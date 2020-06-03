День Елены 2020: какой сегодня праздник 3 июня и как поздравлять

3 июня приметы подскажут, где и как встретить суженого.
3 июня 2020 – сегодня праздник энергичный.
Мир проводит Всемирный день велосипеда. Черногория отмечает День объявления независимости, а Австралия – День Мабо (коренного населения).
По народному календарю, 3 июня – Оленин день.
3 июня – праздник церковный
3 июня у православных отмечается День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены.
Святая Елена знаменита своими трудами по распространению христианства. В частности, именно благодаря ее инициативе христиане обрели Гроб Господень, Животворящий Крест (на котором был распят Спаситель) и другие реликвии.
Это именины Елены по церковному календарю (см. ниже).
Также в этот день проходит празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери.
Постный день.
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3 июня – приметы
Есть такие приметы 3 июня на погоду:
- дождь – к дождливой осени;
- дождь с градом – на День Прокла 3 декабря ждали снега с крупой;
- на рябине много цветов – лен уродит;
- кузнечики вечером стрекочут – к хорошей погоде на следующий день;
- кукушка кукует – к потеплению.
3 июня – что нельзя делать, а что нужно
Оленин день считается днем, когда само Небо посылает встречу с суженым. Для этого незамужней девушке в этот день нужно непременно прогуляться возле места, где сходятся три дороги.
По народному календарю, нужно сеять лен и огурцы. А вот что сеять по лунному календарю огородника – читайте в нашем материале Посевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советы.
Чтобы волосы были красивыми, здоровыми и пышными – по поверью, весь день девушке нужно проходить простоволосой: не сооружать на голове никаких причесок, особенно кос.
Чтобы в хозяйстве хорошо неслись куры – на завтрак варили и ели яйцо, а скорлупу от него толкли и скармливали домашней птице.
По народным поверьям, 3 июня нельзя причесываться.
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3 июня – именины
Главная именинница – Елена. Лучшие поздравления с именинами Елены – картинки, в прозе и стихах – мы подобрали в материале С Днем ангела Елены – поздравления трогательные и красивые открытки.
День ангела также справляют Кирилл и Константин, Михаил, Федор и Ярослав.
3 июня – кто родился
3 июня родились такие знаменитости:
- 1545 – украинский писатель-полемист Иван Вышенский.
- 1726 – шотландский ученый, основатель современной геологии Джеймс Хаттон.
- 1863 – украинский общественно-политический деятель, юрист, президент ЗУНР Евгений Петрушевич.
- 1974 – украинский футболист Сергей Ребров.