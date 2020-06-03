УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

День Елены 2020: какой сегодня праздник 3 июня и как поздравлять

3 июня 2020, 00:19

3 июня приметы подскажут, где и как встретить суженого.

3 июня - праздник велосипеда и День Елены - поздравления, что нельзя делать
3 июня - праздник велосипеда и День Елены - поздравления, что нельзя делать / 1zoom.ru

3 июня 2020 – сегодня праздник энергичный.

Мир проводит Всемирный день велосипеда. Черногория отмечает День объявления независимости, а Австралия – День Мабо (коренного населения).

По народному календарю, 3 июня – Оленин день.

3 июня – праздник церковный

3 июня у православных отмечается День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены.

Святая Елена знаменита своими трудами по распространению христианства. В частности, именно благодаря ее инициативе христиане обрели Гроб Господень, Животворящий Крест (на котором был распят Спаситель) и другие реликвии.

Это именины Елены по церковному календарю (см. ниже).

Также в этот день проходит празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери.

Постный день.

Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июнь 2020 – все праздники

3 июня – приметы

Есть такие приметы 3 июня на погоду:

  • дождь – к дождливой осени;
  • дождь с градом – на День Прокла 3 декабря ждали снега с крупой;
  • на рябине много цветов – лен уродит;
  • кузнечики вечером стрекочут – к хорошей погоде на следующий день;
  • кукушка кукует – к потеплению.

3 июня – что нельзя делать, а что нужно

Оленин день считается днем, когда само Небо посылает встречу с суженым. Для этого незамужней девушке в этот день нужно непременно прогуляться возле места, где сходятся три дороги.

По народному календарю, нужно сеять лен и огурцы. А вот что сеять по лунному календарю огородника – читайте в нашем материале Посевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советы.

Чтобы волосы были красивыми, здоровыми и пышными – по поверью, весь день девушке нужно проходить простоволосой: не сооружать на голове никаких причесок, особенно кос.

Чтобы в хозяйстве хорошо неслись куры – на завтрак варили и ели яйцо, а скорлупу от него толкли и скармливали домашней птице.

По народным поверьям, 3 июня нельзя причесываться.

Читайте такжеКалендарь стрижек и удачи: благоприятные дни для стрижки в июне 2020

3 июня – именины

Главная именинница – Елена. Лучшие поздравления с именинами Елены – картинки, в прозе и стихах – мы подобрали в материале С Днем ангела Елены – поздравления трогательные и красивые открытки.

День ангела также справляют Кирилл и Константин, Михаил, Федор и Ярослав.

3 июня – кто родился

3 июня родились такие знаменитости:

  • 1545 – украинский писатель-полемист Иван Вышенский.
  • 1726 – шотландский ученый, основатель современной геологии Джеймс Хаттон.
  • 1863 – украинский общественно-политический деятель, юрист, президент ЗУНР Евгений Петрушевич.
  • 1974 – украинский футболист Сергей Ребров.
праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «День Елены 2020: какой сегодня праздник 3 июня и как поздравлять». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:19
День Елены 2020: какой сегодня праздник 3 июня и как поздравлять
02 июня, вторник
23:58
Изнасилование в Кагарлыке: пострадавшая поделилась ужасами пыток
23:29
"Ударили кулаком в голову": в США напали на украинскую журналистку
23:06
"Я проводил ассоциации": Макс ошарашил заявлением о Даше на шоу Холостяк
22:58
"Стебутся над Украиной": эксперт поведал об "издевательствах" МВФ
22:26
Укрзализныця обновила правила поездок: как путешествовать с семьей
22:01
На роль Бэтвумен согласна первая открытая рестлерша-лесбиянка Фото
22:00
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 2 июня
21:37
Разблокирование освобождения украинцев из плена: Ермак назвал главное условие Видео
21:28
Грозит опасность: оккупанты Крыма приняли поспешное решение по поводу школ
21:01
Время кидалова: как пережить опасное лунное затмение в июне
20:55
Нардеп угодила в скандал и сорвала собеседование у главы Минздрава
20:53
Дорогая коммуналка, большие налоги и отказ от соцвыплат: чем украинцы заплатят за кредит МВФ
20:49
В ДШВ оценили видео с допросом захваченного ФСБ украинского бойца Видео
20:26
Провоцируют коронавирус: названы опасные лекарства
20:08
40 ударов топором: на Днепропетровщине женщина жестоко расправилась с сожителем
19:57
Радоваться нечему: в Минфине ошарашили прогнозом по курсу доллара до конца года
19:38
"Зачем страна тратила деньги?": Зеленский распек ректоров ведущих вузов за кадровый голод
18:59
Время и Стекло Финальные титры - расписание концертов на 2020 год
18:56
Стрельба в Броварах: задержаны еще 13 титушек во главе с "авторитетом" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять