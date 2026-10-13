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Выбор крема для лица в отопительный сезон: на что обратить внимание на этикетке

Марина Иваненко
13 октября 2026, 21:35
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Как выбрать крем для лица осенью? Рассказываем, какие компоненты помогают удерживать влагу и что подойдет для сухой, жирной и чувствительной кожи.
Как ухаживать за кожей в отопительный сезон
Как ухаживать за кожей в отопительный сезон / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие компоненты следует искать в креме для лица
  • Как выбрать средство в соответствии с типом кожи

Пытаться решить все проблемы кожи с помощью десятка активных сывороток - распространенная ошибка. Основой ежедневного ухода остается увлажнение, особенно с началом отопительного сезона, когда воздух в помещениях становится более сухим, а холод и ветер на улице могут вызывать дискомфорт. Правильно подобранный крем помогает удерживать влагу и поддерживать защитный барьер кожи. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Ukr.media, в 2026 году минималистичный подход к уходу остается актуальным: вместо чрезмерного количества активных средств стоит сосредоточиться на базовых потребностях кожи и выбрать крем в соответствии с её типом.

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Какие компоненты следует искать в составе крема

Качественный базовый крем должен сочетать в себе компоненты, которые притягивают воду, смягчают кожу и помогают уменьшить потерю влаги. При выборе средства стоит обращать внимание на международные названия ингредиентов в списке INCI на упаковке.

Увлажняющие компоненты

Глицерин (Glycerin) помогает удерживать воду в верхних слоях кожи. Еще один известный ингредиент - гиалуроновая кислота (Hyaluronic Acid) и ее производные, которые способствуют увлажнению. Эффективность средства зависит от всей формулы, а не только от наличия одного компонента.

Компоненты для поддержания защитного барьера

Церамиды (Ceramides) - это липиды, которые являются естественной частью защитного слоя кожи. Сквалан (Squalane) смягчает кожу и помогает уменьшать потерю влаги.

Успокаивающие компоненты

Ниацинамид (Niacinamide), пантенол (Panthenol), бета-глюкан (Beta-Glucan) и центелла азиатская (Centella Asiatica) могут быть полезны в формулах для кожи, склонной к раздражению или сухости.

Как определить тип кожи в домашних условиях

Чтобы примерно оценить тип кожи, вечером умойтесь мягким средством и не наносите крем или сыворотку. Через 30–60 минут обратите внимание на ощущения и появление жирного блеска. Такой тест дает лишь ориентировочный результат, ведь на состояние кожи также влияют температура, влажность воздуха и используемые средства.

Сухая кожа

Может появиться ощущение стянутости, шероховатость или шелушение. Жирного блеска обычно нет.

Жирная кожа

Блеск заметен на большей части лица, в частности на лбу, носу, подбородке и щеках.

Комбинированная кожа

Жирный блеск преимущественно сосредоточен в Т-зоне - на лбу, носу и подбородке, тогда как щеки могут оставаться нормальными или сухими.

Нормальная кожа

Обычно не имеет выраженного ощущения стянутости или чрезмерного блеска, хотя её состояние может меняться в зависимости от погоды и ухода.

Видео о том, как правильно наносить крем на лицо, можно посмотреть здесь:

Какой крем подойдет для жирной и комбинированной кожи

Для жирной и комбинированной кожи часто подходят легкие текстуры - гели, лосьоны, флюиды или эмульсии, которые быстро впитываются и не оставляют ощущения тяжести.

В составе можно искать глицерин, гиалуроновую кислоту, церамиды и ниацинамид. Цинк PCA (Zinc PCA) также используют в средствах для кожи, склонной к жирному блеску.

Пометка non-comedogenic означает, что средство разработано с учётом риска закупорки пор. В то же время она не гарантирует, что продукт подойдёт каждому человеку.

Какой состав выбрать для сухой кожи

Сухой коже обычно нужен более насыщенный крем, который не только притягивает воду, но и помогает уменьшить её испарение.

Полезными компонентами могут быть церамиды, сквалан, растительные масла, холестерин и мочевина. Последняя помогает удерживать влагу, но ее действие зависит от концентрации и особенностей формулы.

Отдельное внимание стоит уделить вазелину (Petrolatum). Он образует на поверхности кожи защитный слой и существенно уменьшает потерю воды. Однако результат зависит от концентрации, способа нанесения и состава средства, поэтому не стоит ориентироваться только на один процент в формуле.

Как выбрать крем для чувствительной кожи

Для чувствительной кожи лучше начинать с простых формул без лишних раздражающих компонентов. Стоит обратить внимание на средства без ароматизаторов, которые в составе могут обозначаться как Fragrance, Parfum или Aroma.

Среди компонентов, которые часто используют в таких формулах, - глицерин, сквалан, пантенол, аллантоин и коллоидная овсянка. Гиалуроновая кислота также может быть полезна для увлажнения.

Новое средство желательно сначала протестировать на небольшом участке кожи. Если раздражение повторяется, возникает сильное покраснение или зуд, следует прекратить использование и при необходимости обратиться к дерматологу.

Какой крем подойдет для нормальной кожи

Для нормальной кожи обычно достаточно крема средней плотности или легкой эмульсии. В составе могут сочетаться глицерин, гиалуроновая кислота и церамиды.

Не обязательно выбирать средства с большим количеством активных компонентов, если у кожи нет конкретных проблем. Главное - чтобы крем обеспечивал достаточное увлажнение, не вызывал раздражения и соответствовал потребностям кожи в разное время года.

Как правильно наносить крем в холодное время года

Крем можно наносить после умывания на слегка влажную кожу. Это помогает удержать влагу в верхних слоях эпидермиса. Не нужно оставлять лицо мокрым: достаточно аккуратно промокнуть его полотенцем.

Если с началом отопительного сезона появляется стянутость или шелушение, можно попробовать заменить легкий гель на более насыщенный крем с смягчающими и защитными компонентами. При этом днем важно использовать солнцезащитное средство в соответствии с условиями пребывания на улице.

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Об источнике: Ukr.media

Ukr.media - это популярное украинское информационно-развлекательное онлайн-издание, основанное в 2008 году. Портал работает как медиа-платформа с широким охватом тем, включая актуальные новости политики и экономики, а также обширный блок лайфстайл-контента: советы по психологии, здоровью, кулинарии и садоводству. Изданием управляет ООО "УКР-МЕДИА", главный офис расположен в Фастове, а должность главного редактора занимает Валерий Лесько. Ресурс ориентирован на массовую аудиторию, предлагая как оперативную информацию о событиях в Украине, так и познавательные материалы прикладного характера для повседневного использования.

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