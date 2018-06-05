Поздравления с Днем журналиста Украины: на словах и в прикольных открытках

5 июня 2018, 20:00

"Главред" собрал идеи поздравления для украинских журналистов с их профессиональным праздником.

  • Поздравления с Днем журналиста Украины: на словах и в прикольных открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем журналиста Украины: на словах и в прикольных открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем журналиста Украины: на словах и в прикольных открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем журналиста Украины: на словах и в прикольных открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем журналиста Украины: на словах и в прикольных открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем журналиста Украины: на словах и в прикольных открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем журналиста Украины: на словах и в прикольных открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем журналиста Украины: на словах и в прикольных открытках Фото из открытых источников
  • Поздравления с Днем журналиста Украины: на словах и в прикольных открытках Фото из открытых источников

Каждый год 6 июня Украина отмечает День журналиста.

Учрежден этот праздник в честь принятия Союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов (что произошло в 1992 году).

"Главред" собрал идеи поздравления для украинских журналистов с их профессиональным праздником.

Поздравление с Днем журналиста в прозе

Поздравляем украинских журналистов с их профессиональным праздником. Путь журналиста непрост, нужно бороться со многими искушениями и находить лазейки в действия противоборствующих сил. Пусть же ваша информация всегда будет самой свежей и самой интересной.

***

4 смс - 227 символов:

Дорогой журналист, ты бываешь в самых различных местах, отрывая специально для нас свежие, интересные новости. Спасибо! Желаю, чтобы работа спорилась, новости были только положительными и интересными. С Днём журналиста Украины!

***

Что лучше всего пожелать журналисту? Каждый настоящий журналист хочет найти сенсацию. Каждый успешный журналист находит много сенсаций.Пусть тот, кто слушает это поздравление, находит вокруг себя столько сенсаций, столько успеха и столько журналистов, чтобы всегда оставаться самым сенсационным из них!

***

В этот замечательный профессиональный праздник хочется пожелать главного: пусть и без того одна из самых интересных работ в мире станет еще увлекательнее и приятнее! Пусть каждый день тебя окружают невероятные, позитивные события, а еще светлые, добрые люди. Побольше таких важных для журналиста качеств, как смелость, упорство и даже наглость. И пусть твоя жизнь не ограничивается любимой работой. С днем журналиста тебя!

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Прикольные поздравления с Днем журналиста

Не писака, но творец —

Мастер слова, молодец!

Пусть ругается редактор —

Это преходящий фактор!

Денег, славы всенародной —

Пьём до дна! Твоё здоровье!

***

4 смс - 249 символов:

Каждый день знакомить с новостями

Вы себе профессию избрали.

Происходит что у нас с властями,

И кому мы сколько задолжали.

Продолжайте вы и дальше делать

Репортажи с точек интересных.

Было больше новостей чтоб смелых

И поменьше скучных или пресных.

***

День журналиста в Украине —

Особый праздник в этот год,

А репортаж — взрывная мина,

И ждет, и слушает народ!

Вы не сдались, вы оправдали

Надежду нашу правду знать,

Вы ран на теле не считали,

Героям праведным под стать!

Пусть будет мир, свобода будет,

А труд ваш истину несет.

И вас народ не позабудет,

Любовь и славу поднесёт!

***

Ты привыкаешь быть на баррикадах,

На митингах шныряешь по толпе,

Холодным потом, дрожь по телу депутатов,

Когда окажется твой микрофон в руке.

И пусть боится каждая скотина,

Что ты раскроешь его тайну и секрет,

Я лишь хочу поздравить журналиста,

И пожелать тебе в профессии побед.

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Официальное поздравление с Днем журналиста

Всех украинских журналистов хотим поздравить с этим важным днем! Вы выбрали непростой путь: на нем встречаются бессонные ночи, неблагодарные люди, человеческая боль и огромные разочарования. Но с другой стороны этот путь невероятно увлекателен, ведь на нем обязательно будут искренние поступки, большие радости, приятные встречи и добрые сердца. Так идите же по своему пути достойно, с Днем журналиста!

***

Четвертая власть. Именно так громогласно, но небезосновательно выбранную тобой профессию прозвала сама история. Поэтому в этот день очень хочется сказать тебе искреннее спасибо за то, что ты выбрал такой ответственный и непростой труд. В каждом репортаже, в каждом очерке, в каждой статье чувствуется человек. Человек, который по-особому мыслит, по-особому смотрит на этот мир. И самое главное: у этого человека честная и добропорядочная позиция, а каждое его слово является аргументированным и веским. Так пусть каждый новый материал дается с легкостью. С праздником!

***

Дорогие журналисты! Благодаря профессии, вам доводиться бывать в самых разных точках не только страны, но и всего мира. Именно вы становитесь важнейшими посредниками между народом и свежими новостями. Мы смотрим на мир вашими глазами, и в этот день говорим вам огромное спасибо за проделанную работу! Пусть ваше издание процветают, а новости будут исключительно интересными и положительными. С Днем журналиста Украины!

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