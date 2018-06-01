1 июня – какой праздник: о чем молятся Дмитрию Донскому политики и чем ему обязана Москва

1 июня отмечается День памяти благоверного великого князя Димитрия Донского.

Благодаря своему браку с княжной Евдокией – который называют образцом христианской семьи – Дмитрий Донской в православии считается покровителем брака.

Дмитрий Донской: что сделал

Чем же Дмитрий Донской заслужил себе звание святого? Если кратко, то житие Дмитрия Донского выглядит так.

Он был сыном сын князя Иоанна Красного и княгини Александры, родился (12) 20 октября 1350 года. В воспитании будущего князя принимал самое деятельное участие преподобный Сергий Радонежский. К слову, именно Сергий Радонежский впоследствии присоветовал князю Дмитрию выбрать в жены дочь суздальского князя Евдокию.

Димитрий вырос на рассказал о славных предках — Александре Невском, Данииле Московском и других князьях Руси.

Ключевым событием его биографии, несомненно, является Куликовская битва. Она произошла в сентябре 1380 года – в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

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Силы татар намного превосходили силы русичей. Однако князь Дмитрий был уверен, что с божьей помощью они победят. Сам он в сражении участвовал наравне с простыми ратниками.

Началась битва поединком монаха Александра Пересвета, который принял вызов на бой татарского богатыря Челубея. Воины нанесли друг другу по удару в полную мощь и оба упали замертво.

Выиграть бой князю помог засадный полк под командованием воеводы Димитрия Боброка и князя Владимира Андреевича Храброго (использовать полк было идеей князя Дмитрия), а люди религиозные верят – что еще и помощь Ангелов, Архистратига Михаила, страстотерпцев Бориса и Глеба, а также княжеского покровителя Димитрия Солунского.

Так или иначе татары бежали, бросив обозы. За эту победу великий князь Димитрий и стал именоваться Донским, так как битва произошла между реками Дон и Непрядва.

В благодарность Богу и Пресвятой Богородице за дарованную победу князь Димитрий устроил Успенский монастырь на реке Дубенке и создал храм Рождества Пресвятой Богородицы на могилах павших воинов. Тогда же в Троицкой обители святой князь начал всенародное поминовение убиенных воинов (так возникла Димитриевская родительская суббота).

Умер князь Димитрий от тяжелой болезни в 1389 году. Он похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Канонизировали его в 1988 году.

Дмитрий Донской: дети

С Евдокией князь Дмитрий прожил в браке 22 года. У них было 8 сыновей (двое из которых умерли в раннем возрасте) и 4 дочери.

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Дмитрий Донской: интересные факты

Как уже отмечалось, в православии Дмитрий Донской считается покровителем брака. Однако Евдокию он до брака и в глаза не видел – это был брак по расчету. В выборе супруги помогал Сергей Радонежский. Союз с Суздалем должен был помочь Москве укрепиться с нижегородской стороны. На момент брака ему было 16 лет, а невесте – всего 13 лет.

Многие считают, что своей необычайной гармонией этот брак во многом обязан кроткому нраву князя Дмитрия. Миролюбие он унаследовал от отца, прозванного за дипломатичный подход "Кротким". Впоследствии эту черту характера ему помогли развить и его наставники – митрополит Московский Алексий и игумен Сергий Радонежский.

Дмитрий Донской сделал Москву белокаменной: именно в период его правления был построен первый каменный Кремль.

Дмитрий Донской скончался молодым – ему не было и 39 лет – всего через несколько дней после рождения своего младшего сына.

Дмитрий Донской: лодка

С 2007 года на атомной подводной лодке "Дмитрий Донской", внесенной в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая в мире, открыта выставка музея-заповедника "Куликово поле".

Дмитрий Донской: о чем молятся

Перед иконой Дмитрия Донского православные просят о помощи в создании крепкой семьи. Также считается, что икона Дмитрия Донского помогает в защите дома от нежелательного вторжения.

Кроме того, Дмитрию Донскому молятся о:

разрешении политических проблем;

делах государственного устроения;

для урегулирования военных конфликтов.

Дмитрий Донской: молитва

О, святый угодниче Божий, праведне Димитрие! Подвигом добрым подвизався на земли, восприял еси на Небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем святую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.