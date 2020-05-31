День блондинок 2020: какой сегодня праздник 31 мая и что нельзя делать

31 мая звучат поздравления с Днем блондинок 2020. Приметы Дня Семи дев подскажут, как не навлечь на себя беду.
31 мая 2020 – сегодня праздник светловолосый. Это Всемирный день блондинок.
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Мир отмечает День химика 2020 и Всемирный день без табака.
Россия отмечает День адвокатуры, а Туркменистан – День ковра. В Казахстане проходит День памяти жертв политических репрессий и голода.
По народному календарю, 31 мая – Федот Овсяник, Семь дев.
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31 мая – праздник церковный
Православные 31 мая почитают память Семи святых дев. Их звали Александра, Клавдия, Текуса, Матрона, Фаина, Иулия и Евфрасия. Они были мученицами, что в 4 веке погибли за веру.
Также отмечается день памяти мученика Феодота. Он был племянником одной из дев, и успел описать их страдания в житии – прежде чем сам погиб за веру.
У католиков и лютеран сегодня отмечается Пятидесятница – это день рождения христианской церкви.
Поста нет.
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31 мая – приметы
Есть такие приметы 31 мая на погоду:
- много крепких листьев на дубе – к хорошему урожаю яровых, облетают зеленые листья – к голодному году;
- листья на дубе распустились раньше, чем на ясене – мало дождей летом будет;
- много молодых листьев на дубе – можно отправляться на рыбалку за щуками;
- чибисы громко чирикают – к ясной погоде.
31 мая – что нельзя делать, а что нужно
В этот день принято сеять лен. Обычно уже заканчивают высаживать огурцы.
День хорошо подходит для лечения боли в спине.
В старину на Семь дев принято было свататься или хотя бы просто присматривать женихов.
Так что в этот праздник хорошо строить матримониальные планы.
Считается, что Небо непременно услышит пожелание праведных девушек – и пошлет им желаемое.
По народным поверьям, 31 мая нельзя:
- отказывать в помощи бездомным и беспомощным;
- начинать что-то новое;
- переходить на новую работу, увольняться – на новом месте будут проблемы;
- делать дорогие покупки;
- отдавать в ремонт обувь и самому чинить одежду – неудачным выйдет ремонт;
- выбрасывать остатки со стола;
- рубить деревья на Федота – этот святой считается их покровителем.
31 мая – именины
День ангела справляют Александра, Клавдия и Кристина, Матрона, Фаина и Юлия.
А среди парней – Андрей, Богдан, Василий, Давид и Денис, Ираклий, Лев, Макар и Михаил, Павел и Петр, Семен, Федор и Федот, Юлиан.
31 мая – кто родился
31 мая родились такие знаменитости:
- 1930 – американский актер, режиссер, лауреат премии Оскара Клинт Иствуд.
- 1965 – американская супермодель и киноактриса Брук Шилдс (Голубая лагуна).
- 1976 – ирландский киноактер Колин Фаррелл.