С первым днем лета – картинки, гиф и пожелания в прозе и стихах

Прикольные поздравления с первым днем лета 2020 – яркие картинки, живые открытки и остроумные пожелания в прозе и стихах – в материале Главреда.
С первым днем лета открытки и поздравления своими словами дарят не все – но люди веселые никогда не упустят возможность порадовать друга или знакомого прикольной картинкой с наступлением лета и отправить ему по этому поводу короткое смс.
И не стоит забывать, что 1 июня – это еще и праздник детей. Так что актуальны не просто летние поздравления – а с первым днем лета и Днем защиты детей.
Прикольные поздравления с первым днем лета 2020 – яркие картинки, живые открытки и остроумные пожелания в прозе и стихах – подобрал Главред в своем материале.
А самые нежные поздравления с Днем защиты детей – в прозе своими словами, стихи на 1 июня, смс и картинки – мы подобрали в материале С Днем защиты детей 2020 – картинки, гиф и добрые стихи и проза.
Поздравления с первым днем лета в прозе, стихах, смс, гифки
Сегодня мы поздравляем с первым днем лета! Используйте каждую возможность отдохнуть душой и телом, получить удовольствие от солнечных лучей и полезного времяпровождения! Всем солнечного настроения!
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Наконец-то наступило
Лето долгожданное:
Сказочное, теплое,
Милое, желанное.
С первым днем поры прекрасной
Всех вас поздравляю.
Теплых, ласковых минут
Лета вам желаю.
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В прошлом остались последние весенние деньки. Сегодня на календаре первый день лета. Мы сердечно поздравляем вас с этим чудесным событием. Пусть начало лета принесет вам много надежд и удач, пусть везение распахнет перед вами дверь. Желаем вам крепкого здоровья, исполнения всех желаний и отличного настроения. Пусть хорошая погода оправдает все ваши ожидания. Пусть Господь охраняет вас от бед.
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С первым днем лета, любимый! Желаю крепкого здоровья, ярких солнечных дней и приятных сюрпризов.
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В первый день лета я спешу поздравить своих родителей. Они заслужили этот праздник, всю весну вспахивая огород и сажая грядки. Так пусть же наслаждаются замечательным июньским праздником и с нетерпением ожидают плоды своих трудов. Хочу пожелать им крепкого здоровья и благополучия.
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Лето! Лето, наступило,
Поздравляю с этим я,
Отдыха тебе желаю,
Радости, добра, тепла!
Лета яркого тебе, восторгов,
Веселиться, не грустить,
Настроенья чумового,
Все заботы позабыть!