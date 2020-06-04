День василиска: какой сегодня праздник 4 июня и что нельзя делать

4 июня - праздник Василиска - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

4 июня 2020 – сегодня праздник мифический.

В мире проходит Международный день невинных детей – жертв агрессии.

Государственную атрибутику чествуют сразу несколько стран: Казахстан – День государственных символов Республики, Эстония – День государственного флага, Финляндия – День знамени Оборонительных сил.

Россия отмечает профессиональный праздник День крановщика (День машиниста крана), а Молдова – День банковского работника.

По народному календарю, 4 июня – Василиск.

4 июня – праздник церковный

Православные 4 июня чествуют память II Вселенского Собора.

Также поминается святой мученик Василиск Команский. Он прославился еще при жизни – своей святостью и совершаемыми чудесами. Ему молятся об исцелении от всяких недугов.

Поста нет.

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4 июня – приметы

Есть такие приметы 4 июня на погоду:

много оводов – к урожаю огурцов;

туман – к урожаю грибов;

много росы с утра – к урожайному году;

ночью соловей поет – к пригожему дню;

лягушки громко квакают – к теплу и дождю.

4 июня – что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыВ народе этот день посвящали мифической твари василиску. С гигантской змеей из "Гарри Поттера" у настоящих василисков мало общего – разве что способность убивать одним взглядом. Внешне же василиски из мифологии больше похожи на драконов – с головой петуха, глазами и туловищем жабы, а от змеи у них только хвост.

Чтобы 4 июня в курятнике не уродился василиск – все собранные еще с вечера яйца варили вкрутую.

Девушки в этот день гадали на венке. Венок из полевых цветов пускали по реке: утонул – к беде, уплыл с глаз – к счастливым событиям.

День полагается провести весело, с шутками и добрыми историями – тогда, по поверью, и негатив дня нестрашен.

По народным поверьям, 4 июня нельзя:

работать в поле и на огороде – в день василиска любая работа якобы только во вред: сорняки вместо растений вырастут, мусора прибавится;

купаться в открытых водоемах – чтоб русалки не утащили;

переедать, особенно жирной пищи.

4 июня – именины

День ангела справляют Софья, Владимир, Даниил и Захар, Иван, Макар и Михаил, Павел, Фаддей и Федор, Яков.

4 июня – кто родился

4 июня родились такие знаменитости: