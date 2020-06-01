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С первым днем лета – картинки, гиф и пожелания в прозе и стихах

1 июня 2020, 05:40

Прикольные поздравления с первым днем лета 2020 – яркие картинки, живые открытки и остроумные пожелания в прозе и стихах – в материале Главреда.

С первым днем лета 2020 – открытки и гифки, поздравления в прозе и стихах
С первым днем лета 2020 – открытки и гифки, поздравления в прозе и стихах

С первым днем лета открытки и поздравления своими словами дарят не все – но люди веселые никогда не упустят возможность порадовать друга или знакомого прикольной картинкой с наступлением лета и отправить ему по этому поводу короткое смс.

И не стоит забывать, что 1 июня – это еще и праздник детей. Так что актуальны не просто летние поздравления – а с первым днем лета и Днем защиты детей.

Прикольные поздравления с первым днем лета 2020 – яркие картинки, живые открытки и остроумные пожелания в прозе и стихах – подобрал Главред в своем материале.

А самые нежные поздравления с Днем защиты детей – в прозе своими словами, стихи на 1 июня, смс и картинки – мы подобрали в материале С Днем защиты детей 2020 – картинки, гиф и добрые стихи и проза.

Поздравления с первым днем лета в прозе, стихах, смс, гифки

Сегодня мы поздравляем с первым днем лета! Используйте каждую возможность отдохнуть душой и телом, получить удовольствие от солнечных лучей и полезного времяпровождения! Всем солнечного настроения!

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***

Наконец-то наступило

Лето долгожданное:

Сказочное, теплое,

Милое, желанное.

С первым днем поры прекрасной

Всех вас поздравляю.

Теплых, ласковых минут

Лета вам желаю.

***

В прошлом остались последние весенние деньки. Сегодня на календаре первый день лета. Мы сердечно поздравляем вас с этим чудесным событием. Пусть начало лета принесет вам много надежд и удач, пусть везение распахнет перед вами дверь. Желаем вам крепкого здоровья, исполнения всех желаний и отличного настроения. Пусть хорошая погода оправдает все ваши ожидания. Пусть Господь охраняет вас от бед.

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***

С первым днем лета, любимый! Желаю крепкого здоровья, ярких солнечных дней и приятных сюрпризов.

***

В первый день лета я спешу поздравить своих родителей. Они заслужили этот праздник, всю весну вспахивая огород и сажая грядки. Так пусть же наслаждаются замечательным июньским праздником и с нетерпением ожидают плоды своих трудов. Хочу пожелать им крепкого здоровья и благополучия.

***

Лето! Лето, наступило,

Поздравляю с этим я,

Отдыха тебе желаю,

Радости, добра, тепла!

Лета яркого тебе, восторгов,

Веселиться, не грустить,

Настроенья чумового,

Все заботы позабыть!

Поздравления с первым днем лета – картинки и открытки

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Гифки с первым днем лета – живые анимационные открытки

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