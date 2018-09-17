Поздравления с Днем ангела Елены на словах и в анимированных открытках

"Главред" собрал идеи, как поздравить Леночек с праздником.
На этот понедельник выпало сразу несколько праздников. В том числе и именины Елены.
"Главред" собрал идеи, как поздравить Леночек с праздником.
Именины Елены по православному календарю
Это предпоследний День ангела Лен в этом году. Именины Елены по православному календарю отмечают:
- 28 января – великомученица Елена;
- 19 марта – равноапостольная царица Елена Константинопольская;
- 3 июня – равноапостольная царица Елена Константинопольская;
- 8 июня – мученица Елена;
- 10 июня – преподобная Елена Дивеевская;
- 24 июля – в крещении Елена (Ольга) великая княгиня Российская;
- 10 августа – инокия Елена Асташикина;
- 17 сентября – мученица Елена Чернова;
- 12 ноября – преподобная, королева, Елена Сербская.
Елена: значение имени
Имя имеет греческое происхождение и означает "светлая", "избранная".
Елена: характер
Читайте такжеДень ангела Ксении-2018: поздравления и открыткиЕлены доверчивы, но могут жестоко покарать за предательство их доверия. Характером удаются в отца. У них богатая фантазия и живой нрав.
Лучшие профессии для них – те, где надо общаться с людьми.
Имя отлично подходит для тех, кто родился под зодиакальным знаком Рака. Талисманом Лен выступает ясень и халцедон. Их цвет – серо-голубой.
Именины Елены: поздравления
Милая Елена, поздравляю тебя и хочу от чистого сердца пожелать всегда быть победительницей, обольстительницей, искусницей и мечтательницей. Пусть вся твоя жизнь состоит из счастливых моментов, приятных комплиментов, добрых слов, теплых надежд, светлых чувств, радостных эмоций и волшебных мгновений.
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Елена, поздравляю тебя с праздником! Желаю невероятного жизнелюбия, стремления к лучшему и большему. Пусть будет много радости и улыбок, поддержки и понимания, воплощенных надежд и приятных моментов! Ты прекрасна и удивительна. Всего тебе наилучшего!
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Сегодня День ангела, Леночка, твой,
И с радостью я с ним тебя поздравляю.
Пусть ангел-хранитель пребудет с тобой,
И будешь ты жить, о заботах не зная.
Пусть пасмурный день обернется весной,
Душа пусть согреется солнца лучами.
Плохое все смоет пусть дождь проливной,
Успех все дела пусть твои увенчает.
***
Вы дарите свет и сиянье, Елена,
Пусть скажет "Спасибо" за это весь мир!
На счастье пусть в жизни Вас ждет перемена,
Поздравить спешу с Вашим Днем именин!
Пусть в сердце живет долгожданное счастье,
Глаза чтоб сияли любовью, теплом!
Чтоб душу вовек не настигло ненастье,
Наполнится жизнь пускай Ваша добром!
***
3 смс – 150 символов:
Леночка наша — милейшая дамочка,
Красива, умна, ну а нрав — зажигалочка!
Быть в духе всегда, не болеть постарайся.
Ты в счастье живи и люби, улыбайся!
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3 смс – 184 символа:
Наша милая Елена,
Беззаботна, весела,
В жизни все у ней отлично:
Дом, семья, да и дела!
Мы ей только пожелаем
Меньше думать о плохом,
Если что-то вдруг случится,
Вместе все переживем.
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4 смс – 252 символа:
Дорогая Леночка, поздравляю тебя с этим радостным днем. Желаю тебе сердечной радости и душевного счастья, неугасаемой надежды и большой удачи, красивых идей и уверенных целей, насыщенных дней и положительных эмоций, великих событий и несомненной любви.