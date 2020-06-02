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День Тимофея 2020: какой сегодня праздник 2 июня и кого поздравлять

2 июня 2020, 00:19

2 июня приметы и традиции подскажут, как избежать лишних трат и уберечь кошелек.

2 июня - праздник Тимофеев день - что нельзя делать, приметы
2 июня - праздник Тимофеев день - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

2 июня 2020 – сегодня праздник здоровый.

Россия проводит День здорового питания и отказа от излишеств в еде. В Азербайджане отмечается День работников гражданской авиации.

В Италии проходит День Республики, а в Таиланде – Фестиваль ананаса.

По народному календарю, 2 июня – Тимофей Грядочник.

2 июня – праздник церковный

Православные 2 июня почитают память благоверного князя Довмонта Псковского (после крещения он взял себе имя Тимофей).

Также православная церковь чтит память мучеников Фалалея, Александра и Астерия.

Поста нет.

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2 июня – приметы

Есть такие приметы 2 июня на погоду:

  • лягушки громко квакают – к богатому урожаю огурцов;
  • обильная роса вечером – к солнечной погоде на следующий день;
  • утки много плещутся – к дождю;
  • дождь – к богатому урожаю;
  • первые дни июня дождливые – остаток месяц сухим будет.

2 июня – что нельзя делать, а что нужно

По народным приметам, в этот день хорошо сеять огурцы.

Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыВ этот день старались избегать рыжих кошек: мол, если повстречал человек такую – это к финансовым трудностям. Значит, нужно внимательно следить за своим кошельком и тратами.

По народным поверьям, 2 июня нельзя:

  • ссориться, особенно с родней – а то до конца месяца помириться не выйдет;
  • оставлять детей под чужим присмотром – сглазить могут;
  • раздавать детские вещи – здоровье с вещами можно отдать;
  • стричь ребенка – можно ослабить его иммунитет;
  • беременным – иметь дело с любыми нитками, а особенно завязывать узлы, иначе ребенок в утробе рискует запутаться в пуповине.

2 июня – именины

День ангела справляют Александр и Алексей, Владимир, Иван и Никита, Тимофей.

2 июня – кто родился

2 июня родились такие знаменитости:

  • 1740 – французский писатель, философ, основоположник садизма маркиз де Сад.
  • 1919 – украинский артист эстрады, актер Юрий Тимошенко (Тарапунька).
  • 1929 – украинский писанкарка во Франции Галина Хоткевич (популяризаторка жизни и творчества Гната Хоткевича).
  • 1936 – украинский легкоатлет, олимпийский чемпион, рекордсмен мира по спортивной ходьбе Владимир Голубничий.
  • 1940 – последний король Греции Константин II.
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Сейчас вы просматриваете новость «День Тимофея 2020: какой сегодня праздник 2 июня и кого поздравлять». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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