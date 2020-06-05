УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

День рождения Будды и День Левона: какой сегодня праздник 5 июня

5 июня 2020, 00:19

5 июня приметы спасут от неприятностей на работе.

5 июня - праздник Будды и Левонов день - что нельзя делать, приметы
5 июня - праздник Будды и Левонов день - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

5 июня 2020 – сегодня праздник природы.

В мире проходит Всемирный день окружающей среды (День эколога). ООН также проводит Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом.

В Дании отмечается День Конституции, в России – День образования российской полиции и День создания Госслужбы карантина растений, в Азербайджане – День работников водного хозяйства и мелиорации.

По народному календарю, 5 июня – Левон Огуречник, Левон Конопляник.

5 июня – праздник церковный

5 июня у православных День памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой. Также почитается память святого Леонтия.

Постный день.

Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июнь 2020 – все праздникиУ буддистов нынче День рождения, просветления и ухода в Нирвану Будды – Дончод-хурал.

5 июня – приметы

Есть такие приметы 5 июня на погоду:

  • душный рассвет – к ненастью;
  • сильный запах травы – к дождю;
  • у муравейника много муравьев – к хорошей погоде;
  • жуки громко жужжат и быстро летают – к солнечному теплому дню;
  • комары и мошки вьются столбом – к пригожему дню;
  • много оводов – к урожаю огурцов;
  • боярышник пышно цветет – к очень холодной зиме.

5 июня – что нельзя делать, а что нужно

На Левона принято сажать огурцы и сеять коноплю. При этом многие хозяйки утверждают, что огурцы, что посажены на Леонтия, больше всего подходят для засола.

Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыСчитается, что на Леонтия нужно помириться с теми, с кем человек в ссоре: это очень благоприятный для таких целей день.

По народным поверьям, 5 июня нельзя мыть голову – к неприятностям на работе.

5 июня – именины

День ангела справляют Евдокия и Евфросиния, Мария. А среди парней – Адриан и Александр, Афанасий, Алексей и Андрей, Борис, Василий и Геннадий, Даниил и Дмитрий, Иван и Игнатий, Константин, Леонтий и Михаил, Никита, Петр и Роман, Севастьян и Федор.

Читайте такжеПоздравления с Днем ангела – в прозе, стихах и чудных картинках

5 июня – кто родился

5 июня родились такие знаменитости:

  • 1975 – украинский танцовщик и хореограф Павел Вирский.
  • 2004 – сороковой президент США, 33-й губернатор Калифорнии Рональд Рейган.
  • 2012 – американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери.
праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «День рождения Будды и День Левона: какой сегодня праздник 5 июня». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:54
Эксперт рассказал, что больше всего беспокоит крымчан
00:19
День рождения Будды и День Левона: какой сегодня праздник 5 июня
04 июня, четверг
23:58
В Кременчуге мужчина сжег жену в магазине косметики
23:51
США ударят жесткими санкциями против Северного потока-2: стало известно, кто пострадает
23:40
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 4 июня
23:17
Американский эксперт предостерег о вторжении России в Херсонскую область
22:57
В Минобразования опровергли коррупцию в КНУ имени Шевченко и назвали причину обысков
22:38
Нацсовет по ТВ проверит телеканал Прямой после ругательств Ганапольского в эфире Видео
22:25
Открытие ресторанов и кафе с 5 июня: Минздрав назвал главные правила работы
21:52
Посевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советы Видео
21:32
Эксперты-самозванцы от Минздрава ездили по стране с советами по Covid-19
21:28
В МВФ рассказали, когда утвердят 5$-миллиардную кредитную программу для Украины
21:10
Мы не знаем, каким будет лето, но в моде потрясающие платья из 90-х: фото Фото
21:04
Из-за привязанной подушки захлебнулась рвотой: в детсаду Запорожья умер ребенок Видео
20:43
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 июня: резкие изменения в карьере и важные знакомства Видео
20:42
Изнасилование в полиции Кагарлыка: появились три новые жертвы подозреваемых
20:24
Аэропорт Борисполь возобновляет внутреннее авиасообщение: названа дата и новые правила
20:20
Лунное затмение 5 июня 2020 года: что нельзя делать и кому опасаться Видео
20:01
Лех Валенса требует для Украины большей помощи от Европы и мира
20:01
Бунт в Штатах показал, что большая американская революция неизбежна мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять