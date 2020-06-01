С Днем защиты детей 2020 – картинки, гиф и добрые стихи и проза

Открытки с Днем защиты детей 1 июня и пожелания на День защиты детей

1 июня 2020 – День защиты детей. Поздравления в этом день получают как их родители, так и сами малыши.

Впрочем, для матери и отца их чадо – всегда "еще ребенок", сколько бы ему или ей не было лет. Так что 1 июня дарят мудрое поздравление с Днем защиты детей сыну – чаще всего в прозе, так как суровые парни не любят фривольных стихов – и добрые пожелания с Днем защиты детей дочке – и вот как раз девочки очень ценят душевные и трогательные стихи на 1 июня.

Самые нежные поздравления с Днем защиты детей – в прозе своими словами, стихи на 1 июня, смс и картинки – подобрал Главред на праздник.

И не стоит забывать про прикольные поздравления с первым днем лета 2020 – яркие картинки, живые открытки и остроумные пожелания в прозе и стихах – в материале С первым днем лета – картинки, гиф и пожелания в прозе и стихах.

Поздравления с Днем защиты детей – в прозе и стихи, гифки с Днем защиты детей

С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше беззаботными, веселыми, радостными остаются детьми. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день — добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!

***

Пускай у каждого ребенка,

Будь то мальчишка иль девчонка,

Будут игрушки и конфеты,

Много любви, улыбок, света!

Пусть будет счастье настоящим,

Как будто солнышко, блестящим,

Чтоб все детишки улыбались,

И своим детством наслаждались!

***

В День защиты детей желаю мира и добра, ведь все мы родом из детства. Пусть внимание к маленьким людям и их проблемам принесет свои плоды в виде счастливых судеб и благодарности. Желаю, чтобы любовь к детям наполняла жизнь новым смыслом и радостью, дарила лишь положительные эмоции, давала вдохновение.

***

С Днем защиты детей поздравляю,

И всем детям добра я желаю,

Чтоб не знали печали и зла,

И чтоб их не страдала душа.

Чтобы слез не пролили они,

Были светлыми, легкими дни,

Беззаботного детства, тепла,

Чтобы их любили всегда!

***

В этот первый день летний

Стало в мире светлей.

Всех ребят поздравляем

С Днем защиты детей!

Шалуны и тихони,

Малыши и подростки —

Все вы дороги очень

Тем, кто стал уже взрослым!

Верьте, смейтесь, мечтайте

И не нужно грустить!

Мы же вас обещаем

Защищать и любить!

***

Я поздравляю всех детей и их родителей с Днем защиты детей! Пускай в этот первый солнечный июньский денек на ваших лицах играют счастливые улыбки. Пускай разноцветные воздушные шары разукрасят вашу жизнь радостными красками. Желаю, чтобы жизнь ваша была безоблачной и веселой, дарите друг другу добро и наслаждайтесь общением.

Открытки с Днем защиты детей и картинки