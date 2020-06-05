День рождения Будды и День Левона: какой сегодня праздник 5 июня

5 июня приметы спасут от неприятностей на работе.
5 июня 2020 – сегодня праздник природы.
В мире проходит Всемирный день окружающей среды (День эколога). ООН также проводит Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом.
В Дании отмечается День Конституции, в России – День образования российской полиции и День создания Госслужбы карантина растений, в Азербайджане – День работников водного хозяйства и мелиорации.
По народному календарю, 5 июня – Левон Огуречник, Левон Конопляник.
5 июня – праздник церковный
5 июня у православных День памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой. Также почитается память святого Леонтия.
Постный день.
Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июнь 2020 – все праздникиУ буддистов нынче День рождения, просветления и ухода в Нирвану Будды – Дончод-хурал.
5 июня – приметы
Есть такие приметы 5 июня на погоду:
- душный рассвет – к ненастью;
- сильный запах травы – к дождю;
- у муравейника много муравьев – к хорошей погоде;
- жуки громко жужжат и быстро летают – к солнечному теплому дню;
- комары и мошки вьются столбом – к пригожему дню;
- много оводов – к урожаю огурцов;
- боярышник пышно цветет – к очень холодной зиме.
5 июня – что нельзя делать, а что нужно
На Левона принято сажать огурцы и сеять коноплю. При этом многие хозяйки утверждают, что огурцы, что посажены на Леонтия, больше всего подходят для засола.
Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыСчитается, что на Леонтия нужно помириться с теми, с кем человек в ссоре: это очень благоприятный для таких целей день.
По народным поверьям, 5 июня нельзя мыть голову – к неприятностям на работе.
5 июня – именины
День ангела справляют Евдокия и Евфросиния, Мария. А среди парней – Адриан и Александр, Афанасий, Алексей и Андрей, Борис, Василий и Геннадий, Даниил и Дмитрий, Иван и Игнатий, Константин, Леонтий и Михаил, Никита, Петр и Роман, Севастьян и Федор.
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5 июня – кто родился
5 июня родились такие знаменитости:
- 1975 – украинский танцовщик и хореограф Павел Вирский.
- 2004 – сороковой президент США, 33-й губернатор Калифорнии Рональд Рейган.
- 2012 – американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери.