Вселенская родительская суббота – как надо поминать перед Троицей 2020

Троицкая родительская суббота 2020 – когда и как поминать всех усопших / photographer.ru

Родительская суббота перед Троицей 2020 зовется Вселенская родительская суббота. В этот день поминают всех православных христиан – а не только родню и знакомых.

Ее еще называют Троицкая родительская суббота 2020 в честь самого праздника. В этот день идет поминание всех верных усопших, так как сам праздник Троица – Сошествие Святого Духа – знаменует собою спасение всех людей, в том числе и тех, кто уже отошел в мир иной. Ведь у Бога, как говорят священники, все живы.

Детальнее о самом празднике читайте в нашем материале Как правильно празднуется Троица в 2020 году – от даты до традиций.

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Троицкая родительская суббота 2020 – когда дата поминального дня

Троица – праздник с незакрепленной, плавающей, датой. А, значит, и дата Троицкой родительской субботы в 2020 году будет отличаться от дат предыдущих лет.

В этом году это 6 июня.

Троицкая родительская суббота 2020 – что нужно делать

♦ Помолиться. Дома, в церкви или на кладбище. Главное – искренне.

♦ Навестить могилы родных. Троицкая суббота не запрещает уборку на могилке, но желательно сделать это накануне. И во время визита нужно не забыть помолиться о душе усопшего, призывают священнослужители.

♦ Раздать милостыню. Это необязательно – но такие добрые дела, совершенные в честь усопших, горячо приветствуются в православии.

♦ Устроить поминальную трапезу. Только ни в коем случае не на кладбище. Поминальный обед готовится дома, куда и приглашают родных. Пища подается сытная, но простая, алкоголя – минимум. Можно приготовить любимые блюда покойного родственника.

♦ Сделать что-то из того, что при жизни не успел покойник. Это скорее светский обычай, нежели церковный. Но это хороший способ почтить память человека.

Троицкая родительская суббота 2020 – что нужно нести в церковь

В храм несут:

поминальную записку с именами всех, кого нужно помянуть;

пожертвования на канун: любые продукты, кроме мясных;

в церковной лавке можно купить на пожертвование лампадное масло и/или кагор (это вино пойдет потом для причащения верующих).

Троицкая родительская суббота 2020 – что нельзя делать

► Поминать самоубийц и тех, кто не крещен в православной вере. Чтобы почтить их память – можно подать милостыню и накормить птиц.

► Креститься на памятники, фото и монументы.

► Устраивать банкет, пить алкоголь на кладбище.

► Оставлять на могилах еду и особенно алкоголь.

► Поминать усопших злыми словами, говорить об их недостатках и прегрешениях. Христианская вера велит прощать.

► Ругаться и ссориться.

Можно ли делать уборку на родительскую субботу, можно ли мыться и ходить в баню

Если эти действия не заменяют собой молитву и посещение храма – то церковь ничего не имеет против этих простых бытовых действий.