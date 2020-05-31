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День блондинок 2020: какой сегодня праздник 31 мая и что нельзя делать

31 мая 2020, 00:19

31 мая звучат поздравления с Днем блондинок 2020. Приметы Дня Семи дев подскажут, как не навлечь на себя беду.

31 мая - праздник День блондинок и сватовства - поздравления, приметы
31 мая - праздник День блондинок и сватовства - поздравления, приметы / 1zoom.ru

31 мая 2020 – сегодня праздник светловолосый. Это Всемирный день блондинок.

Поздравления с Днем блондинок – картинки и открытки, в прозе и в стихах – читайте в нашем материале С Днем блондинок – поздравления в картинках и красивые слова.

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По народному календарю, 31 мая – Федот Овсяник, Семь дев.

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31 мая – праздник церковный

Православные 31 мая почитают память Семи святых дев. Их звали Александра, Клавдия, Текуса, Матрона, Фаина, Иулия и Евфрасия. Они были мученицами, что в 4 веке погибли за веру.

Также отмечается день памяти мученика Феодота. Он был племянником одной из дев, и успел описать их страдания в житии – прежде чем сам погиб за веру.

У католиков и лютеран сегодня отмечается Пятидесятница – это день рождения христианской церкви.

Поста нет.

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31 мая – приметы

Есть такие приметы 31 мая на погоду:

  • много крепких листьев на дубе – к хорошему урожаю яровых, облетают зеленые листья – к голодному году;
  • листья на дубе распустились раньше, чем на ясене – мало дождей летом будет;
  • много молодых листьев на дубе – можно отправляться на рыбалку за щуками;
  • чибисы громко чирикают – к ясной погоде.

31 мая – что нельзя делать, а что нужно

В этот день принято сеять лен. Обычно уже заканчивают высаживать огурцы.

День хорошо подходит для лечения боли в спине.

В старину на Семь дев принято было свататься или хотя бы просто присматривать женихов.

Так что в этот праздник хорошо строить матримониальные планы.

Считается, что Небо непременно услышит пожелание праведных девушек – и пошлет им желаемое.

По народным поверьям, 31 мая нельзя:

  • отказывать в помощи бездомным и беспомощным;
  • начинать что-то новое;
  • переходить на новую работу, увольняться – на новом месте будут проблемы;
  • делать дорогие покупки;
  • отдавать в ремонт обувь и самому чинить одежду – неудачным выйдет ремонт;
  • выбрасывать остатки со стола;
  • рубить деревья на Федота – этот святой считается их покровителем.

31 мая – именины

День ангела справляют Александра, Клавдия и Кристина, Матрона, Фаина и Юлия.

А среди парней – Андрей, Богдан, Василий, Давид и Денис, Ираклий, Лев, Макар и Михаил, Павел и Петр, Семен, Федор и Федот, Юлиан.

31 мая – кто родился

31 мая родились такие знаменитости:

  • 1930 – американский актер, режиссер, лауреат премии Оскара Клинт Иствуд.
  • 1965 – американская супермодель и киноактриса Брук Шилдс (Голубая лагуна).
  • 1976 – ирландский киноактер Колин Фаррелл.
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