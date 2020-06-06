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Родительская суббота и День журналиста: какой сегодня праздник 6 июня

6 июня 2020, 00:19

6 июня проходит Вселенская родительская суббота перед Троицей 2020 и звучат поздравления с Днем журналиста в Украине. Интересны и приметы дня.

6 июня - праздник День журналиста и Троицкая родительская суббота - что нельзя делать
6 июня - праздник День журналиста и Троицкая родительская суббота - что нельзя делать / goodfon.ru

6 июня 2020 – сегодня праздник острого пера. Украина празднует День журналиста.

Как поздравлять с Днем журналиста – своими словами в прозе, прикольные стихи и красивые картинки – читайте в наших материалах День журналиста – поздравления и красивые открытки и З Днем журналіста – привітання на словах та листівки пречудові.

ООН проводит День русского языка. В самой России его еще называют Пушкинский день.

У Швеции сегодня национальный праздник День шведского флага. В Казахстане проходит День финансовой полиции, в Южной Корее – День памяти погибших (во время Корейской войны 1950-1953 годов).

По народному календарю, 6 июня – Свобориное дерево (так раньше называли шиповник).

6 июня – праздник церковный

У православных на 6 июня в этом году выпала Троицкая родительская суббота 2020.

Поста нет.

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6 июня – приметы

Считается, что с этого дня начинается настоящее лето.

Есть такие приметы 6 июня на погоду:

  • дождь – к урожаю грибов;
  • шиповник зацвел – тепло установилось уже до осени;
  • пчелы летают над акацией – к дождю, над цветущей рябиной – к ясной погоде;
  • трава сильно запахла – к дождю.

6 июня – что нельзя делать, а что нужно

В этот день в старину следили за кустами шиповника, что растут у дома. По примете, если на кусте много цветов – это к благополучию и достатку, а если мало – то к беде. И чтоб злые люди не оборвали цветы нарочно, хозяева со своего шиповника глаз в этот день не сводили.

О том, что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу 2020 – читайте в нашем материале Вселенская родительская суббота – как надо поминать перед Троицей 2020.

6 июня – именины

День ангела справляют Ксения, Григорий, Иван и Никита, Семен и Степан, Федор.

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6 июня – кто родился

6 июня родились такие знаменитости:

  • 1875 – немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Томас Манн.
  • 1889 – украинский-американский инженер (авиаконструктор) и предприниматель Игорь Сикорский.
  • 1950 – украинский онколог, первый министр здравоохранения независимой Украины Юрий Спиженко.
  • 1965 – украинский экономист и политик Богдан Данилишин.
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