Поздравления с Днем ангела Елены на словах и в анимированных открытках

На этот понедельник выпало сразу несколько праздников. В том числе и именины Елены.

"Главред" собрал идеи, как поздравить Леночек с праздником.

Именины Елены по православному календарю

Это предпоследний День ангела Лен в этом году. Именины Елены по православному календарю отмечают:

28 января – великомученица Елена;

19 марта – равноапостольная царица Елена Константинопольская;

3 июня – равноапостольная царица Елена Константинопольская;

8 июня – мученица Елена;

10 июня – преподобная Елена Дивеевская;

24 июля – в крещении Елена (Ольга) великая княгиня Российская;

10 августа – инокия Елена Асташикина;

17 сентября – мученица Елена Чернова;

12 ноября – преподобная, королева, Елена Сербская.

Елена: значение имени

Имя имеет греческое происхождение и означает "светлая", "избранная".

Елена: характер

Читайте такжеДень ангела Ксении-2018: поздравления и открыткиЕлены доверчивы, но могут жестоко покарать за предательство их доверия. Характером удаются в отца. У них богатая фантазия и живой нрав.

Лучшие профессии для них – те, где надо общаться с людьми.

Имя отлично подходит для тех, кто родился под зодиакальным знаком Рака. Талисманом Лен выступает ясень и халцедон. Их цвет – серо-голубой.

Именины Елены: поздравления

Милая Елена, поздравляю тебя и хочу от чистого сердца пожелать всегда быть победительницей, обольстительницей, искусницей и мечтательницей. Пусть вся твоя жизнь состоит из счастливых моментов, приятных комплиментов, добрых слов, теплых надежд, светлых чувств, радостных эмоций и волшебных мгновений.

***

Елена, поздравляю тебя с праздником! Желаю невероятного жизнелюбия, стремления к лучшему и большему. Пусть будет много радости и улыбок, поддержки и понимания, воплощенных надежд и приятных моментов! Ты прекрасна и удивительна. Всего тебе наилучшего!

***

Сегодня День ангела, Леночка, твой,

И с радостью я с ним тебя поздравляю.

Пусть ангел-хранитель пребудет с тобой,

И будешь ты жить, о заботах не зная.

Пусть пасмурный день обернется весной,

Душа пусть согреется солнца лучами.

Плохое все смоет пусть дождь проливной,

Успех все дела пусть твои увенчает.

***

Вы дарите свет и сиянье, Елена,

Пусть скажет "Спасибо" за это весь мир!

На счастье пусть в жизни Вас ждет перемена,

Поздравить спешу с Вашим Днем именин!

Пусть в сердце живет долгожданное счастье,

Глаза чтоб сияли любовью, теплом!

Чтоб душу вовек не настигло ненастье,

Наполнится жизнь пускай Ваша добром!

***

3 смс – 150 символов:

Леночка наша — милейшая дамочка,

Красива, умна, ну а нрав — зажигалочка!

Быть в духе всегда, не болеть постарайся.

Ты в счастье живи и люби, улыбайся!

***

3 смс – 184 символа:

Наша милая Елена,

Беззаботна, весела,

В жизни все у ней отлично:

Дом, семья, да и дела!

Мы ей только пожелаем

Меньше думать о плохом,

Если что-то вдруг случится,

Вместе все переживем.

***

4 смс – 252 символа:

Дорогая Леночка, поздравляю тебя с этим радостным днем. Желаю тебе сердечной радости и душевного счастья, неугасаемой надежды и большой удачи, красивых идей и уверенных целей, насыщенных дней и положительных эмоций, великих событий и несомненной любви.