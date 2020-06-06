День журналиста – поздравления и красивые открытки

Только лучшие поздравления с Днем журналиста – в прозе, стихах, смс и в картинках – собрал Главред на их профессиональный праздник.
День журналиста Украина отмечает 6 июня. В 2020 году это суббота.
Главред собрал лучшие идеи поздравлений для журналистов с их профессиональным праздником.
А поздравления с Днем журналиста на украинском языке – читайте в нашем материале З Днем журналіста – привітання на словах та листівки пречудові.
Официальное поздравление с Днем журналиста в прозе
Я поздравляю тебя с Днем журналиста Украины и хочу сказать, что такие люди как ты помогают нам всегда знать все самое интересное и важное, что происходит в мире. Спасибо тебе за наши знаний и то, что мы свободно ориентируемся в современной жизни.
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Только благодаря вашему непосильному труду мы всегда узнаем о событиях в мире первыми, переживаем чужие счастливые и печальные истории, знакомимся с велики людьми. Вы наши уши и глаза, неизменные посредники между общественностью и народом. Пусть в День журналиста исполнятся ваши заветные мечты, чтобы ваша красноречивость получила достойный отзыв, принесла вам желанную известность. А профессиональный праздник принесет множество улыбок и беззаветного счастья.
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Поздравляем украинских журналистов с их профессиональным праздником. Путь журналиста непрост, нужно бороться со многими искушениями и находить лазейки в действия противоборствующих сил. Пусть же ваша информация всегда будет самой свежей и самой интересно.
Прикольные поздравления с Днем журналиста
Ну, что, с праздником, дружище – с Днем журналиста! Как только вас не называют: четвертая власть, акулы пера и даже продажные писаки! Но в общении с тобой я отметаю все эти прозвища – все-таки прежде всего ты мне не журналист, а друг, который работает журналистом. Я желаю тебе острых тем, неисчерпаемого вдохновения и удовольствия от творчества! Будь счастлив! Будь здоров! Поздравляю!
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Журналист – это не профессия,
А призванье горячих сердец.
Поддержите друг друга вместе,
В деле правды неся свой крест.
Пусть сюжеты легко сплетаются
В репортажи, эссе, статьи.
Ну а в жизни все получается
С каплей радости и любви.
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Акулу пера от всей души поздравляю с Днем журналиста! Ох, ну и выбрала ты себе профессию – дома тебя не застать, непоседа. Все время в разъездах, командировках – то интервью, то статья, то опросы. Будь здорова, пусть у тебя на все хватает сил и энергии! И будь счастлива – так приятно видеть, как горят твои глаза после удачной статьи!
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3 смс - 187 символов:
Журналисты Украины,
С праздником вас всех, ребята.
Пусть профессия на лавры
Будет дерзкая богатой.
Вам признания желаю,
Вдохновения в работе,
Креативных вам идей,
Новых, ярких поворотов.
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Журналисты – особый народ,
Все время стремятся пробиться вперед,
Чтобы первыми узнать
И в журнале написать.
Я, вас, коллеги, поздравляю
Новостей горячих вам желаю,
Желаю интересных тем,
Во всех делах удачи всем!
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Привітання з Днем журналіста
Журналіст! Тобі сьогодні слава!
Журналіст – тебе привітати раді.
Якщо де трапилася раптом сенсація,
Відразу щось потрапить ж у номінацію.
Статтю ти вчасно опублікуєш,
І настрій ти всім диктуєш!
Вітаємо ми тебе й не ставимо точок,
Нехай все буде добре – буде як ти хочеш!
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Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня журналіста! Сьогодні, як ніколи, важить ваше слово, яке є голосом правди, додає надії і сповнює серця вірою у перемогу добра та світла. Бажаємо вам міцного здоров’я, сімейного благополуччя, невичерпної енергії для втілення творчих знахідок, сміливих проектів та наполегливості у досягненні нових висот на ниві журналістики. Нехай вас завжди супроводжує удача і творче натхнення!
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Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.
І сьогодні Україна відзначає
День журналіста. Тож бажаєм вам
Хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.
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Цей день об'єднує людей творчої неспокійної професії. Це свято людей, які своєю працею роблять вагомий внесок формування громадської думки, виховують високі моральні якості, сприяють розбудові держави. У день професійного свята зичимо вам, шановні журналісти, творчих успіхів, високих злетів, реалізації найсміливіших задумів планів. Міцного здоров'я вам та добра!
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Бути в гущі життєвих подій,
Не пропустити великих відкриттів
І майстерно володіти пером,
Йти нелегким своїм шляхом,
Бути тільки чесним і правдивим,
У своїх оцінках справедливим,
Універсал-спеціалістом –
Тоді зовися ти журналістом!
З тобою твоє свято відзначаємо,
З Днем журналістів вітаємо!
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