День Елены 2020: какой сегодня праздник 3 июня и как поздравлять

3 июня - праздник велосипеда и День Елены - поздравления, что нельзя делать / 1zoom.ru

3 июня 2020 – сегодня праздник энергичный.

Мир проводит Всемирный день велосипеда. Черногория отмечает День объявления независимости, а Австралия – День Мабо (коренного населения).

По народному календарю, 3 июня – Оленин день.

3 июня – праздник церковный

3 июня у православных отмечается День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены.

Святая Елена знаменита своими трудами по распространению христианства. В частности, именно благодаря ее инициативе христиане обрели Гроб Господень, Животворящий Крест (на котором был распят Спаситель) и другие реликвии.

Это именины Елены по церковному календарю (см. ниже).

Также в этот день проходит празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери.

Постный день.

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3 июня – приметы

Есть такие приметы 3 июня на погоду:

дождь – к дождливой осени;

дождь с градом – на День Прокла 3 декабря ждали снега с крупой;

на рябине много цветов – лен уродит;

кузнечики вечером стрекочут – к хорошей погоде на следующий день;

кукушка кукует – к потеплению.

3 июня – что нельзя делать, а что нужно

Оленин день считается днем, когда само Небо посылает встречу с суженым. Для этого незамужней девушке в этот день нужно непременно прогуляться возле места, где сходятся три дороги.

По народному календарю, нужно сеять лен и огурцы. А вот что сеять по лунному календарю огородника – читайте в нашем материале Посевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советы.

Чтобы волосы были красивыми, здоровыми и пышными – по поверью, весь день девушке нужно проходить простоволосой: не сооружать на голове никаких причесок, особенно кос.

Чтобы в хозяйстве хорошо неслись куры – на завтрак варили и ели яйцо, а скорлупу от него толкли и скармливали домашней птице.

По народным поверьям, 3 июня нельзя причесываться.

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3 июня – именины

Главная именинница – Елена. Лучшие поздравления с именинами Елены – картинки, в прозе и стихах – мы подобрали в материале С Днем ангела Елены – поздравления трогательные и красивые открытки.

День ангела также справляют Кирилл и Константин, Михаил, Федор и Ярослав.

3 июня – кто родился

3 июня родились такие знаменитости: