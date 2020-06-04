День василиска: какой сегодня праздник 4 июня и что нельзя делать

4 июня приметы подскажут, какого урожая ждать.
4 июня 2020 – сегодня праздник мифический.
В мире проходит Международный день невинных детей – жертв агрессии.
Государственную атрибутику чествуют сразу несколько стран: Казахстан – День государственных символов Республики, Эстония – День государственного флага, Финляндия – День знамени Оборонительных сил.
Россия отмечает профессиональный праздник День крановщика (День машиниста крана), а Молдова – День банковского работника.
По народному календарю, 4 июня – Василиск.
4 июня – праздник церковный
Православные 4 июня чествуют память II Вселенского Собора.
Также поминается святой мученик Василиск Команский. Он прославился еще при жизни – своей святостью и совершаемыми чудесами. Ему молятся об исцелении от всяких недугов.
Поста нет.
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4 июня – приметы
Есть такие приметы 4 июня на погоду:
- много оводов – к урожаю огурцов;
- туман – к урожаю грибов;
- много росы с утра – к урожайному году;
- ночью соловей поет – к пригожему дню;
- лягушки громко квакают – к теплу и дождю.
4 июня – что нельзя делать, а что нужно
Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыВ народе этот день посвящали мифической твари василиску. С гигантской змеей из "Гарри Поттера" у настоящих василисков мало общего – разве что способность убивать одним взглядом. Внешне же василиски из мифологии больше похожи на драконов – с головой петуха, глазами и туловищем жабы, а от змеи у них только хвост.
Чтобы 4 июня в курятнике не уродился василиск – все собранные еще с вечера яйца варили вкрутую.
Девушки в этот день гадали на венке. Венок из полевых цветов пускали по реке: утонул – к беде, уплыл с глаз – к счастливым событиям.
День полагается провести весело, с шутками и добрыми историями – тогда, по поверью, и негатив дня нестрашен.
По народным поверьям, 4 июня нельзя:
- работать в поле и на огороде – в день василиска любая работа якобы только во вред: сорняки вместо растений вырастут, мусора прибавится;
- купаться в открытых водоемах – чтоб русалки не утащили;
- переедать, особенно жирной пищи.
4 июня – именины
День ангела справляют Софья, Владимир, Даниил и Захар, Иван, Макар и Михаил, Павел, Фаддей и Федор, Яков.
4 июня – кто родился
4 июня родились такие знаменитости:
- 470 до н. е. – греческий философ Сократ,.
- 1975 – американская актриса Анджелина Джоли.
- 1976 – украинский футболист Вячеслав Кернозенко.
- 1978 – украинский хоккеист Константин Калмыков.