизнью и даром вершить чудеса.

У иудеев сегодня Шавуот – праздник дарования Торы на горе Синай. Тора является главным духовным законом иудеев.

В дни Шавуот нельзя:

  • работать (исключение – приготовление пищи и перенесение огня),
  • поститься (с разницей в час чередуются молочные и для мясные блюда).

У православных наоборот постный день.

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29 мая – приметы

Есть такие приметы 29 мая на погоду:

  • лягушки громко квакают в дождь – скоро погода наладится;
  • гром – к хорошему урожаю зерна;
  • рябина уже зацвела – больше холодов не будет;
  • кувшинки появились – к теплому лету;
  • ласточки садятся на гнезда – к жаркому июню, продолжают в воздухе играть – к дождливому июню.

29 мая – что нельзя делать, а что нужно

К этому времени уже заканчивали сев яровых – в честь чего на стол в этот день было принято подавать пшенную кашу. В некоторых регионах ее заменяли на ячневую, гречневую или манную.

По поверью, если подать на стол кашу на Федора Житника – можно смело рассчитывать на щедрый урожай в этом году.

По народным поверьям, 29 мая нельзя:

  • убирать в доме, если еще не закончены работы в огороде – иначе хорошего урожая не жди;
  • пользоваться ложками, даже чайными – иначе, мол, жди в доме беды;
  • проявлять неуважение к земле, почве.

29 мая – именины

День ангела справляют Муза, а среди парней – Александр и Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Николай, Петр и Федор.

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29 мая – кто родился

29 мая родились такие знаменитости:

  • 1901 – украинский физик, действительный член АН УССР, Заслуженный деятель науки УССР Кирилл Синельников.
  • 1909 – советская киноактриса Янина Жеймо (известна по роли Золушки).
  • 1917 – 35-й президент США Джон Фитцджеральд Кеннеди.
  • 1982 – украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Наталья Добрынская.
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