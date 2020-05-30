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День клубники и День Евдокии: какой сегодня праздник 30 мая

30 мая 2020, 00:19

30 мая отмечаются День картофеля и День клубники, звучат поздравления с Днем издателя, а приметы Дня Евдокии подскажут, каким будет лето.

30 мая праздник - день святой Евдокии - что нельзя делать, приметы
30 мая праздник - день святой Евдокии - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

30 мая 2020 – сегодня праздник здорового тела и духа.

Мир проводит Всемирный день Тай-цзи и Цигун.

Украина отмечает День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.

В Перу национальный День картофеля, а в Германии – День клубники.

По народному календарю, 30 мая – Евдокия Свистунья.

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30 мая – праздник церковный

Православные 30 мая почитают память святой Евдокии и святого Андроника (Ондрона) – избавителя от засухи.

Католики отмечают День святой Жанны д’Арк.

Поста нет.

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30 мая – приметы

Говорят, что Евдокия свестит, потому что этот день обычно бывает очень ветреным. То есть имеется в виду свист ветра.

Есть такие приметы 30 мая на погоду:

  • какова погода на Евдокию – таково и летом будет;
  • северный ветер – к холодному лету;
  • холодный день – летом града жди;
  • новолуние выпало на дождливую Евдокию – к очень дождливому лету;
  • пышно цветут яблоня, сирень и рябина – можно отправляться на рыбалку: будет хороший клев.

30 мая – что нельзя делать, а что нужно

На Евдокию принято окучивать картошку и высаживать в грунт рассаду теплолюбивых растений (перца, помидоров, баклажанов и пр.).

Чтобы не болели голова и глаза – нужно умыться свежей росой до восхода солнца.

Женщинам, по поверью, такая роса еще и красоты добавляет.

По народным поверьям, 30 мая нельзя:

  • ходить в поле или лес без нужды – в это время очень активны змеи, этот запрет призван обезопасить людей от нападения пресмыкающихся;
  • жаловаться на судьбу – неприятности только преумножатся.

30 мая – именины

День ангела справляют Евдокия, Адриан и Афанасий, Степан.

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30 мая – кто родился

30 мая родились такие знаменитости:

  • 1887 – украинский скульптор и художник, один из основоположников кубизма в скульптуре Александр Архипенко.
  • 1896 – американский кинорежиссер, лауреат Почетного Оскара за вклад в мировой кинематограф Говард Хоукс (Джентльмены предпочитают блондинок).
  • 1934 – летчик-космонавт, который первым в мире вышел в открытый космос, Алексей Леонов.
  • 1937 – советский киноактер Александр Демьяненко (Операция Ы и другие приключения Шурика, Кавказская пленница).
  • 1957 – певица, Народная артистка Украины, экс-министр культуры и туризма Оксана Билозир.
  • 1981 – украинский и бельгийский велосипедист Игорь Абакумов.
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