УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

День василиска: какой сегодня праздник 4 июня и что нельзя делать

4 июня 2020, 00:19

4 июня приметы подскажут, какого урожая ждать.

4 июня - праздник Василиска - что нельзя делать, приметы
4 июня - праздник Василиска - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

4 июня 2020 – сегодня праздник мифический.

В мире проходит Международный день невинных детей – жертв агрессии.

Государственную атрибутику чествуют сразу несколько стран: Казахстан – День государственных символов Республики, Эстония – День государственного флага, Финляндия – День знамени Оборонительных сил.

Россия отмечает профессиональный праздник День крановщика (День машиниста крана), а Молдова – День банковского работника.

По народному календарю, 4 июня – Василиск.

4 июня – праздник церковный

Православные 4 июня чествуют память II Вселенского Собора.

Также поминается святой мученик Василиск Команский. Он прославился еще при жизни – своей святостью и совершаемыми чудесами. Ему молятся об исцелении от всяких недугов.

Поста нет.

Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июнь 2020 – все праздники

4 июня – приметы

Есть такие приметы 4 июня на погоду:

  • много оводов – к урожаю огурцов;
  • туман – к урожаю грибов;
  • много росы с утра – к урожайному году;
  • ночью соловей поет – к пригожему дню;
  • лягушки громко квакают – к теплу и дождю.

4 июня – что нельзя делать, а что нужно

Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыВ народе этот день посвящали мифической твари василиску. С гигантской змеей из "Гарри Поттера" у настоящих василисков мало общего – разве что способность убивать одним взглядом. Внешне же василиски из мифологии больше похожи на драконов – с головой петуха, глазами и туловищем жабы, а от змеи у них только хвост.

Чтобы 4 июня в курятнике не уродился василиск – все собранные еще с вечера яйца варили вкрутую.

Девушки в этот день гадали на венке. Венок из полевых цветов пускали по реке: утонул – к беде, уплыл с глаз – к счастливым событиям.

День полагается провести весело, с шутками и добрыми историями – тогда, по поверью, и негатив дня нестрашен.

По народным поверьям, 4 июня нельзя:

  • работать в поле и на огороде – в день василиска любая работа якобы только во вред: сорняки вместо растений вырастут, мусора прибавится;
  • купаться в открытых водоемах – чтоб русалки не утащили;
  • переедать, особенно жирной пищи.

4 июня – именины

День ангела справляют Софья, Владимир, Даниил и Захар, Иван, Макар и Михаил, Павел, Фаддей и Федор, Яков.

4 июня – кто родился

4 июня родились такие знаменитости:

  • 470 до н. е. – греческий философ Сократ,.
  • 1975 – американская актриса Анджелина Джоли.
  • 1976 – украинский футболист Вячеслав Кернозенко.
  • 1978 – украинский хоккеист Константин Калмыков.
праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «День василиска: какой сегодня праздник 4 июня и что нельзя делать». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:19
День василиска: какой сегодня праздник 4 июня и что нельзя делать
03 июня, среда
23:56
В США объявили подозрение полицейским, причастным к гибели Джорджа Флойда
23:30
Названы фигуранты нападения на рынке Седьмой километр в Одессе Видео
23:01
Пропаганда РФ запустила фейк об украинском военном, "выехавшем в толпу" на протестах в США Видео
22:58
Разборки в Броварах: суд арестовал "авторитета" и титушек
22:31
Коронавирус в Украине 3 июня: больных стало почти на полтысячи больше
22:00
От ворот поворот: в Слуге народа раскритиковали условия МВФ
21:56
Зеленский в Хмельницком нарушил карантин
21:40
Строгое наказание: в Китае начальство заставило работников фирмы есть червей - видео 16+ Видео
21:30
Готовы пойти на многое: в МИД озвучили компромиссы по Донбассу и Крыму
21:16
В "ЛНР" окончательно ликвидируют изучение украинского языка
21:00
Почему не хотят в Украину: Сивохо сделал громкое заявление о жителях Донбасса Видео
20:45
Работодатели Польши готовы тратить больше на украинских заробитчан
20:37
Вселенская родительская суббота – как надо поминать перед Троицей 2020
20:29
"Здравый смысл": Трамп оправдался из-за приглашения Путина на G7
20:26
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 июня: на кого "упадут" деньги Видео
20:00
Планета Обезьян 4 - появились подробности перезапуска франшизы
19:57
Радостная новость: выпускникам Киева отменили важные экзамены
19:44
В Швеции пояснили ошибку в отказе от карантина
19:33
Война на Донбассе: боевики "ЛНР" отменили режим боевой готовности
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять