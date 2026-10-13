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Умер звезда "Лиги смеха" Александр "Веня" Венедчук - что известно

Юрий Берендий
13 октября 2026, 20:13обновлено 13 октября, 21:00
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Умер Александр "Веня" Венедчук, звезда "Лиги смеха" и участник шоу "Ветераны космических войск". Что известно о смерти комика и его проблемах со здоровьем.
Умер звезда
Умер Александр Венедчук - что известно о звезде "Лиги смеха" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Артем Дамницкий/Instagram

Ключевые факты:

  • Умер комик Александр "Веня" Венедчук
  • Он выступал в "Ветеранах космических войск" и "Лиге смеха"
  • В начале 2025 года комик перенес кровоизлияние в мозг

Сегодня, 13 октября, скончался украинский комик Александр "Веня" Венедчук, известный выступлениями в команде "Ветераны космических войск" и участием в "Лиге смеха". Причину смерти пока не сообщают. Об этом сообщил ведущий и бывший партнер комика по команде "Ветераны космических войск" Артем Дамницкий.

видео дня

Венедчук был участником юмористических проектов, в частности "Лиги смеха", благодаря которым завоевал узнаваемость среди украинских зрителей. Дамницкий сообщил о потере на странице команды в соцсетях.

"Не верится, что сейчас приходится писать этот текст, но сегодня (13.10.2026) ушел из жизни Александр "Веня" Венедчук", - написал Дамницкий.

Сообщение
Пост "Ветеранов космических войск" / Скриншот

В начале 2025 года комик перенёс кровоизлияние в мозг. После этого ему сделали несколько операций, а впоследствии он проходил лечение и реабилитацию.

Информации об обстоятельствах смерти пока нет. Время и место прощания с комиком его коллеги обещают сообщить дополнительно.

"Вечная память", - написал Дамницкий.

Соболезнования в комментариях

Публикация "Ветеранов космических войск" быстро стала вирусной в Сети. Поклонники творчества Венедчука оставили под постом на момент написания новости более 7 тысяч лайков и более тысячи комментариев. Большинство пользователей выражают соболезнования родным и близким Венедчука.

Среди самых популярных - краткая реакция Евгения Яновича, набравшая более 550 лайков.

Осторожно! На скриншотах присутствует ненормативная лексика.

  • Звезды реагируют на смерть Александра Венедчука
    Звезды реагируют на смерть Александра Венедчука Скриншоты
  • Звезды реагируют на смерть Александра Венедчука
    Звезды реагируют на смерть Александра Венедчука Скриншоты
  • Звезды реагируют на смерть Александра Венедчука
    Звезды реагируют на смерть Александра Венедчука Скриншоты
  • Звезды реагируют на смерть Александра Венедчука
    Звезды реагируют на смерть Александра Венедчука Скриншоты
  • Звезды реагируют на смерть Александра Венедчука
    Звезды реагируют на смерть Александра Венедчука Скриншоты
  • Звезды реагируют на смерть Александра Венедчука
    Звезды реагируют на смерть Александра Венедчука Скриншоты

"Просто не могу поверить", - пишет он.

Подобную растерянность выражают и другие пользователи. Журналистка Рамина начала свой комментарий с нецензурного восклицания, а затем попросила опровергнуть новость.

"Я не могу в это поверить... скажите, что это ошибка", - пишет raminalalala.

Свои соболезнования оставили также Даша Астафьева, Иван Люленов, Роман Мищеряков, Анатолий Анатолич и другие.

Певец Александр попрощался с Венедчуком как с другом.

"Веня!! Вечная память тебе, друг", - пишет он.

Болезнь и возвращение на сцену

31 января 2025 года у Александра Венедчука произошло кровоизлияние в мозг, которое привело к потере сознания и сильным затяжным судорогам всего тела. Врачи решили, что повторного приступа он может не пережить, поэтому комика срочно прооперировали. Во время операции он лишился 20 % черепной коробки.

Примерно через полгода, летом 2025 года, Венедчук вернулся на сцену. Он снялся в праздничном выпуске, посвящённом пятилетию YouTube-канала "Ветераны космических войск".

Впоследствии комик перенёс ещё одну операцию, во время которой часть черепной кости заменили титановым имплантатом. В сентябре 2025 года он сообщил в Instagram, что реабилитация подходит к концу, и с иронией описал последствия операции.

"Теперь 35% моей головы - это титановый сплав", - рассказывал Венедчук.

Чем известен Александр "Веня" Венедчук

Александр "Веня" Венедчук - украинский комик и юморист, который приобрел популярность благодаря участию в команде "Ветераны космических войск" в проекте "Лига смеха".

Вместе с командой он развивал YouTube-канал и участвовал в создании юмористических проектов, в частности шоу "Викторина", "Элиас" и "Музыкальная передача".

Александр Венедчук - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 28 октября во время российской атаки на Киев была повреждена квартира известного украинского комика Александра Венедчука, которого знают как Веню из команды "Ветераны космических войск". Недавно артист перенес сложную операцию из-за кровоизлияния в мозг. О последствиях обстрела он сообщал в своем Instagram.

В январе 2025 года Венедчук оказался в больнице после появления головокружения, потери сознания и судорог. Медики диагностировали кровоизлияние в мозг и срочно прооперировали юмориста. После того как он пришел в себя, начался длительный период реабилитации.

Сначала прогнозы относительно восстановления артиста были неутешительными, и о его возвращении на сцену не могло быть и речи. Однако после пяти месяцев реабилитации, 21 июня 2025 года, Венедчук впервые снова выступил перед публикой. Впоследствии его самочувствие улучшилось настолько, что он смог вернуться к выступлениям.

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О шоу: "Лига смеха"

"Лига смеха" - телевизионное юмористическое шоу от студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Впервые вышло в эфир в феврале 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине проект приобрел не только развлекательную, но и благотворительную миссию. Так команды-участники обновленного шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант" соревнуются за право реализации благотворительной инициативы для украинских защитников.

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