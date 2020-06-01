УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

День защиты детей 2020 и первый день лета: какой праздник 1 июня

1 июня 2020, 00:19

1 июня звучат поздравления с Днем защиты детей и с наступлением лета 2020. Приметы подскажут, каким будет лето.

1 июня - с Днем защиты детей и 1 днем лета - поздравления, приметы
1 июня - с Днем защиты детей и 1 днем лета - поздравления, приметы / 1zoom.ru

1 июня 2020 – сегодня праздник детей и наступление лета.

Это Международный день защиты детей 2020. Заодно ООН проводит Всемирный день родителей. Самые нежные поздравления с Днем защиты детей – в прозе своими словами, стихи на 1 июня, смс и картинки – мы подобрали в материале С Днем защиты детей 2020 – картинки, гиф и добрые стихи и проза.

Также 1 июня стоит поздравить родных и друзей с первым днем лета. Прикольные поздравления с первым днем лета 2020 – яркие картинки, живые открытки и остроумные пожелания в прозе и стихах – мы собрали в материале С первым днем лета – картинки, гиф и пожелания в прозе и стихах.

Еще в мире проходит Всемирный день молока. Россия отмечает День Северного флота и День военно-транспортной авиации, а в Новой Зеландии празднуется День рождения королевы.

По народному календарю, 1 июня – Иван Долгий.

1 июня – праздник церковный

1 июня православные празднуют день памяти великого князя Димитрия Донского. Детальнее читайте в нашем материале 1 июня – какой праздник: о чем молятся Дмитрию Донскому политики и чем ему обязана Москва.

Это также день памяти святого Иоанна.

Поста нет.

Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июнь 2020 – все праздники

1 июня – приметы

Есть такие приметы 1 июня на погоду:

  • дождливый день – весь потом месяц сухим будет (некоторые говорят, что и всё лето);
  • дождь – к богатому урожаю ржи;
  • туман – к урожаю грибов.

1 июня – что нельзя делать, а что нужно

В старину в этот день читали заговоры, что защищают урожай от ветров. Заодно проводили обряд для плодородия.

На Ивана Долгого сажают огурцы – чтоб такими же долгими (длинными то есть) уродились. Также заканчивают сажать фасоль, цветную капусту и тыквы.

Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыПо народным поверьям, 1 июня нельзя:

  • ссориться – особенно с родней;
  • перетруждаться на работе – а то жизнь тяжелая будет.

1 июня – именины

Главный именинник – Дмитрий.

Читайте такжеДень Дмитрия: открытки и поздравления и привітання з Дмитром

День ангела также справляют Анастасия, а среди парней – Александр, Андрей и Антон, Валентин, Василий и Виктор, Георгий и Григорий, Иван и Игнатий, Корнилий, Максим и Матвей, Митрофан и Михаил, Николай, Олег и Онуфрий, Павел и Сергей.

1 июня – кто родился

1 июня родились такие знаменитости:

  • 1076 – Великий князь Киевский Мстислав Великий (старший сын Владимира Мономаха).
  • 1804 – русский композитор Михаил Глинка.
  • 1926 – американская киноактриса Мэрилин Монро (Асфальтовые джунгли, Бриллианты – лучшие друзья девушек, В джазе только девушки и др.).
  • 1937 – американский актер Морган Фримен (Шофер мисс Дейзи, Робин Гуд: принц воров, Целуя девушек, Гроза и др.).
День защиты детей праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «День защиты детей 2020 и первый день лета: какой праздник 1 июня». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:53
Кравчук рассказал, сколько Украине стоил отказ от ядерного оружия
00:31
С дистанцией и без массажа: МОЗ обнародовало смягчение карантина для фитнес-залов и бассейнов
00:19
День защиты детей 2020 и первый день лета: какой праздник 1 июня
31 мая, воскресенье
23:40
Во Львове рухнул балкон с людьми: много пострадавших
23:20
"Утечка секрета и распад семьи": астролог назвал непрушников июня
23:16
Илон Маск по-русски ответил главе Роскосмоса после сравнений Crew Dragon с батутом
22:58
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 31 мая Видео
22:25
В День города в Киеве заработали фонтаны: впечатляющие фото Фото
22:22
КПВВ на Донбассе переходят на новый график - что изменится
21:55
Миллионные доходы и благотворительность: Порошенко показал декларацию
21:36
Кучма пояснил, как Илон Маск запуском Crew Dragon победил Россию
21:14
Погибнут сотни тысяч: эксперт ошарашил прогнозом по коронавирусу в США
20:40
Малюська похвастался открытием платных камер в СИЗО и озвучил расценки
20:37
В РФ заявили о российском происхождении корабля Crew Dragon Илона Маска
20:31
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 июня: неожиданный доход и крупное везение Видео
20:03
Смерть от коронавируса: кто из мужчин входит в группу риска
19:41
Глава Закарпатья озвучил причины бунта заробитчан на границе
19:29
Изнасилование в Кагарлыке: адвокат рассказала, как жертве удалось сбежать
19:20
"Это ошибка": Ляшко сделал неожиданное заявление о пандемии COVID-19 Видео
18:59
Добивала ногами: в Мариуполе школьница зверски избила сверстницу Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять