День клубники и День Евдокии: какой сегодня праздник 30 мая

30 мая праздник - день святой Евдокии - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

30 мая 2020 – сегодня праздник здорового тела и духа.

Мир проводит Всемирный день Тай-цзи и Цигун.

Украина отмечает День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.

В Перу национальный День картофеля, а в Германии – День клубники.

По народному календарю, 30 мая – Евдокия Свистунья.

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30 мая – праздник церковный

Православные 30 мая почитают память святой Евдокии и святого Андроника (Ондрона) – избавителя от засухи.

Католики отмечают День святой Жанны д’Арк.

Поста нет.

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30 мая – приметы

Говорят, что Евдокия свестит, потому что этот день обычно бывает очень ветреным. То есть имеется в виду свист ветра.

Есть такие приметы 30 мая на погоду:

какова погода на Евдокию – таково и летом будет;

северный ветер – к холодному лету;

холодный день – летом града жди;

новолуние выпало на дождливую Евдокию – к очень дождливому лету;

пышно цветут яблоня, сирень и рябина – можно отправляться на рыбалку: будет хороший клев.

30 мая – что нельзя делать, а что нужно

На Евдокию принято окучивать картошку и высаживать в грунт рассаду теплолюбивых растений (перца, помидоров, баклажанов и пр.).

Чтобы не болели голова и глаза – нужно умыться свежей росой до восхода солнца.

Женщинам, по поверью, такая роса еще и красоты добавляет.

По народным поверьям, 30 мая нельзя:

ходить в поле или лес без нужды – в это время очень активны змеи, этот запрет призван обезопасить людей от нападения пресмыкающихся;

жаловаться на судьбу – неприятности только преумножатся.

30 мая – именины

День ангела справляют Евдокия, Адриан и Афанасий, Степан.

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30 мая – кто родился

30 мая родились такие знаменитости: