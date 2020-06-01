День защиты детей 2020 и первый день лета: какой праздник 1 июня

1 июня - с Днем защиты детей и 1 днем лета - поздравления, приметы / 1zoom.ru

1 июня 2020 – сегодня праздник детей и наступление лета.

Это Международный день защиты детей 2020. Заодно ООН проводит Всемирный день родителей. Самые нежные поздравления с Днем защиты детей – в прозе своими словами, стихи на 1 июня, смс и картинки – мы подобрали в материале С Днем защиты детей 2020 – картинки, гиф и добрые стихи и проза.

Также 1 июня стоит поздравить родных и друзей с первым днем лета. Прикольные поздравления с первым днем лета 2020 – яркие картинки, живые открытки и остроумные пожелания в прозе и стихах – мы собрали в материале С первым днем лета – картинки, гиф и пожелания в прозе и стихах.

Еще в мире проходит Всемирный день молока. Россия отмечает День Северного флота и День военно-транспортной авиации, а в Новой Зеландии празднуется День рождения королевы.

По народному календарю, 1 июня – Иван Долгий.

1 июня – праздник церковный

1 июня православные празднуют день памяти великого князя Димитрия Донского. Детальнее читайте в нашем материале 1 июня – какой праздник: о чем молятся Дмитрию Донскому политики и чем ему обязана Москва.

Это также день памяти святого Иоанна.

Поста нет.

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1 июня – приметы

Есть такие приметы 1 июня на погоду:

дождливый день – весь потом месяц сухим будет (некоторые говорят, что и всё лето);

дождь – к богатому урожаю ржи;

туман – к урожаю грибов.

1 июня – что нельзя делать, а что нужно

В старину в этот день читали заговоры, что защищают урожай от ветров. Заодно проводили обряд для плодородия.

На Ивана Долгого сажают огурцы – чтоб такими же долгими (длинными то есть) уродились. Также заканчивают сажать фасоль, цветную капусту и тыквы.

Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыПо народным поверьям, 1 июня нельзя:

ссориться – особенно с родней;

перетруждаться на работе – а то жизнь тяжелая будет.

1 июня – именины

Главный именинник – Дмитрий.

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День ангела также справляют Анастасия, а среди парней – Александр, Андрей и Антон, Валентин, Василий и Виктор, Георгий и Григорий, Иван и Игнатий, Корнилий, Максим и Матвей, Митрофан и Михаил, Николай, Олег и Онуфрий, Павел и Сергей.

1 июня – кто родился

1 июня родились такие знаменитости: