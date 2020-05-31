День блондинок 2020: какой сегодня праздник 31 мая и что нельзя делать

31 мая - праздник День блондинок и сватовства - поздравления, приметы / 1zoom.ru

31 мая 2020 – сегодня праздник светловолосый. Это Всемирный день блондинок.

Поздравления с Днем блондинок – картинки и открытки, в прозе и в стихах – читайте в нашем материале С Днем блондинок – поздравления в картинках и красивые слова.

Мир отмечает День химика 2020 и Всемирный день без табака.

Россия отмечает День адвокатуры, а Туркменистан – День ковра. В Казахстане проходит День памяти жертв политических репрессий и голода.

По народному календарю, 31 мая – Федот Овсяник, Семь дев.

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31 мая – праздник церковный

Православные 31 мая почитают память Семи святых дев. Их звали Александра, Клавдия, Текуса, Матрона, Фаина, Иулия и Евфрасия. Они были мученицами, что в 4 веке погибли за веру.

Также отмечается день памяти мученика Феодота. Он был племянником одной из дев, и успел описать их страдания в житии – прежде чем сам погиб за веру.

У католиков и лютеран сегодня отмечается Пятидесятница – это день рождения христианской церкви.

Поста нет.

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31 мая – приметы

Есть такие приметы 31 мая на погоду:

много крепких листьев на дубе – к хорошему урожаю яровых, облетают зеленые листья – к голодному году;

листья на дубе распустились раньше, чем на ясене – мало дождей летом будет;

много молодых листьев на дубе – можно отправляться на рыбалку за щуками;

чибисы громко чирикают – к ясной погоде.

31 мая – что нельзя делать, а что нужно

В этот день принято сеять лен. Обычно уже заканчивают высаживать огурцы.

День хорошо подходит для лечения боли в спине.

В старину на Семь дев принято было свататься или хотя бы просто присматривать женихов.

Так что в этот праздник хорошо строить матримониальные планы.

Считается, что Небо непременно услышит пожелание праведных девушек – и пошлет им желаемое.

По народным поверьям, 31 мая нельзя:

отказывать в помощи бездомным и беспомощным;

начинать что-то новое;

переходить на новую работу, увольняться – на новом месте будут проблемы;

делать дорогие покупки;

отдавать в ремонт обувь и самому чинить одежду – неудачным выйдет ремонт;

выбрасывать остатки со стола;

рубить деревья на Федота – этот святой считается их покровителем.

31 мая – именины

День ангела справляют Александра, Клавдия и Кристина, Матрона, Фаина и Юлия.

А среди парней – Андрей, Богдан, Василий, Давид и Денис, Ираклий, Лев, Макар и Михаил, Павел и Петр, Семен, Федор и Федот, Юлиан.

31 мая – кто родился

31 мая родились такие знаменитости: