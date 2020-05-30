День клубники и День Евдокии: какой сегодня праздник 30 мая

30 мая отмечаются День картофеля и День клубники, звучат поздравления с Днем издателя, а приметы Дня Евдокии подскажут, каким будет лето.
30 мая 2020 – сегодня праздник здорового тела и духа.
Мир проводит Всемирный день Тай-цзи и Цигун.
Украина отмечает День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.
В Перу национальный День картофеля, а в Германии – День клубники.
По народному календарю, 30 мая – Евдокия Свистунья.
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30 мая – праздник церковный
Православные 30 мая почитают память святой Евдокии и святого Андроника (Ондрона) – избавителя от засухи.
Католики отмечают День святой Жанны д’Арк.
Поста нет.
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30 мая – приметы
Говорят, что Евдокия свестит, потому что этот день обычно бывает очень ветреным. То есть имеется в виду свист ветра.
Есть такие приметы 30 мая на погоду:
- какова погода на Евдокию – таково и летом будет;
- северный ветер – к холодному лету;
- холодный день – летом града жди;
- новолуние выпало на дождливую Евдокию – к очень дождливому лету;
- пышно цветут яблоня, сирень и рябина – можно отправляться на рыбалку: будет хороший клев.
30 мая – что нельзя делать, а что нужно
На Евдокию принято окучивать картошку и высаживать в грунт рассаду теплолюбивых растений (перца, помидоров, баклажанов и пр.).
Чтобы не болели голова и глаза – нужно умыться свежей росой до восхода солнца.
Женщинам, по поверью, такая роса еще и красоты добавляет.
По народным поверьям, 30 мая нельзя:
- ходить в поле или лес без нужды – в это время очень активны змеи, этот запрет призван обезопасить людей от нападения пресмыкающихся;
- жаловаться на судьбу – неприятности только преумножатся.
30 мая – именины
День ангела справляют Евдокия, Адриан и Афанасий, Степан.
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30 мая – кто родился
30 мая родились такие знаменитости:
- 1887 – украинский скульптор и художник, один из основоположников кубизма в скульптуре Александр Архипенко.
- 1896 – американский кинорежиссер, лауреат Почетного Оскара за вклад в мировой кинематограф Говард Хоукс (Джентльмены предпочитают блондинок).
- 1934 – летчик-космонавт, который первым в мире вышел в открытый космос, Алексей Леонов.
- 1937 – советский киноактер Александр Демьяненко (Операция Ы и другие приключения Шурика, Кавказская пленница).
- 1957 – певица, Народная артистка Украины, экс-министр культуры и туризма Оксана Билозир.
- 1981 – украинский и бельгийский велосипедист Игорь Абакумов.