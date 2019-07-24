С Днем ангела Елены – поздравления трогательные и красивые открытки

Главред подобрал лучшие поздравления с именинами Елены – картинки, в прозе и стихах.
День Елены 2019 отмечается несколько раз в год, в том числе День ангела Елены 2019 празднуется и 24 июля – в день памяти святой княгини Ольги.
Именины Елены по православному календарю
Именины Елены по церковному календарю отмечаются также:
- 28 января – в честь великомученицы Елены;
- 19 марта – в честь равноапостольной царицы Елены Константинопольской;
- 3 июня – в честь равноапостольной царицы Елены Константинопольской;
- 8 июня – в честь мученицы Елены;
- 10 июня – в честь преподобной Елены Дивеевской;
- 24 июля – в честь княгини Ольги (в крещении Елена);
- 10 августа – в честь инокии Елены Асташикиной;
- 17 сентября – мученицы Елены Черновой;
- 12 ноября – преподобной, Елены Сербской, королевы.
Ранее Главред уже писал о значении имени, а также судьбе Леночек – в нашем материале Поздравления с Днем ангела Елены на словах и в анимированных открытках.
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Поздравления с днем Елены в прозе прикольные
С Днем ангела, прекрасная, очаровательная, милая Елена. Пусть твой хранитель хранит тебя от хворей и бед, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Ленусик, всегда оставаться воодушевленной, сильной, смелой, волевой, доброй, искренней, любимой и любящей, и просто достойной счастья!
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Дорогая Елена! Поздравляю тебя с духовным праздником – Днем ангела! И желаю тебе всегда оставаться такой же особенной, жизнелюбивой, молодой душой и телом. Ты самый отзывчивый, добрый и приятный в общении человек из всех, кого я знаю! С любовью.
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Леночка, как говорит значение твоего имени, ты "избранная". Пусть же и судьба у тебя будет волшебная и необыкновенная. Пусть же ангелы оберегают тебя на жизненных путях. У тебя на земле есть своя миссия. Веры тебе, надежды, неизменного счастья и удачи. С Днем ангела, святыми именинами!
День ангела Елены 2019: поздравления короткие в смс
3 смс - 181 символ:
Елена, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе благополучия и успеха. Хороших друзей и прекрасных знакомых. Красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!
***
3 смс - 136 символов:
Елена, пусть ангел тебя охраняет,
По жизни незримо всегда направляет.
Поступки и мысли пусть будут чисты,
Добро наполняет слова и мечты.
***
Для самой умной, ласковой и нежной
Желаю я большой любви безбрежной!
Я с Днем ангела Лену поздравляю
И смс стихами посылаю…
***
Лена – любимица успеха,
Фортуна царствует в судьбе,
Пусть любят и Парис, и Гектор,
Дочь славы, гордости, побед!
Именины Елены: поздравления в стихах
Ты как большая перемена
Быстротечна и желанна,
Ты добра, умна, Елена,
И чуть-чуть непостоянна...
Взгляд твой — просто ого-го-го!
Волосы как шелк струятся,
Губы — просто как вино,
Так и тянет целоваться!
Пожелаем тебе, Лена
Меньше быта, больше сказки,
Мужа чтобы — бизнесмена,
Деньги чтоб дарил и ласки!
***
Приятной во всех отношениях Лене
Желаем не знать раздраженья и лени,
А быть все такой же – улыбчивой, милой,
С душою, наполненной доброю силой.
***
Раскроет ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.
Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.
С днем ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как огонек свечи.
***
Ах прекрасная Елена,
Подарить что вам — проблема,
Ведь и так есть все у вас,
Может, Трою про запас?
Так добра, скромна, красива,
И улыбается так мило,
Так скажите в чем секрет?
Именины? Вот ответ?
Вы примите поздравок,
Не жалейте сил и ног,
Вы танцуйте расслабляйтесь,
Такой всегда вы оставайтесь.
З днем ангела Олени: привітання
Дорога Олено, вітаю тебе з цим радісним днем. Бажаю тобі щастя і радості, надії та удачі, красивих ідей і впевнених цілей, насичених днів і позитивних емоцій, яскравих вражень і безмежної любові!
***
Нехай під крилами своїми
Оленку ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Оленко, сьогодні твій день ангела – свято твого уважного небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам’ятаючи про його опіку.
***
Твоє ім’я Олена — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде хай надія!
***
Люба Оленко, вітаю з днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!