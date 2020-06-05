День рождения Будды и День Левона: какой сегодня праздник 5 июня

5 июня - праздник Будды и Левонов день - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

5 июня 2020 – сегодня праздник природы.

В мире проходит Всемирный день окружающей среды (День эколога). ООН также проводит Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом.

В Дании отмечается День Конституции, в России – День образования российской полиции и День создания Госслужбы карантина растений, в Азербайджане – День работников водного хозяйства и мелиорации.

По народному календарю, 5 июня – Левон Огуречник, Левон Конопляник.

5 июня – праздник церковный

5 июня у православных День памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой. Также почитается память святого Леонтия.

Постный день.

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5 июня – приметы

Есть такие приметы 5 июня на погоду:

душный рассвет – к ненастью;

сильный запах травы – к дождю;

у муравейника много муравьев – к хорошей погоде;

жуки громко жужжат и быстро летают – к солнечному теплому дню;

комары и мошки вьются столбом – к пригожему дню;

много оводов – к урожаю огурцов;

боярышник пышно цветет – к очень холодной зиме.

5 июня – что нельзя делать, а что нужно

На Левона принято сажать огурцы и сеять коноплю. При этом многие хозяйки утверждают, что огурцы, что посажены на Леонтия, больше всего подходят для засола.

Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыСчитается, что на Леонтия нужно помириться с теми, с кем человек в ссоре: это очень благоприятный для таких целей день.

По народным поверьям, 5 июня нельзя мыть голову – к неприятностям на работе.

5 июня – именины

День ангела справляют Евдокия и Евфросиния, Мария. А среди парней – Адриан и Александр, Афанасий, Алексей и Андрей, Борис, Василий и Геннадий, Даниил и Дмитрий, Иван и Игнатий, Константин, Леонтий и Михаил, Никита, Петр и Роман, Севастьян и Федор.

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5 июня – кто родился

5 июня родились такие знаменитости: