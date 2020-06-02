День Тимофея 2020: какой сегодня праздник 2 июня и кого поздравлять

2 июня приметы и традиции подскажут, как избежать лишних трат и уберечь кошелек.
2 июня 2020 – сегодня праздник здоровый.
Россия проводит День здорового питания и отказа от излишеств в еде. В Азербайджане отмечается День работников гражданской авиации.
В Италии проходит День Республики, а в Таиланде – Фестиваль ананаса.
По народному календарю, 2 июня – Тимофей Грядочник.
2 июня – праздник церковный
Православные 2 июня почитают память благоверного князя Довмонта Псковского (после крещения он взял себе имя Тимофей).
Также православная церковь чтит память мучеников Фалалея, Александра и Астерия.
Поста нет.
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2 июня – приметы
Есть такие приметы 2 июня на погоду:
- лягушки громко квакают – к богатому урожаю огурцов;
- обильная роса вечером – к солнечной погоде на следующий день;
- утки много плещутся – к дождю;
- дождь – к богатому урожаю;
- первые дни июня дождливые – остаток месяц сухим будет.
2 июня – что нельзя делать, а что нужно
По народным приметам, в этот день хорошо сеять огурцы.
Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыВ этот день старались избегать рыжих кошек: мол, если повстречал человек такую – это к финансовым трудностям. Значит, нужно внимательно следить за своим кошельком и тратами.
По народным поверьям, 2 июня нельзя:
- ссориться, особенно с родней – а то до конца месяца помириться не выйдет;
- оставлять детей под чужим присмотром – сглазить могут;
- раздавать детские вещи – здоровье с вещами можно отдать;
- стричь ребенка – можно ослабить его иммунитет;
- беременным – иметь дело с любыми нитками, а особенно завязывать узлы, иначе ребенок в утробе рискует запутаться в пуповине.
2 июня – именины
День ангела справляют Александр и Алексей, Владимир, Иван и Никита, Тимофей.
2 июня – кто родился
2 июня родились такие знаменитости:
- 1740 – французский писатель, философ, основоположник садизма маркиз де Сад.
- 1919 – украинский артист эстрады, актер Юрий Тимошенко (Тарапунька).
- 1929 – украинский писанкарка во Франции Галина Хоткевич (популяризаторка жизни и творчества Гната Хоткевича).
- 1936 – украинский легкоатлет, олимпийский чемпион, рекордсмен мира по спортивной ходьбе Владимир Голубничий.
- 1940 – последний король Греции Константин II.