С Днем ангела Елены – поздравления трогательные и красивые открытки

День Елены 2019 отмечается несколько раз в год, в том числе День ангела Елены 2019 празднуется и 24 июля – в день памяти святой княгини Ольги.

Именины Елены по православному календарю

Именины Елены по церковному календарю отмечаются также:

28 января – в честь великомученицы Елены;

19 марта – в честь равноапостольной царицы Елены Константинопольской;

3 июня – в честь равноапостольной царицы Елены Константинопольской;

8 июня – в честь мученицы Елены;

10 июня – в честь преподобной Елены Дивеевской;

24 июля – в честь княгини Ольги (в крещении Елена);

10 августа – в честь инокии Елены Асташикиной;

17 сентября – мученицы Елены Черновой;

12 ноября – преподобной, Елены Сербской, королевы.

Ранее Главред уже писал о значении имени, а также судьбе Леночек – в нашем материале Поздравления с Днем ангела Елены на словах и в анимированных открытках.

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Поздравления с днем Елены в прозе прикольные

С Днем ангела, прекрасная, очаровательная, милая Елена. Пусть твой хранитель хранит тебя от хворей и бед, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Ленусик, всегда оставаться воодушевленной, сильной, смелой, волевой, доброй, искренней, любимой и любящей, и просто достойной счастья!

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Дорогая Елена! Поздравляю тебя с духовным праздником – Днем ангела! И желаю тебе всегда оставаться такой же особенной, жизнелюбивой, молодой душой и телом. Ты самый отзывчивый, добрый и приятный в общении человек из всех, кого я знаю! С любовью.

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Леночка, как говорит значение твоего имени, ты "избранная". Пусть же и судьба у тебя будет волшебная и необыкновенная. Пусть же ангелы оберегают тебя на жизненных путях. У тебя на земле есть своя миссия. Веры тебе, надежды, неизменного счастья и удачи. С Днем ангела, святыми именинами!

День ангела Елены 2019: поздравления короткие в смс

3 смс - 181 символ:

Елена, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе благополучия и успеха. Хороших друзей и прекрасных знакомых. Красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!

***

3 смс - 136 символов:

Елена, пусть ангел тебя охраняет,

По жизни незримо всегда направляет.

Поступки и мысли пусть будут чисты,

Добро наполняет слова и мечты.

***

Для самой умной, ласковой и нежной

Желаю я большой любви безбрежной!

Я с Днем ангела Лену поздравляю

И смс стихами посылаю…

***

Лена – любимица успеха,

Фортуна царствует в судьбе,

Пусть любят и Парис, и Гектор,

Дочь славы, гордости, побед!

Именины Елены: поздравления в стихах

Ты как большая перемена

Быстротечна и желанна,

Ты добра, умна, Елена,

И чуть-чуть непостоянна...

Взгляд твой — просто ого-го-го!

Волосы как шелк струятся,

Губы — просто как вино,

Так и тянет целоваться!

Пожелаем тебе, Лена

Меньше быта, больше сказки,

Мужа чтобы — бизнесмена,

Деньги чтоб дарил и ласки!

***

Приятной во всех отношениях Лене

Желаем не знать раздраженья и лени,

А быть все такой же – улыбчивой, милой,

С душою, наполненной доброю силой.

***

Раскроет ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.

Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

С днем ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как огонек свечи.

***

Ах прекрасная Елена,

Подарить что вам — проблема,

Ведь и так есть все у вас,

Может, Трою про запас?

Так добра, скромна, красива,

И улыбается так мило,

Так скажите в чем секрет?

Именины? Вот ответ?

Вы примите поздравок,

Не жалейте сил и ног,

Вы танцуйте расслабляйтесь,

Такой всегда вы оставайтесь.

З днем ангела Олени: привітання

Дорога Олено, вітаю тебе з цим радісним днем. Бажаю тобі щастя і радості, надії та удачі, красивих ідей і впевнених цілей, насичених днів і позитивних емоцій, яскравих вражень і безмежної любові!

***

Нехай під крилами своїми

Оленку ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Оленко, сьогодні твій день ангела – свято твого уважного небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам’ятаючи про його опіку.

***

Твоє ім’я Олена — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде хай надія!

***

Люба Оленко, вітаю з днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!

Поздравления с Днем ангела, Елена: картинки