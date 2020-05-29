День Федора и Шавуот 2020: какой сегодня праздник 29 мая

29 мая отмечается много праздников. А приметы и традиции Федорова дня подскажут, что нельзя делать сегодня.
29 мая 2020 – сегодня праздник хорошей еды и здоровых желудков.
В мире проходит Всемирный день здорового пищеварения. А ООН проводит Международный день миротворцев ООН.
Россия и Беларусь отмечают День военного автомобилиста. Кроме того, в РФ празднуются День сварщика и День ветеранов таможенной службы. В Туркменистане гуляют в честь Дня работников органов внутренних дел.
По народному календарю, 29 мая – Федор Житник.
29 мая – праздник церковный
У православных 29 мая почитается память преподобного Феодора Освященного. Он прославился своей святой жизнью и даром вершить чудеса.
У иудеев сегодня Шавуот – праздник дарования Торы на горе Синай. Тора является главным духовным законом иудеев.
В дни Шавуот нельзя:
- работать (исключение – приготовление пищи и перенесение огня),
- поститься (с разницей в час чередуются молочные и для мясные блюда).
У православных наоборот постный день.
Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июнь 2020 – все праздники
29 мая – приметы
Есть такие приметы 29 мая на погоду:
- лягушки громко квакают в дождь – скоро погода наладится;
- гром – к хорошему урожаю зерна;
- рябина уже зацвела – больше холодов не будет;
- кувшинки появились – к теплому лету;
- ласточки садятся на гнезда – к жаркому июню, продолжают в воздухе играть – к дождливому июню.
29 мая – что нельзя делать, а что нужно
К этому времени уже заканчивали сев яровых – в честь чего на стол в этот день было принято подавать пшенную кашу. В некоторых регионах ее заменяли на ячневую, гречневую или манную.
По поверью, если подать на стол кашу на Федора Житника – можно смело рассчитывать на щедрый урожай в этом году.
По народным поверьям, 29 мая нельзя:
- убирать в доме, если еще не закончены работы в огороде – иначе хорошего урожая не жди;
- пользоваться ложками, даже чайными – иначе, мол, жди в доме беды;
- проявлять неуважение к земле, почве.
29 мая – именины
День ангела справляют Муза, а среди парней – Александр и Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Николай, Петр и Федор.
Читайте такжеПоздравления на именины Алины – тексты и картинки с Днем Алины
29 мая – кто родился
29 мая родились такие знаменитости:
- 1901 – украинский физик, действительный член АН УССР, Заслуженный деятель науки УССР Кирилл Синельников.
- 1909 – советская киноактриса Янина Жеймо (известна по роли Золушки).
- 1917 – 35-й президент США Джон Фитцджеральд Кеннеди.
- 1982 – украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Наталья Добрынская.