С Днем защиты детей 2020 – картинки, гиф и добрые стихи и проза

Самые нежные поздравления с Днем защиты детей – в прозе своими словами, стихи на 1 июня, смс и картинки – подобрал Главред на праздник.
1 июня 2020 – День защиты детей. Поздравления в этом день получают как их родители, так и сами малыши.
Впрочем, для матери и отца их чадо – всегда "еще ребенок", сколько бы ему или ей не было лет. Так что 1 июня дарят мудрое поздравление с Днем защиты детей сыну – чаще всего в прозе, так как суровые парни не любят фривольных стихов – и добрые пожелания с Днем защиты детей дочке – и вот как раз девочки очень ценят душевные и трогательные стихи на 1 июня.
Самые нежные поздравления с Днем защиты детей – в прозе своими словами, стихи на 1 июня, смс и картинки – подобрал Главред на праздник.
И не стоит забывать про прикольные поздравления с первым днем лета 2020 – яркие картинки, живые открытки и остроумные пожелания в прозе и стихах – в материале С первым днем лета – картинки, гиф и пожелания в прозе и стихах.
Поздравления с Днем защиты детей – в прозе и стихи, гифки с Днем защиты детей
С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше беззаботными, веселыми, радостными остаются детьми. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день — добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!
***
Пускай у каждого ребенка,
Будь то мальчишка иль девчонка,
Будут игрушки и конфеты,
Много любви, улыбок, света!
Пусть будет счастье настоящим,
Как будто солнышко, блестящим,
Чтоб все детишки улыбались,
И своим детством наслаждались!
***
В День защиты детей желаю мира и добра, ведь все мы родом из детства. Пусть внимание к маленьким людям и их проблемам принесет свои плоды в виде счастливых судеб и благодарности. Желаю, чтобы любовь к детям наполняла жизнь новым смыслом и радостью, дарила лишь положительные эмоции, давала вдохновение.
***
С Днем защиты детей поздравляю,
И всем детям добра я желаю,
Чтоб не знали печали и зла,
И чтоб их не страдала душа.
Чтобы слез не пролили они,
Были светлыми, легкими дни,
Беззаботного детства, тепла,
Чтобы их любили всегда!
***
В этот первый день летний
Стало в мире светлей.
Всех ребят поздравляем
С Днем защиты детей!
Шалуны и тихони,
Малыши и подростки —
Все вы дороги очень
Тем, кто стал уже взрослым!
Верьте, смейтесь, мечтайте
И не нужно грустить!
Мы же вас обещаем
Защищать и любить!
***
Я поздравляю всех детей и их родителей с Днем защиты детей! Пускай в этот первый солнечный июньский денек на ваших лицах играют счастливые улыбки. Пускай разноцветные воздушные шары разукрасят вашу жизнь радостными красками. Желаю, чтобы жизнь ваша была безоблачной и веселой, дарите друг другу добро и наслаждайтесь общением.