Поздравления с Днем ангела Елены на словах и в анимированных открытках

17 сентября 2018, 07:12

"Главред" собрал идеи, как поздравить Леночек с праздником.

  • Именины Елены – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Елены – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Елены – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Елены – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Елены – открытки Фото из открытых источников
  • Именины Елены – открытки Фото из открытых источников

На этот понедельник выпало сразу несколько праздников. В том числе и именины Елены.

"Главред" собрал идеи, как поздравить Леночек с праздником. 

Именины Елены по православному календарю

Это предпоследний День ангела Лен в этом году. Именины Елены по православному календарю отмечают:

  • 28 января – великомученица Елена;
  • 19 марта – равноапостольная царица Елена Константинопольская;
  • 3 июня – равноапостольная царица Елена Константинопольская;
  • 8 июня – мученица Елена;
  • 10 июня – преподобная Елена Дивеевская;
  • 24 июля – в крещении Елена (Ольга) великая княгиня Российская;
  • 10 августа – инокия Елена Асташикина;
  • 17 сентября – мученица Елена Чернова;
  • 12 ноября – преподобная, королева, Елена Сербская.

Елена: значение имени

Имя имеет греческое происхождение и означает "светлая", "избранная".

Елена: характер

Читайте такжеДень ангела Ксении-2018: поздравления и открыткиЕлены доверчивы, но могут жестоко покарать за предательство их доверия. Характером удаются в отца. У них богатая фантазия и живой нрав.

Лучшие профессии для них – те, где надо общаться с людьми.

Имя отлично подходит для тех, кто родился под зодиакальным знаком Рака. Талисманом Лен выступает ясень и халцедон. Их цвет – серо-голубой.

Именины Елены: поздравления

Милая Елена, поздравляю тебя и хочу от чистого сердца пожелать всегда быть победительницей, обольстительницей, искусницей и мечтательницей. Пусть вся твоя жизнь состоит из счастливых моментов, приятных комплиментов, добрых слов, теплых надежд, светлых чувств, радостных эмоций и волшебных мгновений.

***

Елена, поздравляю тебя с праздником! Желаю невероятного жизнелюбия, стремления к лучшему и большему. Пусть будет много радости и улыбок, поддержки и понимания, воплощенных надежд и приятных моментов! Ты прекрасна и удивительна. Всего тебе наилучшего!

***

Сегодня День ангела, Леночка, твой,

И с радостью я с ним тебя поздравляю.

Пусть ангел-хранитель пребудет с тобой,

И будешь ты жить, о заботах не зная.

Пусть пасмурный день обернется весной,

Душа пусть согреется солнца лучами.

Плохое все смоет пусть дождь проливной,

Успех все дела пусть твои увенчает.

***

Вы дарите свет и сиянье, Елена,

Пусть скажет "Спасибо" за это весь мир!

На счастье пусть в жизни Вас ждет перемена,

Поздравить спешу с Вашим Днем именин!

Пусть в сердце живет долгожданное счастье,

Глаза чтоб сияли любовью, теплом!

Чтоб душу вовек не настигло ненастье,

Наполнится жизнь пускай Ваша добром!

***

3 смс – 150 символов:

Леночка наша — милейшая дамочка,

Красива, умна, ну а нрав — зажигалочка!

Быть в духе всегда, не болеть постарайся.

Ты в счастье живи и люби, улыбайся!

***

3 смс – 184 символа:

Наша милая Елена,

Беззаботна, весела,

В жизни все у ней отлично:

Дом, семья, да и дела!

Мы ей только пожелаем

Меньше думать о плохом,

Если что-то вдруг случится,

Вместе все переживем.

***

4 смс – 252 символа:

Дорогая Леночка, поздравляю тебя с этим радостным днем. Желаю тебе сердечной радости и душевного счастья, неугасаемой надежды и большой удачи, красивых идей и уверенных целей, насыщенных дней и положительных эмоций, великих событий и несомненной любви.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
поздравления именины Елена открытки
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:55
"Утопия": в России прокомментировали планы Украины создать базу ВМС в Азовском море
08:38
"Украину обманули": Кучма призвал Трампа извиниться перед официальным Киевом
08:18
Волкер дал Киеву совет по Донбассу
08:03
Поросячий восторг от IKEA: о чем говорит появление бренда в Украине и при чем тут Порошенко мнение
07:44
Порошенко разглядел "инвестиционный бум" в Украине
07:20
СМИ сообщили подробности нового отравления в Солсбери
07:12
Поздравления с Днем ангела Елены на словах и в анимированных открытках Фото
06:53
Пауки в кремлевской банке разыгрывают трагикомедию для Путина мнение
06:38
Астролог предупредил об опасном периоде: что нельзя делать
06:21
Назван "худший сценарий" для Украины в противостоянии с Россией в Азовском море
06:03
В России школьники стали "омоновцами" - опубликовано фото
05:42
Стало известно, сколько РФ тратит на аннексированный Крым и войну на Донбассе
05:15
Эксперт назвал причину гигантских потопов в Киеве
04:54
17 сентября – какой сегодня праздник: от чего защищает Неопалимая купина и именины Лены
04:22
Журналист объяснил, что делать Украине с подачей воды в аннексированный Крым
03:39
В США выставили на продажу целый город: названа цена
03:05
Провокации РФ в Азовском море: дипломат развеял миф о "внутренних водах Украины и России"
02:14
"Идет настоящая война". Президент Эстонии призвала не забывать о конфликте на Донбассе
01:54
Белорусская церковь также планирует получить автокефалию Видео
01:35
"Танцы со звездами": кто покинул проект в четвертом прямом эфире Видео
00:56
Песков сказал, собирается ли Путин на пенсию
00:33
Журналист спрогнозировал вероятность кризиса пророссийской власти Крыма
16 сентября, воскресенье
23:59
"Предлагала "бухнуть". Бузова устроила дебош в самолете: опубликовано видео Видео
23:49
В Британии госпитализировали двоих людей из кафе, где отравили Скрипалей - СМИ Видео
23:25
Названа отрасль, в которой рекордно поднимут минимальную зарплату
23:22
"Это, бл*дь, Донбасс". Боевик "ДНР" застрелился, проверяя бронежилет Видео
22:49
"Сошли с ума". В России прокомментировали намерение Украины создать военную базу в Азовском море Видео
22:47
Каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии занимается шпионажем - СМИ
22:06
Мощный ливень затопил Бердянск: опубликовано зрелищное видео Видео
21:58
"Раски федераски" или "Пить паном Раси, уважать ее корова": Джефф Монсон принес присягу депутата Фото Видео
21:39
Российский олигарх сказал, сколько простоит Крымский мост
21:33
В прокуратуре Крыма рассказали о количестве идентифицированных пособников оккупанта
21:04
Украина в Азовском море возведет военно-морскую базу ВСУ Видео
20:56
Вместо кормильцев - сардины: семьям уничтоженных террористов "ДНР" выдали наборы из украинских продуктов
20:49
По Киевом в лесу обнаружили гробы для тренингов с лопатами и трубами внутри: обнародовано видео и фото Видео
20:14
Динамо – Заря – 1:1. Киевляне чудом избежали поражения. Видео голов Видео
19:54
Прокремлевскому британскому политику запретили въезд в Украину
19:36
"Заплакал". В Киеве из-за прорыва трубы мост Патона превратился в водопад: опубликовано видео Видео
19:23
Оккупанты пытаются обвинить в повторном выбросе химвеществ Украину - Тымчук
19:06
"Неоспоримое политическое влияние". В The New York Times проанализировали амбиции Вакарчука
18:35
Журналист назвал причину антиукраинских настроений в Крыму в 2014 году
18:30
В Одесской области появился мемориал армии УНР Фото
17:48
В Киеве предупредили о сильных порывах ветра до конца дня
17:37
Какие знаки Зодиака рождены быть лидерами
17:24
СМИ раскрыли некоторые подробности заседания Синода РПЦ
16:55
Заря - Динамо: прямая видеотрансляция матча восьмого тура УПЛ
16:54
В Британии ищут еще двоих причастных к отравлению Скрипалей - The Mirror
16:35
"Солнце будет гнать градусы вверх": синоптик рассказала, когда украинцам ждать потепления
16:19
Бывший консул-антисемит собрался в президенты Украины
15:59
На Харьковщине 15 неизвестных в масках битами жестоко избили шестерых человек
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять